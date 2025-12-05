Fenugreek Hair Mask: આ રીતે માથામાં લગાડો સુકી મેથીનું હેર માસ્ક, ડ્રાઈ સ્કેલ્પથી લઈ ડેન્ડ્રફની સમસ્યા થશે દુર
Fenugreek Hair Mask: અનેક લોકો એવા હોય છે જે ડ્રાઈ સ્કેલ્પની સમસ્યાથી પરેશાન હોય છે. આ સિવાય શિયાળામાં માથામાં ખોડો પણ વધી જાય છે. વાળની આવી સમસ્યાઓને દુર કરવા માટે તમે મેથીનું હેર માસ્ક યુઝ કરી શકો છો.
Trending Photos
Fenugreek Hair Mask: શિયાળામાં જે રીતે ચહેરા અને હાથ પગની ત્વચા ડ્રાઈ થઈ જાય છે તે રીતે માથાની ત્વચા એટલે કે સ્કેલ્પ પણ ડ્રાઈ રહે છે. સ્કેલ્પ ડ્રાઈ થઈ જવાથી ડેન્ડ્રફ થાય છે, માથામાં ખંજવાળ આવે છે, વાળ ખરવાનું પ્રમાણ વધી જાય છે અને વાળના મૂળ પણ નબળા પડવા લાગે છે. ડ્રાઈ સ્કેલ્પના કારણે અલગ અલગ સમસ્યાઓ થાય છે. જો તમે ડ્રાઈ સ્કેલ્પની સમસ્યાથી રાહત મેળવવા માંગો છો તો મેથી દાણાની પેસ્ટનો ઉપયોગ કરી શકો છો. મેથી ઔષધીય ગુણથી ભરપૂર હોય છે અને તેમાં એન્ટી ઈન્ફ્લેમેટરી, એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ અને એન્ટી ફંગલ ગુણ હોય છે.
મેથીનો ઉપયોગ વાળમાં કરવાથી ઘણી બધી સમસ્યાથી રાહત મળે છે. મેથીનું હેર માસ્ક બનાવવું પણ એકદમ ઈઝી છે. શિયાળામાં જો સપ્તાહમાં એક વખત પણ માથામાં મેથીનું હેર માસ્ક લગાડી લેશો તો વાળની અલગ અલગ સમસ્યાથી રાહત મળી જશે.
મેથીનું હેર માસ્ક લગાડવાના ફાયદા
મેથી દાણા ઔષધીય ગુણોથી ભરપૂર હોય છે તેની પેસ્ટ બનાવીને માથામાં લગાડવાથી વાળની અલગ અલગ સમસ્યા દૂર કરવામાં મદદ મળે છે. મેથી દાણામાં ખાસ પ્રકારનું ફાઇબર હોય છે જેને લગાડવાથી સ્કેલ્પને મોઈશ્ચર મળે છે. મેથી દાણાની પેસ્ટ માથામાં લગાડવાથી સ્કેલ્પની ડ્રાઈનેસ દૂર થઈ જાય છે. મેથીની પેસ્ટ અઠવાડિયામાં એક વખત વાળમાં લગાડી લેવાથી માથામાં આવતી ખંજવાળથી પણ રાહત મળે છે.
મેથીમાં એવા પોષક તત્વો હોય છે જેનો ઉપયોગ કરવાથી સ્કેલ્પમાં સીબમનું ઉત્પાદન નિયંત્રિત થાય છે. આ સાથે જ મેથીમાં પ્રોટીન જેવા પોષક તત્વો પણ હોય છે તેની પેસ્ટ માથામાં લગાડવાથી વાળના મૂળને પોષણ મળે છે વાળના મૂળ મજબૂત થાય છે અને સ્કેલ્પ સંબંધિત સમસ્યાથી રાહત મળે છે.
ઠંડીની ઋતુમાં ડેન્ડ્રફની સમસ્યા પણ વધી જતી હોય છે. તેવામાં પલાળેલી મેથીની પેસ્ટ માથામાં લગાડશો તો ડેન્ડ્રફથી પણ મુક્તિ મળી જશે. મેથીમાં એન્ટી બેક્ટેરિયલ અને એન્ટી ફંગલ ગુણ હોય છે જે ડેન્ડ્રફ ઓછો કરવામાં મદદ કરે છે.
મેથીનું હેર માસ્ક કેવી રીતે બનાવવું
મેથીનું હેર માસ્ક બનાવવા માટે સૌથી પહેલા મેથીને સાફ કરી રાત્રે પાણીમાં પલાળી દો. સવારે મેથીને પાણીમાંથી કાઢી અને પેસ્ટ બનાવો. મેથીની પેસ્ટમાં દહીં મિક્સ કરો. ત્યાર પછી આ હેર માસ્કને વાળમાં સારી રીતે લગાવો અને 30 મિનિટ સુધી રાખો. ત્યારબાદ શેમ્પુથી વાળ ધોઈ લો. અઠવાડિયામાં એક વખત દહીં અને મેથીનું હેર માસ્ક લગાડી લેવાથી વાળની સમસ્યાઓ દૂર થવા લાગશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે