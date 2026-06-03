/Fire Safety Tips: ધગધગતા ઉનાળામાં એક નાનકડી ભૂલ પણ બની શકે મોટી આગનું કારણ, આ ભુલો ક્યારેય કરવી નહીં

Fire Safety Tips: ભારતના અલગ અલગ રાજ્યોમાં ભીષણ ગરમીના કારણે લોકોની હાલત ખરાબ થઈ રહી છે. બીજી તરફ ગરમીના આ સમયમાં આગની ઘટનાઓમાં પણ ચિંતાજનક વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. બુધવારે દિલ્હીના માલવીય નગરમાં આવેલી એક હોટલમાં ભયંકર આગ લાગી હતી અને જેમાં 21 લોકો જીવતા ભુંજાઈ ગયા. આ પહેલી ઘટના નથી આ પહેલા પણ આગની ભયંકર ઘટનાઓ ગુજરાત સહિતના રાજ્યોમાં પણ બની ચૂકી છે. ગરમીના દિવસોમાં ઘર, ઓફિસ, હોસ્પિટલ, દુકાનોમાં આગ લાગી જવી અને કાર, બસ સહિતના વાહનોમાં આગ લાગી જવા જેવી ઘટનાઓ વધી જતી હોય છે.
ઉનાળામાં આગ લાગવાની ઘટનામાં વધારો થવા પાછળ ફક્ત ગરમી જવાબદાર નથી હોતી. ગરમીરુપી આકાશી આફત સાથે આપણી બેદરકારી પણ આગ ફાટી નીકળવાનું કારણ બને છે. તો ચાલો આજે જાણી કે ઉનાળામાં કઈ બેદરકારીઓના કારણે આગ લાગી શકે છે અને તેને ટાળવા માટે શું કરવું જોઈએ.
શોર્ટ સર્કિટ
આગ લાગવાની ઘટનામાં સૌથી પહેલું કારણ શોર્ટ સર્કિટ હોય છે. ગરમીની ઋતુમાં દરેક જગ્યાએ પંખા, એસી, કુલરનો ઉપયોગ વધી જતો હોય છે. આવા ઉપકરણો 24 કલાક ચાલુ રાખવામાં આવે તો શોર્ટ સર્કિટ અથવા તો એસીના આઉટડોર યુનિટમાં બ્લાસ્ટ થવાનું જોખમ વધી જાય છે. શોર્ટ સર્કિટ, અને બ્લાસ્ટના કારણે ઘર અને ઓફિસમાં આગ લાગવાની ઘટનાઓ વધારે બનતી હોય છે.
ઓવર હિટિંગ
બસ, કાર સહિતના વાહનમાં આગ લાગવાનું કારણ ઓવર હીટિંગ પણ હોય છે. ઈલેક્ટ્રીક વાહનોમાં ચાર્જ કરતી વખતે શોર્ટ સર્કિટ થાય કે પછી ઓવર હીટિંગ થઈ જાય તો આગ ફાટી નીકળે છે. તેવી જ રીતે બસ અને કારમાં પણ એસી ઓવર હિટ થઈ જાય કે પછી શોર્ટ સર્કિટ થાય તો આગ લાગી શકે છે.
ઓવરલોડિંગ
ઘણી વખત ઇલેક્ટ્રિસિટીના ઓવરલોડિંગના કારણે પણ આગ લાગી શકે છે. જેમકે કોઈ વ્યક્તિએ એક કેવીની ક્ષમતાનું મીટર લગાવ્યું હોય અને ગરમીની ઋતુમાં તે એક કેવી કરતા વધારે લોડના ઉપકરણો ચલાવે તો આ સ્થિતિમાં ઓવરલોડિંગ થાય છે અને ઓવરલોડના કારણે વાયરીંગમાં શોર્ટ સર્કિટ થઈને આગ લાગી શકે છે.
કેવી રીતે અટકાવી શકાય આગની ઘટનાઓ ?
1. ઉનાળામાં આગ લાગવાની ઘટના ન બને તે માટે લોકોએ પણ કેટલીક સાવધાની રાખવી જોઈએ. આગ લાગવાની ઘટનાથી બચવા માટે નીચે દર્શાવ્યા અનુસારના પગલાં ભરી શકાય છે.
2. એસી કુલર જેવા ઉપકરણોને 24 કલાક ન ચલાવો. દર થોડી કલાકે ઉપકરણોને બંધ કરો. જેથી ઉપકરણો વધારે પડતા ગરમ ન થઈ જાય.
3. ઘરમાં લાઈટનું ફીટીંગ જૂનું થઈ ગયું હોય અથવા તો વાયર ખરાબ થઈ ગયા હોય તો તેને બદલી દો. ખરાબ થયેલા વાયરમાં ગરમીના કારણે શોર્ટ સર્કિટ થવાની શક્યતા વધી જાય છે.
4. લેપટોપ કે મોબાઇલને ચાર્જ પર લગાવી કલાકો સુધી છોડવાની ભૂલ ન કરો. આવા ઉપકરણો પણ ગરમીના કારણે બ્લાસ્ટ થઈ શકે છે અને આગ લાગી શકે છે.
5. જો ઘરેથી બહાર જવાનું થાય અને ઘર આખો દિવસ બંધ રહેવાનું હોય તો ઘરેથી નીકળતા પહેલા બધા જ ઉપકરણો બંધ કરો અને શક્ય હોય તો મેઈન સ્વીચ પણ બંધ કરી દો જેથી ઘરમાં કોઈ ન હોય ત્યારે શોર્ટ સર્કિટ થાય તો આગ લાગે નહીં.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)