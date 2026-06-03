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Fire Safety Tips: ધગધગતા ઉનાળામાં એક નાનકડી ભૂલ પણ બની શકે મોટી આગનું કારણ, આ ભુલો ક્યારેય કરવી નહીં

Fire Safety Tips:  દિલ્હીમાં બુધવારે માલવીય નગરમાં એક હોટલમાં આગ ફાટી નીકળી હતી. આ ઘટનામાં 21 લોકોના મોત થયા અને અનેક ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. ઉનાળામાં દરમિયાન ઘર, ઓફિસ, હોટલ, હોસ્પિટલ સહિતની જગ્યાઓએ આગ લાગવાની ઘટનાઓ વધી જાય છે. આવી ઘટનાઓ કુદરતી આફત હોય છે કે પછી લોકોની જ બેદરકારી ચાલો જાણીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 03, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 04:19 PM IST
Fire Safety Tips: ધગધગતા ઉનાળામાં એક નાનકડી ભૂલ પણ બની શકે મોટી આગનું કારણ, આ ભુલો ક્યારેય કરવી નહીં
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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