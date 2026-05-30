/Fitness Mistakes: દેખાદેખીમાં જીમ સપ્લીમેન્ટ્સ લેવાનું શરુ કરી દેવું સૌથી મોટી ફિટનેસ મિસ્ટેક, જાણો સપ્લીમેન્ટ્સ લેતાં પહેલા શું કરવું જરૂરી ?

Fitness Mistakes: જીમ જવાનું શરુ કરતાં મોટાભાગના લોકો એક સૌથી મોટી ભુલ કરે છે. આ ભુલના કારણે તેમની ફિટનેસ સુધરે તે પહેલા જ તબીયત બગડી જાય છે. આ ભુલ છે પુરતી જાણકારી વિના પ્રોટીન પાવડર, પ્રી વર્કઆઉટ ડ્રિંક્સ સહિતના જીમ સપ્લીમેન્ટ લેવા. આવી વસ્તુઓ યોગ્ય માર્ગદર્શન વિના લેવામાં આવે તો તે લીવર, કિડનીને ડેમેજ પણ કરી શકે છે.
Fitness Mistakes: આજના યુવાનો શરીરની ફિટનેસ જાળવવા માટે જીમ જવાનો ટ્રેન્ડ ફોલો કરે છે.. એક્સરસાઇઝ કરવામાં કોઈ જ વાંધો નથી પરંતુ જીમમાં જઈને એક્સરસાઇઝ કરવાની સાથે લોકો હેલ્થ સપ્લીમેન્ટ્સ પણ યુઝ કરવા લાગે છે. જીમમાં જવાનું શરુ કરે એટલે યુવાનો પ્રોટીન પાવડર, પ્રિ વર્કઆઉટ ડ્રીંક, ફેટ બર્નર, મસલ્સ ગેનર જેવા સપ્લીમેન્ટનો ઉપયોગ પણ કરવા લાગે છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર આ પ્રકારની વસ્તુઓનો ઉપયોગ પૂરતી જાણકારી વિના કરવો હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે. ફિટનેસ માટે એક્સરસાઇઝ કરવી અને જીમમાં જવું સારી બાબત છે પરંતુ ખોટી રીતે સપ્લીમેન્ટ લેવાથી શરીર પર ગંભીર અસર પડી શકે છે.
જીમમાં જતા લોકો જે સપ્લીમેન્ટનો ઉપયોગ કરે છે તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હોય છે શરીરને વધારાનું પોષણ આપવું. આવા સપ્લીમેન્ટના માધ્યમથી પ્રોટીન, વિટામિન, મિનરલ સહિતના પોષક તત્વો શરીરને મળે તેવો દાવો કરવામાં આવે છે. પરંતુ આવી વસ્તુનો ઉપયોગ કરતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લેવી જરૂરી હોય છે, નહીં તો ઘણી વખત આવા સપ્લીમેન્ટ શરીરના મહત્વપૂર્ણ અંગોને ડેમેજ કરી શકે છે. આ પ્રકારના સપ્લીમેન્ટ ખોટી રીતે લેવામાં આવે તો શરીરને કેવા નુકસાન થાય ચાલો તમને જણાવીએ.
પાચનતંત્ર બગડે
અલગ અલગ પ્રકારના સપ્લીમેન્ટની સૌથી વધારે અસર પાચનતંત્ર પર પડે છે. સપ્લીમેન્ટ લેતા કેટલાક લોકોને ગેસ થઈ જવો, પેટ ફુલી જવું એસિડિટી અને કબજિયાત જેવી સમસ્યા થઈ શકે છે.
લીવર અને કિડનીને નુકસાન
હાઈ પ્રોટીન સપ્લીમેન્ટ વધારે માત્રામાં લેવાથી લીવર અને કિડની પર પણ ખરાબ અસર થઈ શકે છે. લોકો એ વાતથી અજાણ હોય છે કે કેટલાક સપ્લીમેન્ટમાં સ્ટીરોઈડ કે હાનિકારક કેમિકલ પણ હોઈ શકે છે જેનું સેવન કરવાથી કિડની અને લીવર પર પ્રેશર વધી જાય છે અને તેના કારણે લીવર અને કિડની ડેમેજ પણ થઈ શકે છે.
હાર્ટ પર અસર
કેટલાક પ્રિ વર્કઆઉટ ડ્રીંક અને ફેટ બર્નર સપ્લીમેન્ટમાં કેફીન અને અન્ય ઉત્તેજક તત્વો વધારે માત્રામાં ઉમેરવામાં આવ્યા હોય છે આવા તત્વ દરેક વ્યક્તિને માફક આવતા નથી. કેટલાક લોકોને આવી વસ્તુઓ લીધા પછી હૃદયના ધબકારા વધી જવા, બ્લડ પ્રેશર વધી જવું જેવી તકલીફો પણ થઈ શકે છે જેના કારણે હાર્ટ હેલ્થ પર અસર પડે છે..
સપ્લીમેન્ટનો ઉપયોગ કરતાં પહેલા શું કરવું ?
જિમમાં જતા મોટા ભાગના લોકો જેમ ટ્રેનરની સલાહ અનુસાર કે પછી ઇન્ટરનેટ પર દેખાડેલા ફાયદાના આધારે સપ્લીમેન્ટ પસંદ કરીને જાતે જ લેવા લાગે છે. આવું કરવું હાનિકારક છે. જો તમારે કોઈપણ પ્રકારના સપ્લીમેન્ટ નો ઉપયોગ કરવો હોય તો સૌથી પહેલાં ડોક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ. સપ્લીમેન્ટનો ઉપયોગ કરતા પહેલા શરીરની જરૂરિયાત, ઉંમર, વ્યક્તિનું વજન, તેની મેડિકલ હિસ્ટ્રી બધી જ વસ્તુને ધ્યાનમાં લેવી જરૂરી હોય છે આ કામ ડોક્ટર જ કરી શકે છે. તેથી ડોક્ટરની સલાહ લીધા વિના કોઈ પણ પ્રકારનું સપ્લીમેન્ટ લેવું સુરક્ષિત ગણાતું નથી.
જોકે હેલ્થ એક્સપર્ટ તો એવું પણ કહે છે કે સપ્લીમેન્ટને બદલે નેચરલ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવો વધારે ફાયદાકારક છે. જીમ જતા લોકોએ આહારમાં પ્રોટીન સહિતના પોષક તત્વોનો સમાવેશ કરવો હોય તો દાળ, કઠોળ, દૂધ, ફળ, લીલા શાકભાજી, ઈંડા વગેરે વસ્તુઓ લઈ શકાય છે તેનાથી પણ શરીરને સંતુલિત પોષણ મળે છે.
