Healthy Diet: જાણો વર્કઆઉટ કરતાં પહેલાં શું ખાવું અને વર્કઆઉટ પછી શું ખાવું ?
What to Eat Before and After Workout: તમે સારી રીતે વર્કઆઉટ કરી શકો તેનો આધાર તમે વર્કઆઉટ શરુ કરતાં પહેલા શું ખાધું છે તેના પર હોય છે. અને વર્કઆઉટ કર્યા પછી તમારા શરીરને ફાયદો થાય અને નુકસાન ન થાય તેનો આધાર તમે વર્કઆઉટ પછી શું ખાધું તેના પર હોય છે. આજે જાણીએ વર્કઆઉટ કર્યા પહેલા શું ખાવું જોઈએ અને વર્કઆઉટ પછી શું ખાવું?
Trending Photos
What to Eat Before and After Workout: હવે સમય એવો શરુ થયો છે જેમાં લોકો પોતાના પર વધારે ધ્યાન આપવા લાગ્યા છે. વધતી ઉંમરે પણ ફિટનેસ જળવાઈ રહે તે માટે લોકો દિવસમાં થોડો સમય કાઢી વર્કઆઉટ કરતા હોય છે. ઘણા લોકો જીમમાં જઈને વર્કઆઉટ કરતા હોય છે તો કેટલાક લોકો હોમ વર્કઆઉટ કરે છે. વર્કઆઉટ કરવાથી શરીરને 100 ટકા લાભ થાય છે. પરંતુ આ 100 ટકાનો આધાર તમારી આદત અને આહાર પર હોય છે. આદત એટલે કે વર્કઆઉટને રોજની આદત બનાવો. 1 કે 2 મહિનાનો ટાઈમપાસ ન ગણો. અને આહાર પર એટલે વર્કઆઉટ કર્યા પહેલા અને પછી શું ખાવું જોઈએ તેની જાણકારી મેળવો અને તેના પર અમલ કરો.
જો તમે દિવસ દરમિયાન 1 કલાક વર્કઆઉટ કરો છો તો તેની સામે તમારા શરીરને તમારે એવો આહાર આપવો જરૂરી છે જે વર્કઆઉટ પછી શરીરની રિકવરી અને મસલ્સ ગ્રોથમાં મદદ કરે. તેવી જ રીતે વર્કઆઉટ પહેલા પણ એવી વસ્તુઓ ખાવી જોઈએ જે શરીરને એનર્જી આપે જેથી તમે સારી રીતે વર્કઆઉટ કરી શકો. જીમમાં જતા પહેલા અને પછી શું ખાવ છો તેના પર તમારી ફિટનેસનો આધાર હોય છે. તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ એવી વસ્તુઓ વિશે જે નેચરલ છે અને જે પ્રી વર્કઆઉટ અને પોસ્ટ વર્કઆઉટ મીલ માટે બેસ્ટ ઓપ્શન છે.
વર્કઆઉટ પહેલા શું ખાવું ?
વર્કઆઉટ પહેલા પણ કંઈક ખાવું જરૂરી છે. ખાલી પેટ વર્કઆઉટ કરવાનું ટાળવું જોઈએ. જો કે વર્કઆઉટ પહેલા એવી વસ્તુ ખાવી જોઈએ જે શરીરની એનર્જી વધારે કારણ કે તમને કસરત દરમિયાન એનર્જીની જરૂર પડશે. વર્કઆઉટ પહેલા ખાવા માટે ખજૂર તેમજ સફરજન બેસ્ટ ઓપ્શન છે. ખજૂરમાં નેચરલ સુગર હોય છે જે શરીરમાં ઝડપથી એનર્જીમાં કન્વર્ટ થાય છે. ખજૂરમાં પોટેશિયમ પણ હોય છે. જે પણ શરીર માટે જરૂરી છે. તમે વર્કઆઉટની 30 થી 45 મિનિટ પહેલા 4 ખજૂર ખાઈ શકો છો. આ સિવાય તમે સફરજન પણ ખાઈ શકો છો. છાલ સહિત સફરજનના ટુકડા કરી તેના પર પિંક સોલ્ટ છાંટીને ખાવું જોઈએ. તેનાથી પણ શરીરને કસરત કરવાની એનર્જી મળે છે. ઘણા લોકો કસરત પહેલા કોફી પણ પીતા હોય છે. પરંતુ આ બ્લેક કોફી હોય છે જેમાં ખાંડ કે દૂધ નથી હોતા. કોફી દરેક વ્યક્તિને માફક આવતી નથી.
વર્કઆઉટ પછી શું ખાવું ?
વર્કઆઉટ પછી શરીરમાં રિકવરી થતી હોય છે તેથી આ સમયે પણ શરીરને એવી વસ્તુ મળવી જોઈએ જે મસલ્સ ગ્રોથ વધારે, શરીરમાં પ્રોટીન વધારે. વર્કઆઉટ પછી ડાયટમાં પ્રોટીન એડ કરવું. પ્રોટીન માટે તમે દહીં ખાઈ શકો છો. આ સિવાય પનીર સહિતના ઓપ્શન પણ ઉપલબ્ધ છે. જો સૌથી બેસ્ટ વસ્તુ તમારે ખાવી હોય તો તે છે શક્કરિયા. શક્કરિયા વર્કઆઉટ પછી ખાવા માટે બેસ્ટ છે. શક્કરિયામાં કોમ્પ્લેક્સ કાર્બ્સ હોય છે જે ધીરેધીરે પચે છે તેના કારણે બ્લડ શુગર ઝડપથી વધતું નથી. વર્ક આઉટ પછી જે મીલ લો તેમાં બાફેલા કે શેકેલા શક્કરિયાનો સમાવેશ કરવો. આ સિવાય પોસ્ટ વર્કઆઉટમાં તમે ડ્રાયફ્રુટ્સ અને નટ્સનું મિક્સર પણ લઈ શકો છો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે