Health Benefits of Guava: દરરોજ એક જામફળ ખાવાથી મળશે આ 5 જબરદસ્ત ફાયદા, આ રીતે કરો સેવન
Health Benefits of Guava: શિયાળાની ઋતુમાં દરરોજ એક જામફળ ખાવાથી ઘણા ફાયદા થઈ શકે છે. દરરોજ સવારે ખાલી પેટે એક જામફળ ખાવાથી રોગપ્રતિકારક શક્તિ, પાચન, વજન, હૃદય અને ત્વચા માટે ફાયદાકારક છે.
Health Benefits of Guava: શિયાળાની ઋતુ શરૂ થઈ ગઈ છે. આ ઋતુમાં ફિટ રહેવું પડકારજનક છે. આ ઋતુમાં ઘણી મોસમી બીમારીઓનો ભોગ બનવાનું જોખમ રહેલું છે. તમારા આહારમાં થોડી પણ બેદરકારી તમારી તબિયતને વધુ ખરાબ કરી શકે છે. શિયાળામાં જે ફળોને ખાવાની સલાહ આપવામાં આવે છે, તેમાં જામફળ પણ સામેલ છે. જામફળ એક એવું ફળ છે, જે સ્વાદમાં મીઠા હોવાની સાથે સ્વાસ્થ્ય માટે પણ ફાયદાકારક છે. તેમાં વિટામિન-C, ફાઇબર, પોટેશિયમ અને ઘણા પ્રકારના પોષક તત્વોથી ભરપૂર હોય છે. સવારે ખાલી પેટ જામફળ ખાવાથી તમારા શરીરને પાચનથી લઈને રોગપ્રતિકારક શક્તિ સુધી ઘણી રીતે ફાયદો થઈ શકે છે. એટલા માટે તેને "શક્તિશાળી ફળ" તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ચાલો તેના ફાયદાઓ જાણીએ
શા માટે ખાસ છે જામફળ?
જામફળમાં રહેલા પોષક તત્વો શરીરને અંદરથી મજબૂત બનાવે છે. તેમાં વિટામિન Cનો મોટો સ્ત્રોત હોય છે. જામફળમાં રહેલા ફાઇબર પાચનને પ્રોત્સાહન આપે છે. આટલું જ નહીં તેમાં રહેલ પોટેશિયમ અને મેગ્નેશિયમ હૃદયના સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક હોય છે. આયુર્વેદમાં તેને ત્રિદોષ વિનાશક માનવામાં આવે છે, એટલે કે તે વાત, પિત્ત અને કફને સંતુલિત કરે છે. આ જ કારણ છે કે તેને ખાવાથી ઘણા રોગોથી બચી શકાય છે.
સવારે ખાલી પેટે જામફળ ખાવાના ફાયદા (Health benefits of Guava)
1. રોગપ્રતિકારક શક્તિ મજબૂત બનાવે છે
જામફળમાં નારંગી કરતાં વધુ વિટામિન C હોય છે. જામફળ શરીરને બીમારી સામે લડવાની શક્તિ આપે છે. ઈમ્યુનિટી બૂસ્ટ કરીને સંક્રમણનો ખતરો ઓછો કરે છે. આનો અર્થ એ છે કે, જેઓ સરળતાથી બીમાર પડે છે તેમના માટે જામફળ ખૂબ જ ફાયદાકારક છે.
2. પાચનતંત્રને મજબૂત બનાવે છે
જામફળ પેટની સમસ્યાઓથી રાહત આપે છે. તેમાં રહેલ ફાઇબર પેટને સાફ રાખવામાં મદદ કરે છે. તેનું સેવન કરવાથી કબજિયાતમાં રાહત મળે છે. જો તમને ગેસ, અપચો અથવા ભારે પેટની સમસ્યા હોય તો જામફળનું સેવન કરો. તેને ખાલી પેટ ખાવાથી પેટ સાફ થાય છે.
3. વજન ઘટાડવામાં મદદરૂપ
જામફળની મદદથી વજન ઘટાડવા માટે થઈ શકે છે. તેમાં કેલરી ઓછી અને ફાઇબર વધુ હોય છે. તેને ખાવાથી લાંબા સમય સુધી પેટ ભરેલું રહે છે. વારંવાર ભૂખ ઓછી કરે છે, તેથી મજામફ વજન ઘટાડવા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે.
4. ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે ફાયદાકારક
જામફળમાં ગ્લાયકેમિક ઇન્ડેક્સ ઓછો હોય છે. તેમાં રહેલ ફાઇબર સુગરના લેવલને વધતા અટકાવવામાં મદદ કરે છે, જેના કારણે જામફળ ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે સુરક્ષિત ફળ માનવામાં આવે છે.
5. ત્વચા માટે પણ શાનદાર
વિટામિન C અને એન્ટીઓકિસડન્ટ ત્વચાને ચમકદાર બનાવે છે. કરચલીઓ અને વૃદ્ધત્વના સંકેતોને ધીમા પાડે છે. ત્વચાને નુકસાનથી બચાવે છે. આ કુદરતી સૌંદર્ય બૂસ્ટર છે. આટલું જ નહીં, જામફળ તણાવ ઘટાડવામાં પણ મદદ કરે છે. તેમાં રહેલું મેગ્નેશિયમ સ્નાયુઓ અને ચેતાને આરામ આપે છે, તણાવ અને થાક ઘટાડે છે.
