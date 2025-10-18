Floor Cleaning: પાણીમાં આ 5 માંથી કોઈ 1 વસ્તુ મિક્સ કરી પોતુ કરો, આખો દિવસ ટાઈલ્સ ચમકતી રહેશે અને ઘરમાંથી આવશે સુગંધ
Floor Cleaning Tips: આજે તમને એવા નુસખા વિશે જણાવીએ જે દિવાળીના દિવસોમાં ખૂબ કામ આવશે. આ નુસખો અજમાવી તમે ઘરમાં સવારે એકવાર પોતું કરી લેશો તો આખો દિવસ ઘરની ટાઈલ્સ ચમકતી રહેશે.
Floor Cleaning Tips: તહેવારોના દિવસોમાં દરેક વ્યક્તિ પોતાના ઘરમાં વિશેષ સાફ-સફાઈ રાખે છે જેથી ઘરમાં આવનાર મહેમાનોને પણ ઘરની સ્વચ્છતા દેખાઈ જાય. ખાસ કરીને દિવાળીના સમય દરમિયાન ઘરમાં મહેમાનોની અવરજવર વધારે રહેતી હોય છે તેથી મહિલાઓ પ્રયત્ન કરે છે કે તેમના ઘરમાં એવી રીતે સફાઈ કરવામાં આવે કે આખો દિવસ ઘર ચોખ્ખું અને સુગંધી લાગે. આજે તમને સાફ-સફાઈનો આવો જ એક જોરદાર નુસખો જણાવીએ.
દિવાળીના દિવસોમાં ઘરમાં જ્યારે પોતુ કરવાનું થાય ત્યારે પાણીમાં કેટલીક વસ્તુઓ ઉમેરી દેવી જોઈએ. આ વસ્તુઓ એવી છે જેને ઉમેરીને ઘરમાં પોતુ કરશો તો ટાઇલ્સ પર પડેલા ડાઘા નીકળી જશે અને ઘરમાંથી સુગંધ પણ આવશે. દિવાળીના દિવસો દરમિયાન ઘરમાં એક વખત સાફ-સફાઈ કરો ત્યારે આ ટ્રીક અજમાવી જોજો. આ ટ્રીક અજમાવશો તો આખો દિવસ ઘર ચોખ્ખું દેખાશે. અને ઘરમાંથી વિચિત્ર ગંધ પણ નહીં આવે.
પોતુ કરવાના પાણીમાં શું ઉમેરી શકાય ?
રબિંગ આલ્કોહોલ
રબિંગ આલ્કોહોલ એક ડિસઈન્ફેક્ટેંટ હોય છે. જે બેક્ટેરિયા, ફંગલ અને કીટાણુને ખતમ કરે છે. માર્કેટમાં તે સરળતાથી ઉપલબ્ધ હોય છે. એક ડોલ પાણીમાં એક કપ રબીંગ આલ્કોહોલ ઉમેરી પોતુ કરી લેવું. તેનાથી ઘરમાં આવતી વાસ પણ દૂર થઈ જશે અને ટાઇલ્સ ચમકદાર દેખાશે.
એસેન્શિયલ ઓઇલ
જો તમે ઈચ્છો કે ટાઇલ્સ સાફ પણ થાય અને ઘરમાંથી ભીની ભીની સુગંધ આવે તો પોતુ કરવાના પાણીમાં એસેન્શિયલ ઓઇલ જેમકે લેવેન્ડર ઓઇલ, લીંબુ કે પીપરમેન્ટ ઓઇલના થોડા ટીપા ઉમેરી દેવા. દિવાળીના દિવસો દરમ્યાન આવા પાણીથી પોતું કરવાથી ઘરમાંથી સુગંધ પણ આવશે અને ટાઇલ્સ ચમકદાર દેખાશે.
લીંબુનો રસ
પોતુ કરવાના પાણીમાં લીંબુનો રસ ઉમેરીને તેનાથી પોતુ કરવાથી ઘરમાં સુગંધ પણ આવે છે અને ટાઇલ્સ પર જે ડાઘ પડ્યા હોય છે તે દૂર પણ થઈ જાય છે. લીંબુવાળા પાણીથી પોતું કરશો તો આખો દિવસ ઘરમાં ફ્રેશ ફિલ થશે.
વિનેગર
લીંબુની જેમ વિનેગર પણ એક નેચરલ ક્લીનર છે જેનાથી ટાઇલ્સ પરની ચિકાસ અને ગંધ દૂર થઈ જાય છે. એક ડોલ પાણીમાં અડધો કપ વિનેગર ઉમેરીને પોતુ કરી લેવું. તમે ઈચ્છો તો વિનેગરની સાથે એસેન્શિયલ ઓઇલ પણ ઉમેરી શકો છો. આ બંને વસ્તુનું મિશ્રણ ટાઇલ્સને ફિનાઈલ વિના સારી રીતે સાફ કરી દેશે.
ડીશ સોપ
પોતુ કરવાના પાણીમાં વાસણ સાફ કરવા માટે જે લિક્વિડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તે પણ એડ કરી શકાય છે. જો ટાઇલ્સ પર ડાઘ પડી ગયા હોય તો તેને સાફ કરવા માટે ડીશ સોપના થોડા ટીપા પોતુ કરવાના પાણીમાં મિક્સ કરી દો તેનાથી પોતુ કરવાથી ટાઇલ્સ પરના ડાઘ દૂર થઈ જાય છે અને ટાઈસ ચમકદાર દેખાય છે.
