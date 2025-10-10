Diwali 2025: દિવસો સુધી નથી કરમાતા આ 5 ફુલ, દિવાળી પર ઘર સજાવવામાં કરી શકો છો ઉપયોગ
Flower Decoration Ideas: દિવાળી પર તમારા ઘરમાં લાઈટ્સ, રંગોળી સાથે ફુલથી ડેકોરેશન કરવું હોય તો આજે તમને જણાવીએ એવા 5 ફુલ વિશે જે દિવસો સુધી કરમાતા નથી. એટલે કે તમે આ ફુલનો ઉપયોગ ઘર ડેકોરેટ કરવા માટે કરી શકો છો.
Trending Photos
Flower Decoration Ideas: દિવાળીનો તહેવાર નજીક આવી રહ્યો છે અને સાથે જ ઘરની સજાવટની તૈયારીઓ પણ શરૂ થઈ ગઈ હશે. દિવાળીની સજાવટમાં લાઈટ, કેન્ડલ્સ, શો પીસ અને ફુલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે . ઘણા લોકો ઘર સજાવવા માટે ફુલનો ઉપયોગ કરવાનું પસંદ કરે છે કારણ કે ફૂલથી થયેલી સજાવટ સુંદર દેખાય છે. સાથે જ ફૂલ ઘરમાં સુગંધ પણ ફેલાવે છે.. જો તમે પણ ઘરની સજાવટ ફૂલોથી કરવાનું પસંદ કરો છો તો એવા ફૂલની પસંદગી કરવી જે ઝડપથી કરમાઈ નહીં.
ફુલ અલગ અલગ પ્રકારના હોય છે કેટલાક ફુલ એવા હોય છે જે એક થી બે કલાકમાં જ કરમાઈ જાય અને ઝાંખા પડી જાય છે. તેની સામે કેટલાક ફુલ એવા હોય છે જે દિવસો સુધી તાજા રહે છે જો તમે આવા ફૂલથી ઘર સજાવો છો તો લાંબા સમય સુધી ઘર સુંદર અને ખુશ્બુદાર રહેશે.. જો આ દિવાળી એ તમારે ઘરનું ડેકોરેશન ફૂલથી કરવું હોય તો ચાલો તમને જણાવીએ કયા ફૂલનો ઉપયોગ કરી શકો. આ ફૂલ કલાકો સુધી ફ્રેશ રહે છે.
ગલગોટો
સૌથી પહેલા ગલગોટા ના ફૂલ આવે છે. તમે પણ જોયું હશે કે તહેવાર કોઈ પણ હોય માર્કેટમાં ગલગોટાના ફૂલ સૌથી વધુ જોવા મળે છે. પીળા અને નારંગી રંગના ફૂલની સુંદરતા અઠવાડિયા સુધી એવી ને એવી રહે છે. તમે ગલગોટાના ફૂલની માળા બનાવીને દરવાજા મંદિર અને પૂજા સ્થળને શણગારી શકો છો. આ ફૂલ ભેજ અને ગરમીમાં પણ એવા ને એવા રહે છે તેથી ઘરની સજાવટ માટે આ સૌથી બેસ્ટ ફુલ છે.
ગુલાબ
ગલગોટા પછી ગુલાબ આવે છે જેનાથી સજાવટ કરી શકાય છે. ગુલાબના ફૂલ પર અલગ અલગ કલરમાં આવે છે અને તે ઘરને મહેકાવે છે. ઘર સજાવવા માટે ગુલાબ શાનદાર વિકલ્પ છે. લાલ, ગુલાબી, સફેદ, પીળા સહિતના રંગમાં તમને ગુલાબ મળી જશે. જો તમે ગુલાબને પાણીની અંદર રાખો છો તો તે એક અઠવાડિયા સુધી સુંદર દેખાય છે. તમે ગુલાબના પાનની રંગોળી પણ બનાવી શકો છો.
ચમેલી
ચમેલી એટલે કે જાસ્મીનના ફૂલ પણ સજાવટમાં લઈ શકાય છે. નાના નાના સફેદ રંગના ફૂલ સુંદરતા અને સુગંધ બંને ફેલાવે છે. આ ફૂલનો ઉપયોગ સજાવટમાં કરી શકાય છે તેની માળા બનાવીને પણ ઘરમાં લગાવી શકાય છે. ચમેલીના ફૂલ સુકાઈ જાય તો પણ તેમની સુગંધ એવી ને એવી રહે છે.
રજનીગંધા
રજનીગંધા ફુલ તેની સાદગી અને સુગંધ માટે પ્રખ્યાત છે. આ ફૂલને પણ પાણીમાં રાખવાથી તે લાંબા સમય સુધી તાજા રહે છે. તમે ઘરના ફ્લાવર વાઝમાં રજનીગંધા લગાવી શકો છો. દિવાળીની સજાવટ માટે રજનીગંધા સૌથી બેસ્ટ રહે છે. તે તમારા ઘરને ખાસ અને સુંદર દેખાડવામાં મદદ કરશે.
ઓર્કિડ
ઓર્કિડ એક પ્રીમિયમ ફુલ છે જે મહિનાઓ સુધી સુંદર દેખાય છે. તે અલગ અલગ રંગમાં મળે છે. તમે તેને ફ્લાવર વાઝથી લઈને અલગ અલગ જગ્યાએ ડેકોરેશનમાં ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. ઓર્કિડની સંભાળ કરવી પણ ઇઝી છે તમે તહેવારમાં ઘર સજાવવામાં તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે