Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyle

Hair And Skin Care: સ્કિનની ડ્રાયનેસ દુર કરવા અને રફ વાળને શાઈની બનાવવા ટ્રાય કરો ABC ફોર્મ્યુલા, 15 દિવસમાં દેખાશે રિઝલ્ટ

Winter Hair and Skin Care Tips: શિયાળામાં ધ્યાન રાખવા છતાં સ્કિન પર ડ્રાયનેસ આવી જ જાય છે. ઠંડીના કારણે વાળ પણ રુક્ષ દેખાય છે. શિયાળામાં સ્કિન અને વાળની ચમક છિનવાઈ ગઈ હોય તો તેને દુર કરવા માટે તમે એબીસી ફોર્મુલા ટ્રાય કરી શકો છો. આ ફોર્મુલાથી તમને 15 દિવસમાં પોઝિટિવ ફેરફાર દેખાવા લાગશે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 15, 2026, 12:30 PM IST

Trending Photos

Hair And Skin Care: સ્કિનની ડ્રાયનેસ દુર કરવા અને રફ વાળને શાઈની બનાવવા ટ્રાય કરો ABC ફોર્મ્યુલા, 15 દિવસમાં દેખાશે રિઝલ્ટ

Winter Hair and Skin Care Tips: શિયાળામાં જેમ જેમ ઠંડી વધે છે તેમ આપણી ત્વચા અને વાળ પણ ડ્રાય થવા લાગે છે. ઠંડી વધી રહી હોય અને તેવામાં શરીરમાં પાણી પણ ઓછું હોય તો તેના કારણે હેર અને સ્કીન ડલ થઈ જાય છે. ડ્રાય અને ડલ સ્કીનને ગ્લોઈંગ બનાવવા માટે લોકો મોંઘી ટ્રીટમેન્ટ પણ કરાવી લેતા હોય છે. ટ્રીટમેન્ટ કરાવ્યા પછી થોડા દિવસ તો તેની અસર દેખાય છે પરંતુ ફરીથી ત્વચા ડ્રાય થઈ જાય છે તેનું કારણ છે કે ત્વચા અંદરથી જ ડેમેજ થતી હોય છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

જો તમારે ત્વચાને અંદરથી જ રીપેર કરવી હોય અને એવો ઉપાય જોઈતો હોય જેનાથી સ્કીન અને વાળ બંનેને એક સાથે ફાયદો થાય તો તમને એબીસી ફોર્મ્યુલા વિશે જણાવીએ. એબીસી ફોર્મ્યુલા અપનાવવાથી તમને એવું રીઝલ્ટ મળશે જે પાર્લરમાં મોંઘી ટ્રીટમેન્ટ કરાવ્યા પછી પણ કદાચ ન મળે. કારણકે આ ફોર્મ્યુલાથી ત્વચા અંદરથી રીપેર થાય છે. ત્યાર પછી ચહેરા પર જે ગ્લો આવે છે તે નેચરલ હોય છે અને લાંબા સમય સુધી ટકે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ ઘરે એબીસી ફોર્મ્યુલા કેવી રીતે ટ્રાય કરવો. 

એબીસી એટલે કે આમળા, બીટ અને ગાજર. આ ત્રણ વસ્તુનું મિશ્રણ ચહેરા પર અદભુત ગ્લો વધારે છે અને વાળ પણ કાળા અને ઘાટા થાય છે. આ ત્રણ વસ્તુઓ એવી છે જે દરેક ઘરમાં ઉપલબ્ધ હોય છે. આ વસ્તુઓને તમે સલાડ તરીકે પણ ખાતા હશો. આપણા બીટ અને ગાજરમાં અલગ અલગ પ્રકારના વિટામિન અને એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ હોય છે જે સ્કીન અને વાળ માટે જરૂરી અને ફાયદાકારક છે. 

આ ત્રણેય વસ્તુઓ લઈ તેને પાણીથી સાફ કરી ઝીણી સમારી લેવી. ત્યાર પછી તેમાં એક કપ પાણી મિક્સ કરી મિક્સરમાં પીસી લો. એક ઘટ્ટ પેસ્ટ તૈયાર થઈ જશે. હવે આ પેસ્ટને ગાળી લો. જ્યુસ વધારે ઘટ્ટ લાગતું હોય તો થોડું પાણી ઉમેરી શકો છો. આ જ્યુસને તમે ગાળ્યા વિના પણ પી શકો છો. જ્યુસમાં સ્વાદ અનુસાર સંચળ ઉમેરી પી લેવું. તમે ઈચ્છો તો તેમાં લીંબુનો રસ પણ મિક્સ કરી શકો છો. આ દિવસને સતત 15 દિવસ સુધી પીવાનું રાખો. 

એબીસી ડ્રિંકના ફાયદા 

- આમળા ગાજર અને બીટનો રસ આ રીતે પીવાથી શરીરમાંથી વિષાક્ત પદાર્થો બહાર નીકળે છે અને ત્વચા અંદરથી સાફ થાય છે. 
- આમળા વિટામિન સી થી ભરપૂર હોય છે, જે કોલેજન પ્રોડક્શન બનાવવામાં મદદ કરે છે અને સ્કીનની ઇલાસ્ટીસીટી બની રહે છે. 
- આ જ્યુસ પીવાથી રક્ત સંચાર સુધરે છે અને ત્વચા પર ગુલાબી નિખાર અને ચમક વધે છે. 
- આ જ્યુસમાં રહેલા એન્ટિ ઓક્સીડન્ટ વાળના રોમ છિદ્રોને મજબૂત કરે છે અને વાળ ખરતા અટકાવે છે. 
- આમળા અને બીટમાં એવા તત્વો હોય છે જે વાળને અંદરથી પોષણ આપે છે અને સફેદ વાળને થવાની પ્રોસેસ સ્લો થાય છે. 

વિટામીન એ અને બાયોટીન વાળના રોમ છિદ્રોને પોષણ આપે છે અને હેલ્ધી હેરને પ્રમોટ કરવામાં મદદ કરે છે. આ જ્યૂસ ત્વચાને અંદરથી મોઈશ્ચર આપે છે અને ડ્રાયનેસ વધતી અટકાવે છે, જેના કારણે ઉપરથી ત્વચા એકદમ કોમલ અને શાઈની દેખાય છે. 

આમળા અને બીટ સ્કિનના પિગમેન્ટેશન અને કાળા ડાઘને ઓછા કરવામાં મદદ કરે છે જેના કારણે ત્વચાનો રંગ એક સમાન દેખાય છે. 

આ મેજિકલ ડ્રીંકને 15 દિવસ સુધી રોજ પીશો તો તમે જાતે અનુભવ કરશો કે શરીરમાં કેટલાક પોઝિટિવ ફેરફાર થઈ રહ્યા છે ખાસ તો સ્કીન અને વાળની સ્થિતિ પહેલાં કરતાં સુધરી રહી છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
Winterhair careskin careBeauty Tipsસ્કિન કેર ટીપ્સ

Trending news