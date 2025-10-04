Pre Winter Skin Care: શિયાળો શરુ થઈ જાય તે પહેલાથી ફોલો કરવા લાગો આ 3 સ્કિન કેર ટીપ્સ, ઠંડીમાં ત્વચા ડ્રાય નહીં લાગે
Pre Winter Skin Care: ઠંડીમાં સ્કિનનું ખાસ ધ્યાન રાખવાની જરૂર પડે છે. આ ઋતુમાં સ્કિન ડ્રાય થઈ જાય છે. જેના કારણે ત્વચા ફાટેલી દેખાય છે અને ખંજવાળ પણ આવે છે. આ સમસ્યા ન થાય તેવી ઈચ્છા હોય તો શિયાળો શરુ થાય તે પહેલા જ આ 3 સ્ટેપ ફોલો કરવા લાગો.
Pre Winter Skin Care: ઠંડીની મોસમ એટલે કે શિયાળો હવે શરૂ થવાનો છે. તેવામાં સ્કીન કેર પર ધ્યાન આપવું અત્યારથી જ જરૂરી થઈ જાય છે. કારણ કે વાતાવરણમાં થતા ફેરફારની અસર સ્કીન પર પણ દેખાવા લાગે છે. જેમ જેમ ઠંડી શરૂ થાય છે તેમ સ્કીનમાં ડ્રાયનેસ, ખંજવાળ અને મોઈશ્ચરનો અભાવ દેખાવા લાગે છે. જો ધ્યાન રાખવામાં ન આવે તો શિયાળામાં ત્વચા ફાટેલી દેખાય છે. આવું ન થાય તે માટે શિયાળો શરૂ થાય તે પહેલા જ સ્કીન કેર પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. જો તમે શરૂઆતથી જ સ્કીન કેર પર ધ્યાન આપશો તો ઠંડીમાં પણ ત્વચા મુલાયમ ચમકદાર અને સુંદર રહેશે. આજે તમને ત્રણ સ્કીન કેર સ્ટેપ્સ વિશે જણાવીએ જેને ફોલો કરવાની શરૂઆત શિયાળા પહેલાથી જ કરી દેવી જોઈએ.
મોશ્ચુરાઇઝરનો ઉપયોગ
શિયાળાની શરૂઆત થાય ત્યાં સુધી રાહ જોવી નહીં વાતાવરણમાં ઠંડકનો અનુભવ થતો હોય ત્યારથી જ સ્કિન પર મોઈશ્ચુરાઈઝર યુઝ કરવાનું શરૂ કરી દેવું જોઈએ. કારણ કે અચાનક ઠંડી વધી ગયા પછી સ્કીન ડ્રાય અને ખંજવાળ શરુ થઈ જાય છે. તેથી શિયાળા પહેલાથી જ ત્વચા પર મોઈશ્ચુરાઈઝર લગાડવું જોઈએ. દિવસમાં બે વખત ચેહરા પર મોઈશ્ચુરાઇઝર અપ્લાય કરી શકાય છે. મોઈશ્ચુરાઈઝરની પસંદગી સ્કીન ટાઈપ અનુસાર કરવી. ઠંડીની ઋતુ માટે શિયા બટર, કોકો બટર કે ગ્લિસરીન બેઝ મોઈશ્ચુરાઈઝર પસંદ કરી શકો છો.
ફેસ ઓઇલ
સ્કીનને ઠંડીમાં મુલાયમ રાખવા માટે ફેસ ઓઇલનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ઠંડીની ઋતુમાં સ્કીન ફાટી જાય છે જેનું કારણ ડ્રાયનેસ જ હોય છે. તેથી ઠંડી શરૂ થાય ત્યારે ફેસ ઓઇલ લગાડવું ફાયદાકારક સાબિત થાય છે. રોજ રાત્રે સુતા પહેલા ફેસ ઓઈલ અપ્લાય કરવું જોઈએ. તેનાથી ત્વચાને મોઈશ્ચર મળે છે અને સવારે ચહેરો સોફ્ટ અને હાઇડ્રેટેડ લાગે છે. તેના માટે તમે બદામનું તેલ નાળિયેર તેલ કે અન્ય સ્કીન ઓઇલનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
સનસ્ક્રીન
ઘણા લોકો ઉનાળા દરમિયાન તો સસ્ક્રીમનો ઉપયોગ કરે છે પરંતુ શિયાળામાં સન સ્ક્રીન વાપરવાનું બંધ કરી દે છે. પરંતુ ઠંડીમાં પણ ત્વચાને તડકાથી બચાવવા માટે સનસ્ક્રીન લગાડવું જોઈએ. ઠંડીની ઋતુમાં પણ યુવી કિરણો સ્કીનને નુકસાન કરી શકે છે. તેથી બહાર નીકળવાનું હોય તેની 15 થી 20 મિનિટ પહેલા સનસ્ક્રીન જરૂરથી લગાડો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
