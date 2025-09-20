Prev
Next

Curd: 2 જ દિવસમાં દહીં વાસી લાગવા લાગે છે ? તો હવે દહીં જમાવો ત્યારે આ 4 કામ કરજો, દિવસો સુધી દહીં ફ્રેશ રહેશે

Tips to Keep Curd Fresh: ઘણી ગૃહિણીઓની ફરિયાદ હોય છે કે દહીં જમાવ્યું હોય ત્યારે એક કે 2 દિવસ ફ્રેશ લાગે છે પછી તેમાંથી ખાટી વાસ આવવા લાગે છે. આ સમસ્યા ન થાય અને દહીં દિવસો સુધી તાજું જ રહે તે માટે દહીં જમાવતી વખતે આ કામ કરવું જરૂરી છે. 
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Sep 20, 2025, 03:02 PM IST

Trending Photos

Curd: 2 જ દિવસમાં દહીં વાસી લાગવા લાગે છે ? તો હવે દહીં જમાવો ત્યારે આ 4 કામ કરજો, દિવસો સુધી દહીં ફ્રેશ રહેશે

Tips to Keep Curd Fresh: લગભગ દરેક ઘરમાં દહીં રોજ જમાવવામાં આવે છે. આપણે ત્યાં દહીં અને દહીંમાંથી બનતી વિવિધ વસ્તુઓનો ઉપયોગ ભોજનમાં રોજ થાય છે. દહીંમાંથી રાયતા, કઢી, લસ્સી જેવી વસ્તુઓ બને છે. ઘણા લોકોને જમવાની સાથે પણ દહીં ખાવાની આદત હોય છે. પરંતુ ઘણીવાર એવું થાય છે કે દહીં એક દિવસ તો તાજું રહે છે પછી તેમાંથી ખાટી વાસ આવવા લાગે છે એટલે કે દહીં વાસી લાગે છે. આવું ન થાય તેના માટે શું કરવું આજે તમને જણાવીએ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ફુલ ક્રીમ મિલ્ક

દહીં ઘટ્ટ અને મોળુ રહે તે માટે દૂધ સારું હોય તે જરૂરી છે. દહીંની ક્વોલિટી દૂધની ક્વોલિટી પર આધાર રાખે છે. જો તમે પાતળું દૂધ દહીં માટે યુઝ કરશો તો દહીં ખાટું જ થશે. તેથી દહીં માટે હંમેશા ફુલ ક્રીમ મિલ્કનો જ ઉપયોગ કરો. તેનાથી ઘટ્ટ અને મલાઈદાર દહીં જામશે.

દૂધનું તાપમાન

દહીં જમાવતી વખતે દૂધનું તાપમાન યોગ્ય હોય તે મહત્વનું છે. દૂધ વધારે પડતું ગરમ કે ફ્રીજમાં રાખેલું ઠંડુ ન ચાલે. દૂધ હુંફાળુ ગરમ હોય તો દહીં સારું જામે છે. ગરમ દૂધમાં મેળવણ નાખશો તો દહીં ખાટું થાશે. 

ઓછું મેળવણ

ઘણીવાર લોકો એવું વિચારીને દૂધમાં મેળવણ વધારે નાખે છે કે તેનાથી દહીં ઝડપથી જામશે. પરંતુ વધારે મેળવણ ઉમેરવાથી દહીં ખાટું થાય છે. તેથી 1 લીટર દૂધ હોય તો 1 નાની ચમચી મેળવણ ઉમેરવું. મેળવણ માટે પણ મોળુ અને તાજું દહીં યુઝ કરવું. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

Trending news