Glowing Skin: રોજ કરો આ 4 કામ, થાક લાગ્યા પછી પણ ચહેરાની સ્કિન ડલ નહીં લાગે
Glowing Skin: સાંજ પડતા સુધીમાં થાકના કારણે ચહેરો એકદમ ડલ થઈ જાય છે. આખા દિવસનો થાક ચહેરા પર દેખાવા લાગે છે. આવું ન થવા દેવું હોય તો તમે રોજ આ 4 કામ કરવાનું શરુ કરો. આ કામ કરી લેશો તો સ્કિન પર આખો દિવસ ચમક રહેશે.
Trending Photos
Glowing Skin: તહેવારના દિવસોમાં ઘરમાં સવારથી કામ અને દોડાદોડી હોય છે. ઘરની સજાવટથી લઈ મહેમાનોના સ્વાગતની તૈયારીમાં દોડધામ કરવાની હોય છે. સવારથી શરુ થયેલી ભાગદોડ પછી સાંજ થતા સુધીમાં શરીર થાકી જાય છે. આ થાકની અસર સ્કિન પર સ્પષ્ટપણે દેખાવા લાગે છે. સાંજે ચહેરો ડલ અને બેજાન દેખાય છે. સવારે ચહેરા પર જે ગ્લો હોય છે તે સાંજે છુમંતર થઈ જાય છે. જો તમારી સાથે પણ આવું થાય તો તેના માટે અસરદાર ઘરેલુ નુસખો આજે તમને જણાવીએ, જેની મદદથી તમારા ચહેરા પર આખો દિવસ નિખાર રહેશે.
ઠંડા પાણીથી ચહેરો ધોવો
જો તમે ચહેરા પર દેખાતો થાક અને ડલનેસ દુર કરવા માંગો છો તો ઠંડા પાણીથી ચહેરો સાફ કરો. સાંજે સૌથી પહેલા ઠંડા પાણીથી ચહેરો ધોઈ લેવો. તેનાથી પરસેવો, ઓઈલ બધું જ સાફ થી જશે અને સ્કિન પર તાજગી આવી જશે. તમે ઈચ્છો તો સાંજે કાકડીના રસમાં ગુલાબજળ મિક્સ કરી તેને પણ સ્કિન પર અપ્લાય કરી શકો છો. તેનાથી સ્કિનને ઠંડક મળશે.
એલોવેરા અને મધ
સ્કિનને અંદરથી સાફ કરવા અને પોષણ આપવા માટે એલોવેરા અને મધનો ફેસપેક લગાડી શકો છો. તેના માટે એલોવેરા જેલમાં મધ મિક્સ કરો. આ મિશ્રણને ચહેરા અને ગરદન પર સારી રીતે લગાડો. ત્યારબાદ તેને 20 મિનિટ રાખો. ત્યારબાદ સ્કિન સાફ કરી લો. તેનાથી સ્કિન હાઈડ્રેટ રહે છે અને ડલનેસ દુર થઈ જાય છે.
ચહેરા પર મસાજ
સાંજના સમયે ચહેરા પર હળવા હાથે મસાજ કરી લેવાથી પણ થાક દુર થઈ જશે. તેના માટે નાળિયેર તેલ, બદામનું તેલ અથવા એલોવેરા જેલનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આ વસ્તુઓને સ્કિન પર લગાડી હળવા હાથે મસાજ કરો. તેનાથી બ્લડ સર્કુલેશન સુધરી જશે અને સ્કિન ચમકદાર થઈ જશે.
નાઈટ સ્કિન કેર રુટીન
આ સ્ટેપ ફોલો કરવા ઉપરાંત રાત્રે સુતા પહેલા ક્લીન્ઝિંગ, ટોનિંગ અને મોઈશ્ચુરાઈઝિંગ રુટીન ફોલો કરો. રાત્રે સૂતા પહેલા સ્કિનની ગંદગી સાફ કરવા માટે આ ત્રણ સ્ટેપ ફોલો કરો. જો તમે રાત્રે આ 3 કામ કરી લેશો તો સવારે ચહેરા પર હેલ્ધી ગ્લો દેખાશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે