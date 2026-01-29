Cold Weather: અતિશય ઠંડીમાં ફરવા નીકળો ત્યારે ફોલો કરો આ 5 ટિપ્સ, ફિટનેસ અને ફરવાનો મૂડ ખરાબ નહીં થાય
Cold Weather Safety Tips: જાન્યુઆરી મહિનો પુરો થતાં થતાં ભારતના મોટાભાગના રાજ્યોમાં ઠંડી વધી ચુકી છે. ભારતના કેટલાક રાજ્યોમાં તો કોલ્ડવેવ અને બરફ વર્ષાનો પ્રકોપ જોવા મળી રહ્યો છે. આ જગ્યાઓ એવી જ્યાં લોકો ખાસ સ્નો ફોલ જોવા માટે જતા હોય છે. આવા વાતાવરણમાં જ્યારે ફરવા જવાનું હોય તો કેટલીક સાવધાની રાખવી જરૂરી છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ ઠંડીની મજા માણવા જવું હોય ત્યારે કઈ વાતોનું ખાસ ધ્યાન રાખવું.
Cold Weather Safety Tips: ભારતભરમાંથી અનેક લોકો એવા હશે જે સ્નો ફોલની મજા માણવા માટે ઠંડીની ઋતુમાં હિમાચલ પ્રદેશ ફરવા જતા હોય છે. ખાસ કરીને મનાલી, કુલ્લુ, કાશ્મીર લોકો માટે ફેવરિટ ટુરિસ્ટ સ્પોટ છે. પરંતુ લોકો આવી જગ્યાએ ફરવા જતી વખતે કેટલીક ભુલો કરે છે જેના કારણે તેમની વેકેશનની મજા ખરાબ થાય છે. ઘણા લોકો અતિશય ઠંડા વાતાવરણમાં જઈ બીમાર પડી જાય છે તો કેટલાક લોકો ઈજાગ્રસ્ત થઈને પરત ફરે છે. આવું એટલા માટે થાય છે કે તેમને એ વાતનો ખ્યાલ નથી હોતો કે બરફ પડતો હોય તેવી જગ્યાએ ફરવા જવામાં કઈ કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. લોકો ફક્ત રિલ્સ બનાવવા માટે કે રિલ્સ જોઈને મનાલી સહિતની જગ્યાએ શિયાળામાં પહોંચી જાય છે પરંતુ તેઓ પોતાની સેફ્ટી માટે શું કરવું તે જાણતા નથી.
આજે તમને આ અંગે જાણકારી આપીએ. જો તમે રજાઓમાં સ્નો ફોલ જોવા માટે આવી કોઈ જગ્યાએ પરિવાર સાથે કે મિત્રો સાથે ફરવા જાવ છો તો તે સમયે ફોગ, ઠંડી હવા, બરફ વર્ષા, માઈનસમાં જતા તાપમાન વચ્ચે ફિટનેસ કેવી રીતે જાળવવી અને મૂડ પણ સારો કેવી રીતે રાખવો ચાલો જાણીએ. તમે સોશિયલ મીડિયા પર એવા ઘણા વીડિયો જોયા હશે જેમાં લોકો કહેતા હોય મનાલી ફરવા ન આવો, લોકોની કાર બરફમાં ફસાયેલી હોય, બરફમાં પડી જવાથી લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા હોય. આવી દુર્ઘટનાથી બચવા શું કરવું ચાલો જાણીએ.
સ્નો ફોલ દરમિયાન ટ્રાવેલ કરો તો આ વાતોનું રાખો ધ્યાન
ઠંડી વધી રહી હોય ત્યારે તમે એવી જગ્યાએ જવાનું પ્લાન કરો જ્યાં બરફ વર્ષા થતી હોય છે તો કેટલીક સેફ્ટી ટીપ્સ ધ્યાનમાં રાખો. સૌથી પહેલા તો ટ્રાવેલ પ્લાન કરતાં પહેલા હવામાન વિભાગના વેધર અપડેટ વિશે જાણી લેવું. જે દિવસો દરમિયાન વાતાવરણ વધારે ખરાબ થવાની આગાહી હોય તે દિવસે ટ્રાવેલ કરવાનું ટાળવું. ટ્રાવેલ કરતી વખતે બાળકો અને વડીલો સાથે હોય તો વધારે સાવધાની રાખવી.
ટ્રાવેલ પ્લાનિંગ
ઉત્તર ભારત સહિત હિમાચલ પ્રદેશમાં શિયાળામાં ફરવા જવાનું હોય તો ટ્રાવેલ પ્લાનિંગ સમજદારીપૂર્વક કરવું. આ જગ્યાઓએ ફોગ, વરસાદ, સ્નોફોલ કોઈપણ સમયે થઈ શકે છે. તેથી લેટેસ્ટ વેધર અપડેટ વિશે જાણીને ફરવા નીકળવું. ફોગ દરમિયાન કાર ચલાવતી વખતે વાહનની સ્પીડ ઓછી રાખવી અને ફોગ લાઈટનો ઉપયોગ કરવો. ઠંડા વાતાવરણમાં રાત્રે ડ્રાઈવ કરવાનું ટાળવું. પહાડોમાં ફરવા જવાનું હોય તો બરફવર્ષા દરમિયાન કામ લાગે તેવા જેકેટ, જૂતા અને જરૂરી દવા હંમેશા સાથે રાખવા.
ફિટનેસ પર ધ્યાન આપવું
ઠંડી વધી જાય તો લોકો કસરત કરવાનું છોડી દેતા હોય છે. ઠંડા વાતાવરણમાં આમ કરવું મુશ્કેલ હોય શકે છે પરંતુ થોડી કસરત કરવી જરૂરી છે. ફરવા ગયા હોય ત્યારે કલાકો સુધી કસરત કરવાની જરૂર નથી પરંતુ 15 થી 20 મિનિટ કોઈપણ લાઈટ એક્સરસાઈઝ કરી લેવી. તમે સ્ટ્રેચિંગ કે યોગ પણ કરી શકો છો. તેનાથી ઠંડીમાં પણ શરીર એક્ટિવ રહે અને શરીરમાં અંદરથી ગરમાવો આવે. ઘણીવાર અતિશય ઠંડીના કારણે શરીર જકડાઈ જતું હોય છે.
આહારથી વધારો શક્તિ
જ્યારે તમે અતિશય ઠંડી હોય તેવી જગ્યાએ ફરવા જાવ ત્યારે જીભના ચટાકાને સાઈડ પર રાખી હેલ્ધી વસ્તુ ખાવા પર ફોકસ કરવું. જેથી ઠંડીમાં શરીર અંદરથી ગરમ રહે. બરફ વર્ષા, તીવ્ર ઠંડી વચ્ચે એવો ખોરાક લેવો જે શરીરને એનર્જી અને ગરમાવો આપે. જેમકે ગરમ સૂપ, સીઝનલ લોકલ શાકભાજી, ડ્રાયફ્રુસ્ટ જેવી વસ્તુઓ ખાવી. આ સિવાય હુંફાળુ પાણી પીવાનું રાખવું. તેનાથી તમને ટ્રાવેલ દરમિયાન થાક પણ નહીં લાગે.
તડકાનો લાભ લેવો
અતિશય ઠંડી હોય તેવી જગ્યાએ તડકો ઓછા સમય માટે મળતો હોય છે. જ્યારે પણ તક મળે ત્યારે આળસ છોડી થોડીવાર તડકે બેસવું અથવા વોક કરો. તેનાથી શરીરને તડકાના કારણે ગરમાવો મળશે અને મૂડ ફ્રેશ થશે.
પોઝિટિવ રહો
સ્નો ફોલ જોવા માટે અને માણવા માટે ગયેલા લોકો પણ બરફ વર્ષા થાય પછી ઉદાસ થઈ જતા હોય છે અને અફસોસ કરતાં હોય છે. કારણ કે સ્નો ફોલ પછી અંધારું, અતિશય ઠંડી, રાત્રે માઈનસમાં જતું તાપમાન લોકોને ઉદાસ કરી દે છે. આ સ્થિતિમાં પહેલાથી જ મેન્ટલી પ્રિપેર રહો. ફરવા ગયા પછી સાંજના સમયે પરિવાર કે મિત્રો સાથે સમય પસાર કરો, વાતો કરો, સાથે બેસીને ગેમ્સ રમો, મ્યુઝિક સાંભળો. સાથે બેસીને એક્ટિવિટી કરશો તો માઈન્ડ પોઝિટિવ રહેશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
