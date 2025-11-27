Weight Loss: આ 6 ઉપાય અપનાવો, 2 અઠવાડીયામાં પેટની લટકતી ફાંદ ઘટવા લાગશે
Lose Belly Fat in 15 days: શિયાળામાં જો તમે નિયમ બનાવી અને કેટલીક ટીપ્સ ફોલો કરો તો પેટની વધેલી ચરબી ઝડપથી ઓછી થઈ શકે છે. જો તમારી પણ ફાંદ દિવસેને દિવસે વધતી જાય છે તો તેને ઝડપથી ઓછી કરવામાં મદદ કરે તેવી ટીપ્સ આજે તમને જણાવીએ.
Trending Photos
Lose Belly Fat in 15 days: શિયાળો હેલ્ધ સારી રાખવા માટે સૌથી બેસ્ટ સીઝન છે. આ સમય દરેક વ્યક્તિ એ એક્ટિવ રહેવું જોઈએ. આજના સમયની સૌથી ગંભીર સમસ્યા છે જે પેટની આસપાસ જામેલી ચરબી એટલે કે બેલી ફેટ તેને ઘટાડવા માટે પણ આ સમય બેસ્ટ છે. શિયાળામાં આળસ છોડી જો તમે આ 6 ટીપ્સને ફોલો કરવાનું શરુ કરી દેશો તો પેટની ચરબીમાં ઘટાડો 15 દિવસમાં જ દેખાવા લાગશે. એકવાર તમને રિઝલ્ટ જોવા મળશે તો પછી આ આદતોને તમે કાયમ માટે અપનાવી લેશો. પરંતુ તેના માટે એક શરુઆત કરવી જરૂરી છે.
આજે તમને પેટની ચરબી ઝડપથી ઓછી થાય તેના માટેની કેટલીક ટીપ્સ જણાવીએ. આ ટીપ્સ ફોલો કરવાથી તમને વજન ઝડપથી ઓછું કરવામાં મદદ મળી શકે છે. જો તમે સ્ટ્રીક્ટલી આ નિયમને ફોલો કરશો તો 2 અઠવાડિયામાં જ તમને વજનમાં સારો એવો ઘટાડો દેખાશે.
ખાવાનો સમય નક્કી કરો
સૌથી પહેલા ખાવાનો સમય નક્કી કરો. જેમાં સવારે 9 થી સાંજે 7 નો સમય રાખી શકો છો. આ સમયે ખાધેલી વસ્તુનું પાચન સારી રીતે થઈ જાય છે. આ સિવાય દિવસ દરમિયાન સ્નૈકિંગ કરવાનું બંધ કરો. મોટાભાગે આપણે ક્રેવિંગના કારણે તળેલા નાસ્તા, ચટપટી વસ્તુઓ ખાતા હોય છે. ભુખ લાગે ત્યારે પણ હેલ્ધી વસ્તુ ખાવાનું રાખો. સૌથી મહત્વનું રાતના સમયે કંઈપણ ખાવાનું ટાળવું.
બેલેન્સ પ્લેટ
14 દિવસ માટે તમે શું ખાશો અને તમારી પ્લેટમાં શું એડ કરવું તે પણ જાણી લો. તમારી પ્લેટ એવી રીતે રેડી કરવી કે જેમાં શાકભાજી વધારે હોય, સાથે જ પ્રોટીન હોય, કાર્બ્સ હોય અને હેલ્ધી ફેટ હોય. શાકમાં તમે દૂધી, પાલક, બ્રોકલી, ગાજર જેવા શાક લઈ શકો છો. પ્રોટીન માટે પનીર, દહીં, દાળ, કઠોળ લઈ શકાય છે. કાર્બ્સ માટે મિલેટ્સ, રેડ રાઈસ કે ઘઉંના લોટની રોટલી એડ કરો. હેલ્ધી ફેટ માટે ઘી, નાળિયેર અથવા ડ્રાયફ્રુટ્સ લઈ શકો છો.
બ્લોટિંગ ઓછું કરો
વજન ઓછું કરવા માટે બ્લોટિંગ ઓછું કરવું જરૂરી છે. તેના માટે રોજ જીરું અને વરિયાળીનું પાણી સવારે પીવું. આ સિવયા જમતી વખતે છાશ જેવા પ્રોબાયોટિક્સ લેવા. દિવસ દરમિયાન 2 વખત જ ચા કે કોફી પીવા.
પાણી પીવું
જો તમે ઓછું પાણી પીશો તો મેટાબોલિઝમ સ્લો થઈ જશે. તેથી રોજ પુરતા પ્રમાણમાં પાણી પીવું. તમે પાણી સિવાય લીંબુ શરબત, નાળિયેર પાણી, ફ્રુટ જ્યુશ પણ ડાયટમાં એડ કરી શકો છો.
30 મિનિટ કસરત
વજન ઘટાડવા માટે તમે હેવી વર્કઆઉટ ન કરી શકો તો ચાલે પરંતુ દિવસમાં ઓછામાં ઓછી 30 મિનિટ વર્કઆઉટ કરવું જરૂરી છે. એક સરળ રુટીન બનાવો જેમાં તમે ઝડપથી ચાલવું, લંજીસ, પ્લેંક, સ્ટ્રેચિંગ જેવી કસરતો કરો. આ સિવાય તમે યોગ, મેડિટેશન પણ કરી શકો છો. દિવસ દરમિયાન આ રુટીન ફોલો કરવાની સાથે નિયમિત 7 થી 8 કલાકની ઊંઘ કરો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે