/ચહેરા પર ફાઉન્ડેશન લગાડતી વખતે થતી આ ભુલના કારણે ચહેરો દેખાય છે કેકી, ફ્લોલેસ લુક માટે ફોલો કરો આ ટીપ્સ

Foundation Application Mistakes: મેકઅપ હવે યુવતીના ડેલી રૂટીનનો ભાગ બની ગયું છે. કોલેજ જતી યુવતી હોય કે ઓફિસ જતી યુવતીઓ તેઓ લાઈટ મેકઅપ અપ્લાય કરે છે. આમ તો મેકઅપ કરવાના અલગ અલગ સ્ટેપ હોય છે પરંતુ આવા સ્ટેપ રોજ ફોલો કરી શકાતા નથી. જો તમે ફક્ત એક સ્ટેપ ફોલો કરી ફ્લોલેસ મેકઅપ લુક મેળવવા માંગો છો તો ફાઉન્ડેશન અપ્લાય કરવાની રીત બદલો. આજે તમને જણાવીએ કેવી રીતે ફક્ત ફાઉન્ડેશન અપ્લાય કરીને તમે ફ્લોલેસ લુક મેળવી શકો છો?
ચહેરાની સુંદરતા વધારતું ફાઉન્ડેશન
મેકઅપમાં ફાઉન્ડેશન એવી પ્રોડક્ટ છે જે ચહેરાના લુકને સુંદર બનાવવાનું કામ કરે છે. તેનાથી સ્કિન ટોન ઈવન દેખાય છે. પરંતુ ફાઉન્ડેશન લગાડવામાં જો ભૂલ કરવામાં આવે તો મેકઅપ પેચી અને કેકી દેખાય છે. એટલા માટે જ ફાઉન્ડેશન અપ્લાય કરવાની પ્રોપર રીત ફોલો કરવી જરૂરી છે. અહીં તમને ફાઉન્ડેશન યુઝ કરવાની કેટલીક સરળ ટિપ્સ જણાવીએ જેને ફોલો કરશો તો તમે ઘરે પાર્લર જેવો ફ્લોલેસ લુક મેળવી શકશો.
ફાઉન્ડેશન લગાડતા પહેલા ચહેરા પર શું લગાડવું ?
અનેક યુવતીનો એ પ્રશ્ન હોય છે કે ફાઉન્ડેશન લગાડતા પહેલા ચહેરા પર શું લગાડવું જોઈએ ? તો તમને જણાવી દઈએ કે ફાઉન્ડેશન અપ્લાય કરતા પહેલા ચહેરાને સારી રીતે સાફ કરો અને ત્યાર પછી સ્કીનને અનુરૂપ મોશ્ચુરાઇઝર અપ્લાય કરવું. જો તમારે પાર્ટી કે કોઈ ફંક્શનમાં જવાનું હોય તો મોઈશ્ચુરાઈઝર અપ્લાય કર્યા પછી ચહેરા પર પ્રાઇમર અપ્લાય કરો તેનાથી ફાઉન્ડેશન લાંબા સમય સુધી ચહેરા પર ટકશે.
ફાઉન્ડેશનનો શેડ કઈ રીતે પસંદ કરવો ?
ફાઉન્ડેશનમાં બીજી ભૂલ યુવતીઓ એ કરતી હોય છે કે સ્કીનને રુપાળી દેખાડવા માટે લાઈટ ટોનના ફાઉન્ડેશન લઈ લે છે. આવી ભૂલ ક્યારે કરવી નહીં. ફાઉન્ડેશન ખરીદતી વખતે સ્કિનને મેચ થાય તેવું જ ફાઉન્ડેશન લેવું જોઈએ. સ્કિનના શેડથી લાઈટ શેડનું ફાઉન્ડેશન ક્યારે યુઝ કરવું નહીં. તેનાથી મેકઅપ ખરાબ દેખાય છે. ફાઉન્ડેશનનો પરફેક્ટ શેડ મેચ કરવો હોય તો હાથના પાછળના ભાગ પર ફાઉન્ડેશન લગાડીને ચેક કરો અથવા તો ગાલ પર ફાઉન્ડેશન લગાડીને ચેક કરી લેવું.
ફાઉન્ડેશન અપ્લાય કરવા બ્યુટી બ્લેંડર જરૂરી ?
આ પ્રશ્નનો જવાબ હા છે. ફાઉન્ડેશન લગાડ્યા પછી તેને હાથની મદદથી ચેહરા પર ફેલાવશો તો લુક ખરાબ થશે.. ફાઉન્ડેશનથી ફ્લોલેસ લુક મેળવવો હોય તો ફાઉન્ડેશનને ચહેરા પર લગાડ્યા પછી બ્યુટી બ્લેન્ડર કે મેકઅપ બ્રશ વડે તેને સ્પ્રેડ કરવો. બ્લેન્ડર અને બ્રશ વડે ફાઉન્ડેશન આખા ચહેરા પર ઈવનલી સ્પ્રેડ થાય છે.
ઓયલી અને ડ્રાય સ્કીન માટે ફાઉન્ડેશન કેવી રીતે ચુઝ કરવું ?
ફાઉન્ડેશન પસંદ કરતી વખતે સ્કિન ટાઈપને ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ. જે લોકોની સ્કીન ડ્રાય હોય તેમણે લિક્વિડ બેઝ ફાઉન્ડેશન યુઝ કરવા જોઈએ અને જે લોકોની સ્કીન ઓઇલી હોય તેમણે મેટ ફિનીશ ફાઉન્ડેશન યુઝ કરવા જોઈએ. ઓઇલી સ્કિન હોય તેમણે ફાઉન્ડેશન અપ્લાય કર્યા પછી કોમ્પેક્ટ પાવડર કે પછી ટ્રાન્સલ્યુટ પાવડર યુઝ કરવો જોઈએ તેનાથી ચહેરાનું એક્સ્ટ્રા ઓઇલ કંટ્રોલ થશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. . ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)