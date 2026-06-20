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ચહેરા પર ફાઉન્ડેશન લગાડતી વખતે થતી આ ભુલના કારણે ચહેરો દેખાય છે કેકી, ફ્લોલેસ લુક માટે ફોલો કરો આ ટીપ્સ

Foundation Application Mistakes: ચહેરા પર ફક્ત ફાઉન્ડેશન લગાડીને પણ તમે પરફેક્ટ મેકઅપ લુક મેળવી શકો છો. તેના માટે 2 વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે. આજે તમને જણાવીએ મેકઅપના અલગ અલગ સ્ટેપ ફોલો કર્યા વિના ફક્ત ફાઉન્ડેશન લગાડીને ફ્લોલેસ લુક કેવી રીતે અચીવ કરવો. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 20, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 01:16 PM IST
ચહેરા પર ફાઉન્ડેશન લગાડતી વખતે થતી આ ભુલના કારણે ચહેરો દેખાય છે કેકી, ફ્લોલેસ લુક માટે ફોલો કરો આ ટીપ્સ
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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ચહેરા પર ફાઉન્ડેશન લગાડતી વખતે થતી આ ભુલના કારણે ચહેરો દેખાય છે કેકી, જાણો સાચી રીત
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