Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyle

Morning Tips: સવારની શરુઆતમાં આ રુટીન ફોલો કરો, આખો દિવસ શરીર રહેશે એનર્જીથી ભરપુર

Morning Tips: ફેબ્રુઆરી મહિનાની શરુઆતી થઈ ગઈ છે. આ નવી શરુઆત સાથે જો તમે તમારી એનર્જી, તમારા દિવસો અને તમારો સમય પણ બદલવા માંગો છો તો તમને તેના માટેનો બેસ્ટ રસ્તો જણાવીએ. તેના માટે તમારે વધારે કંઈજ કરવાની જરૂર નથી. બસ આ સરળ કામ કરીને તમે દિવસની શરુઆત કરો. તેનાથી તમારી લાઈફ બદલી જશે.

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Feb 01, 2026, 05:10 PM IST

Trending Photos

Morning Tips: સવારની શરુઆતમાં આ રુટીન ફોલો કરો, આખો દિવસ શરીર રહેશે એનર્જીથી ભરપુર

Morning Tips: ફેબ્રુઆરી મહિનાની શરુઆત થઈ ગઈ છે. આ સમયે વાતાવરણમાં પણ ફેરફાર થવાનું શરુ થઈ જશે. ફેબ્રુઆરી મહિનાને પ્રેમનો મહિનો પણ કહેવામાં આવે છે. આ મહિનાની શરુઆતમાં જો તમે પણ વિચાર્યું છે કે તમારે તમારી લાઈફ બદલવી છે તો ચાલો તેનો સરળ રસ્તો તમને જણાવીએ. 

કોઈપણ સારી શરુઆત કરવા માટે સમયની રાહ જોવી નહીં. તમે આ મહિનાની શરુઆત સાથે પોતાની લાઈફ અને જીવન બદલવાની શરુઆત પણ કરી શકો છો. જાન્યુઆરી મહિનામાં નવા વર્ષની શરુઆત સાથે લોકો પોતાની લાઈફસ્ટાઈલ, પોતાનું રુટીન બધું જ બદલવાના મોટા મોટા વાયદા કરે છે પરંતુ ધીરે ધીરે તે બધું પાછળ છુટી જાય છે. પરંતુ જાન્યુઆરી મહિનો પુરો થયો તો શું થયું તમે નવી શરુઆત ફેબ્રુઆરીથી પણ કરી શકો છો. આજે તમને દિવસની શરુઆત કરવાની એવી રીત વિશે જણાવીએ જેને ફોલો કરશો તો તમારી લાઈફમાં તમને પોઝિટિવ ફેરફારનો અનુભવ થશે. 

Add Zee News as a Preferred Source

દિવસની શરુઆત જો સારી રીતે થશે તો તમારો આખો દિવસ સારો પસાર થશે. આ વાતનો અનુભવ તમે પણ કર્યો હશે. જ્યારે તમે દિવસની શરુઆત ઉતાવળમાં કે ચિંતા સાથે કરો છો તો પછી આખો દિવસ તમે કારણ વિના ચિંતામાં પસાર કરો છો અને માનસિક શાંતિ પણ મળતી નથી. આવું રોજ ન થાય તે માટે એ જાણવું જરૂરી છે કે દિવસની શરુઆતમાં કયા કામ કરવા જોઈએ. તો ચાલો તમને જણાવીએ સવારે જાગીને કયા કામ કરવા અને કયા કામ ન કરવા. 

સવારે જાગીને શું ન કરવું ?

જો તમારા દિવસની શરુઆત સૌથી બેસ્ટ રીતે કરવા માંગો છો તો સૌથી પહેલા એ જાણો કે રોજ સવારે જાગીને શું  ન કરવું. આંખ ખુલે એટલે હાથમાં ફોન લેવાની આદત છોડો. સવારે જાગીને સુતા સુતા જ મોબાઈલ ચલાવવા લાગો તે આદત હાનિકારક છે. સવારે જાગીને ફોન જોવાથી મન અશાંત થઈ જાય છે અને સમયનો પણ બગાડ થાય છે. ત્યારબાદ આખો દિવસ તમે મોડું થઈ ગયાની ચિંતામાં પસાર કરશો. તેથી સવારે જાગીને મોબાઈલમાં ફોન બગાડવાનું છોડી દો.

સવારે જાગીને શું કરવું ?

સવારે જાગો એટલે સૌથી પહેલા તમારી ક્ષમતા અનુસાર 1 કે 2 ગ્લાસ હુંફાળુ પાણી પીવું. સવારે જાગીને હુંફાળુ પાણી પીવાથી પેટ સાફ આવશે અને ચહેરા પર પણ ગ્લો આવે છે. આ નાનકડી આદત તમારા શરીરને એનર્જીથી ભરી દેશે. ત્યારબાદ તમારા દિવસની શરુઆત કરો અને નાસ્તો કરવાનું ન ભુલો. સવારનો નાસ્તો ક્યારેય સ્કિપ કરવો નહીં અને નાસ્તામાં પ્રોટીન એડ કરવાનું ભુલવું નહીં. સવારે હેલ્ધી નાસ્તો કરશો તો આખો દિવસ ભુખ નહીં લાગે અને શરીરમાં સુસ્તી નહીં આવે. બસ આ 2 કામ કરીને તમારા દિવસની શરુઆત કરશો તો તમને થોડા જ દિવસોમાં તમારામાં ફેરફારનો અનુભવ થશે. તમે વધારે સ્ફુર્તિ અનુભવશો અને તમારા દરેક કામ પણ સમયસર પુરા થવા લાગશે. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
morning tipsMorning Routinelifestyleહેલ્ધી મોર્નિંગ રુટીન

Trending news