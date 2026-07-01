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Make up Tips: ચોમાસામાં મેકઅપ કરતી વખતે આ ટીપ્સ ફોલો કરો, નહીં તો વરસાદના પાણી સાથે મેકઅપ ચહેરા પરથી વહી જશે

Monsoon Make up Tips: ફિલ્મોમાં હિરોઈન વરસાદમાં પલળે તો પણ તેનો મેકઅપ ખરાબ થતો નથી. તેવી જ રીતે જો કોઈ યુવતી ઈચ્છતી હોય કે તેનો મેકઅપ ચોમાસામાં પણ બરાબર રહે તો તેણે આ સ્ટેપ્સ ફોલો કરવા. આ વાતોનું ધ્યાન નહીં રાખો તો વરસાદના પાણી સાથે મેકઅપ વહી જશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 01, 2026, 05:14 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 05:14 PM IST
Make up Tips: ચોમાસામાં મેકઅપ કરતી વખતે આ ટીપ્સ ફોલો કરો, નહીં તો વરસાદના પાણી સાથે મેકઅપ ચહેરા પરથી વહી જશે
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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