/Make up Tips: ચોમાસામાં મેકઅપ કરતી વખતે આ ટીપ્સ ફોલો કરો, નહીં તો વરસાદના પાણી સાથે મેકઅપ ચહેરા પરથી વહી જશે

Monsoon Make up Tips: ચોમાસામાં પણ મેકઅપ કરીને સુંદર દેખાવું હોય તો તેના માટે શું કરવું આજે તમને જણાવીએ. ચોમાસા દરમિયાન મેકઅપ કરવાની રીત અને મેકઅપ માટેની પ્રોડક્ટ બદલવી જરૂરી છે નહીં તો મેકઅપ વરસાદના પાણીની સાથે વહી જાય છે. જો તમે બેઝિક મેકઅપ રોજ કરો છો તો ચોમાસા દરમિયાન આ ટિપ્સ ફોલો કરજો. આમ કરવાથી વરસાદના પાણીમાં પલળ્યા પછી પણ મેકઅપ ખરાબ નહીં થાય.
ચોમાસામાં મેકઅપ કરતી વખતે કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું ?
જે રીતે તમે ઉનાળા અને શિયાળાની ઋતુ દરમિયાન મેકઅપ કરો છો તે રીતે જ જો તમે ચોમાસામાં પણ કરશો તો પાણીમાં પલળ્યાની સાથે જ મેકઅપ પ્રોડક્ટ પણ ચહેરા પરથી નીકળવા લાગશે. આવું ન થાય તે માટે ચોમાસા દરમિયાન મેકઅપ કરતી વખતે ખાસ પ્રકારની પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ કરવો અને મેકઅપ કરી લીધા પછી પણ તેને ફિનિશ કરવા માટે ખાસ વસ્તુનો ઉપયોગ કરવો જેથી મેકઅપ લોંગ લાસ્ટિંગ થઈ જશે.
મેટ પ્રાઇમર
ચોમાસા દરમિયાન મેકઅપ કરવા માટે સૌથી પહેલા મેટ પ્રાઇમર ખરીદી લેવું. આ ઋતુ દરમિયાન સ્કિન ઓઈલી હોય છે. એટલા માટે જ મેટ પ્રાઇમર કે ઓઇલ ફ્રી પ્રાઇમરનો ઉપયોગ કરવો જેથી મેકઅપ વધારે સમય ટકે.
કન્સિલર ન લગાડવું
ચહેરા પર દેખાતા ડાઘને છુપાવવા માટે કન્સિલરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે પરંતુ ચોમાસા દરમિયાન ચહેરા પર ડાઘ હોય કે ડાર્ક સર્કલ હોય તો પણ તેના પર કન્સિલર અપ્લાય ન કરવું. કન્સિલર અપ્લાય કરશો તો વરસાદમાં પલળ્યા પછી મેકઅપ ખરાબ દેખાશે. તેનાથી સારું છે કે તમે કન્સિલર અપ્લાય જ ન કરો..
વોટર પ્રુફ આઈ મેકઅપ પ્રોડક્ટ
ઘણી યુવતીઓ રૂટિનમાં હેવી મેકઅપ કરતી નથી બસ આઈ મેકઅપ કરવાનું પસંદ કરે છે. જો તમે પણ આઇ લાઇનર, મશકારા જેવી વસ્તુઓનો ઉપયોગ બેઝિક મેકઅપ માટે કરતા હોય તો ચોમાસુ શરૂ થાય એટલે વોટરપ્રૂફ વસ્તુઓ લઈ લેવી.. આઈ લાઇનરથી લઈને મશ્કારા બધું જ વોટરપ્રૂફ હોય તેવું યુઝ કરવું જેથી વરસાદ પછી આઈ મેકઅપ ખરાબ ન થાય.
બીબી ક્રીમનો ઉપયોગ કરવો
ચોમાસા દરમિયાન પાર્ટી કે ફંકશનમાં જવાનું હોય તો મેકઅપ માટે હેવી બેઝનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળો. હેવી બેસ ભેજવાળા વાતાવરણમાં અને વરસાદમાં સમસ્યાનું કારણ બની શકે છે. બેઝ માટે વોટર પ્રૂફ બીબી ક્રીમનો ઉપયોગ કરો. બીબી ક્રીમ સ્કિનને લાઈટ બેઝ આપશે.
મેકઅપ ફિક્સિંગ સ્પ્રે
ચોમાસા દરમિયાન શક્ય હોય ત્યાં સુધી લાઈટ મેકઅપ જ કરવો. અને મેકઅપ કર્યા પછી ફિક્સિંગ સ્પ્રેનો ઉપયોગ ભૂલ્યા વિના કરો. મેકઅપ કરી લીધા પછી ચહેરા પર ફિક્સિંગ સ્પ્રે અપ્લાય કરવાથી મેકઅપ સારી રીતે સેટ થઈ જાય છે અને વરસાદમાં પણ મેકઅપ ખરાબ થતો નથી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)