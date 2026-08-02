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  • /Cooking Hacks: રેસ્ટોરન્ટ જેવા લાંબા દાણાના ભાત બનાવવા અપનાવો આ સરળ ટ્રિક, કુકરમાં પણ ભાત બનશે એકદમ છુટા

Cooking Hacks: રેસ્ટોરન્ટ જેવા લાંબા દાણાના ભાત બનાવવા અપનાવો આ સરળ ટ્રિક, કુકરમાં પણ ભાત બનશે એકદમ છુટા

Cooking Hacks: રેસ્ટોરન્ટમાં ભાત એકદમ છુટા અને પરફેક્ટલી કુક થયેલા હોય છે. આવા જ ભાત ઘરે બનાવવા હોય તો તેમાં ચોખા અને પાણીનું માપ કેટલું રાખવું અને ચોખા સાથે બીજી કઈ વસ્તુઓ ઉમેરવાની હોય ચાલો તમને જણાવીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 02, 2026, 08:34 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 08:34 AM IST
Cooking Hacks: રેસ્ટોરન્ટ જેવા લાંબા દાણાના ભાત બનાવવા અપનાવો આ સરળ ટ્રિક, કુકરમાં પણ ભાત બનશે એકદમ છુટા

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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