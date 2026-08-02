/Cooking Hacks: રેસ્ટોરન્ટ જેવા લાંબા દાણાના ભાત બનાવવા અપનાવો આ સરળ ટ્રિક, કુકરમાં પણ ભાત બનશે એકદમ છુટા

Cooking Hacks: ઘણીવાર એવું થાય છે કે કુકરમાં ચોખા બાફો એટલે ચોખા ગળી જાય અથવા તો એકદમ ગળી ગયા પછી ચોંટી જાય છે. ભાત બનાવતી વખતે આવું ન થાય તે માટે તમે કેટલીક સરળ ટ્રિક અપનાવી શકો છો. ચોખા પલાળવાથી લઈ કુકરમાં ભાત બાફવા સુધીના કામમાં આ ટ્રિક અપનાવશો એટલે રેસ્ટોરન્ટ જેવા સ્ટીમ રાઈસ ઘરે બનશે.
ભાત વિના ભોજન અધુરું એવું કહેવામાં આવે છે. ભાત મોટાભાગે દરેક ઘરમાં રોજ બને છે. ઘરમાં રોજ બનતા ભાત રેસ્ટોરન્ટ જેવા ખીલેલા, લાંબા દાણાના અને છુટા નથી બનતા. જો તમારે ઘરે પણ રેસ્ટોરન્ટ જેવા જ સ્ટીમ રાઈસ બનાવવા હોય તો તેના માટે હવેથી આ રીત ફોલો કરજો. આ રીત ફોલો કરીને ભાત બનાવશો તો ભાત કુકરમાં પણ એકદમ ખીલેલા બનશે.
છુટા દાણાના ભાત બનાવવાની રીત
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)