Skin Care Routine: શિયાળામાં ફોલો કરો આ સ્કિન કેર રુટીન, નેચરલી વધવા લાગશે કોલેજન, ઠંડીમાં ત્વચા ફાટશે પણ નહીં
Winter Skin Care Routine: શિયાળાની શરુઆત થવા લાગી છે. આ સમયે ત્વચાનું ધ્યાન રાખવાની ખાસ જરૂર પડે છે. આજે તમને ખાસ સ્કિન કેર રુટીન વિશે જણાવીએ જેને ફોલો કરવાથી સ્કિનમાં નેચરલી કોલેજન વધે છે અને ત્વચાની સુંદરતા ઠંડીમાં પણ જળવાઈ રહે છે.
Winter Skin Care Routine: શિયાળો શરૂ થાય કે ત્વચા રૂખી અને બેજાન દેખાવા લાગે છે. ઠંડી હવાના કારણે ત્વચા પ્રભાવિત થાય છે. જો આ સમયે ધ્યાન રાખવામાં ન આવે તો ત્વચા ફાટવા લાગે છે. શિયાળામાં સ્કીન કેર રૂટિનમાં પણ ફેરફાર કરવા જરૂરી છે. આજે તમને શિયાળા માટેની સ્કીન કેર ટિપ્સ વિશે જણાવીએ. ઠંડીની શરૂઆતથી જ જો તમે આ રીતે ત્વચાનું ધ્યાન રાખશો તો શિયાળામાં પણ ત્વચા સુંદર દેખાશે.
શિયાળામાં નાઈટ સ્કિન કેર રૂટીન ફોલો કરવું ખૂબ જ જરૂરી હોય છે. રાતનો સમય એવો હોય છે જ્યારે ત્વચા રીપેર થાય છે અને રિલેક્સ થાય છે. આ સમયે ત્વચાનું ધ્યાન કેવી રીતે રાખવું અને ચહેરા પર શું અપ્લાય કરવું ચાલો તમને જણાવીએ. આ સ્કીન કે રૂટીન ફોલો કરવાથી ત્વચામાં નેચરલી કોલેજન બુસ્ટ થશે અને ઠંડીમાં પણ તમારી ત્વચા સુંદર તેમજ સોફ્ટ દેખાશે.
સૌથી પહેલા શરૂઆત ત્વચાને સાફ કરવાથી કરો. મેકઅપ, ધૂળ અને ગંદકી સ્કીન પરથી રાત્રે દૂર કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે. તેના માટે જેન્ટલ ક્લીંઝરનો યુઝ કરો. ત્યાર પછી હુંફાળા પાણીથી ચહેરો સાફ કરો. ત્વચાને ક્લીન કર્યા પછી ટોનર અપ્લાય કરો. શિયાળો માટે ગ્રીન ટી અથવા તો રોજ ટોનર પસંદ કરો. રૂ માં ટોનર લગાડીને ચહેરા પર લગાવો. તેનાથી જ પીએચ બેલેન્સ થાય છે અને હાઇડ્રેશન લોક થાય છે. શિયાળામાં આ સ્ટેપ ફોલો કરવું જરૂરી છે નહીં તો ત્વચા ડ્રાય થઈ જાય છે અને ફાટવા લાગે છે.
ટોનર લગાવ્યા પછી વિટામિન સી યુક્ત સીરમ લગાડો. તે કોલેજન પ્રોડક્શનને ઝડપથી વધારે છે. સીરમ ચહેરાની સાથે ગરદન પર પણ લગાવો. સીરમ લગાવ્યા પછી હળવા હાથે મસાજ કરો. સીરમને આખી રાત ચેહરા પર રાખો. તેનાથી ત્વચા સવાર સુધીમાં ટાઈટ અને ગ્લોઇંગ દેખાવા લાગશે.
શિયાળા માટે તમે આ બેઝિક સ્કીન કે રૂટીન ફોલો કરી શકો છો. આ સિવાય જો તમે એક્સ્ટ્રા કેર કરવા માંગો છો તો અઠવાડિયામાં બે વખત ફેસ માસ્ક પણ યુઝ કરી શકો છો. રાત્રે આ સ્કીન કે રૂટીન ફોલો કરવાની સાથે પૂરતી ઊંઘ કરો અને દિવસ દરમિયાન પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પીવો. જો તમે નિયમિત આ રૂટીન ફોલો કરશો તો સાત દિવસની અંદર જ તમને ત્વચામાં ફરક દેખાવા લાગશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
