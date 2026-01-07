Prev
Coconut: આ રીતે રોજ નાળિયેર ખાવાનું શરુ કરો, શરીર ફેટમાંથી ફીટ ફટાફટ થવા લાગશે

Coconut Health Benefits: નાળિયેરને તમે ડાયટમાં એડ કરો તો તેનાથી વજન ઘટાડવામાં મદદ મળી શકે છે. નાળિયેર પોષકતત્વોનો ભંડાર હોય છે. નાળિયેર ખાવાથી વજન ઝડપથી ઓછું કરવામાં મદદ મળે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ નાળિયેર ખાવાની સાચી રીત.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 07, 2026, 08:10 AM IST

Coconut Health Benefits: આજના સમયમાં વધતા વજનની સમસ્યાથી અનેક લોકો પરેશાન છે. આમ જોવા જઈએ તો આ એક સામાન્ય સમસ્યા બની ગઈ છે જેનાથી 10 માંથી 6 વ્યક્તિ પરેશાન છે. વજન વધવાનું મુખ્ય કારણ ખરાબ આહાર અને અનહેલ્થી લાઈફ સ્ટાઇલ હોય છે. વજન ઓછું કરવા માટે લોકો અલગ અલગ પ્રકારની રીત ફોલો કરતા હોય છે. જેમાંથી કેટલીક રીત અસરકારક સાબિત થાય છે તો કેટલીક રીત કોઈ અસર કરતી નથી. એટલે કે વજનમાં ફેરફાર થતો નથી. જો તમે વજન ઓછું કરવા માંગો છો તો નાળિયેર તમારી મદદ કરી શકે છે. નાળિયેર તમને ફેટમાંથી ફિટ બનાવી શકે છે. 

નાળિયેરનો ઉપયોગ અલગ અલગ પ્રકારની વાનગીમાં કરવામાં આવે છે. પરંતુ આ નાળિયેર પોષક તત્વોનો ભંડાર હોય છે. તમે જાણતા નહીં હોય પરંતુ જો તમે દૈનિક આહારમાં નાળિયેરનો સમાવેશ કરો છો તો તેનાથી મેટાબોલિઝમ અને પાચન ક્રિયા સુધરે છે અને ભૂખ કંટ્રોલમાં રહે છે. તેનાથી તમને વજન ઘટાડવામાં મદદ મળશે. તો ચાલો તમને જણાવીએ વજન ઘટાડવું હોય તો નાળિયેર કેવી રીતે ખાવું જોઈએ. પરંતુ તે પહેલા જાણીએ જો તમે નાળિયેર ડાયટમાં સામેલ કરો છો તો કેવા ફાયદા થશે. 

વજન ઘટાડવા માટે મેટાબોલિઝમ મહત્વનું હોય છે. મેટાબોલિઝમ સ્લો હોય ત્યારે જ વજન વધે છે જો તમે નાળિયેરનું સેવન કરો છો તો શરીરનો મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ થઈ જાય છે. જેના કારણે શરીર વધારાની કેલેરી ઝડપથી બર્ન કરે છે અને વજન કુદરતી રીતે ઓછું થાય છે. 

પાચનતંત્ર ઠીક ન હોય ત્યારે પણ વજન ઓછું કરવામાં મુશ્કેલી પડે છે. નાળિયેર ફાઇબરથી ભરપૂર હોય છે. ફાઇબર પાચન ક્રિયાને સ્લો કરે છે જેથી પેટ લાંબા સમય સુધી ભરેલું લાગે છે અને ભૂખ કંટ્રોલમાં રહે છે. નાળિયેરમાં રહેલું ફાઇબર આંતરડાનું સ્વાસ્થ્ય સુધારે છે અને કબજિયાત જેવી સમસ્યાથી બચાવે છે. નાળિયેર શરીરમાંથી વિષાક્ત પદાર્થ બહાર કાઢવામાં મદદ કરે છે 

વજન ઘટાડવા માટે આ રીતે નાળિયેરનો કરો ઉપયોગ 

નાળિયેરનો ઉપયોગ સવારે નાસ્તામાં કરો તો સૌથી સારું. તેનાથી શરીરને જરૂરી એનર્જી પણ મળે છે અને તમને બપોર સુધી ભુખ પણ નહીં લાગે. તેના માટે એક કપ નાળિયેરના દૂધમાં બે ચમચી ખમણેલું તાજું નાળિયેર અને ઓટ્સ ઉમેરો. સાથે જ એક ચપટી એલચી પાવડર મિક્સ કરી બધી જ વસ્તુને મિક્સરમાં પીસી લો. તૈયાર કરેલી નાળિયેરની સ્મુધી સવારે નાસ્તામાં લેવી. આ સ્મુધીમાં મીઠાશ માટે તમે ખજૂર પણ એડ કરી શકો છો. નાસ્તામાં આ સ્મુધી પીવાથી વજન ઓછું કરવું સરળ થઈ જશે. 

જો તમારે સ્મુધીમાં નાળિયેર ન લેવું હોય તો તમે સલાડમાં નાળિયેર ઉમેરીને ખાઈ શકો છો. ગાજર, કાકડી સહિતની વસ્તુ સાથે ગ્રીન સલાડ બનાવો ત્યારે તેમાં નાળિયેર ખમણીને ઉમેરી દો. આ સિવાય તમે દહીંમાં નાળિયેરનું ખમણ, સંચળ અને શેકેલું જીરું ઉમેરીને પણ ખાઈ શકો છો. જો સાંજના સમયે ભૂખ લાગે તો પણ એક ટુકડો નાળિયેર ખાઈ લેવાથી ફાયદો થશે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

