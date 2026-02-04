Weight Loss: ખાલી ઘઉં અને ખાંડ છોડવાથી કામ નહીં થાય સાથે આ 5 આદતો અપનાવો, 1 મહિનામાં કમરની સાઈઝ ઘટતી દેખાશે
Weight Loss Tips: વજન ઘટાડવું સરળ બની શકે છે જો તમે યોગ્ય આદતો અપનાવો અને સતત તેને ફોલો કરતાં રહો. થોડા દિવસ મહેનત કરો અને પછી તમને રિઝલ્ટ ન જોવા મળે તો નિરાશ ન થઈ જવું. આજે તમને વજન ઘટાડવામાં મદદ કરે તેવા રુટીન વિશે જણાવીએ. આ રુટીન ફોલો કરતાં રહેવાથી વજનમાં ઝડપથી ઘટાડો જોવા મળી શકે છે.
Weight Loss Tips: વજન ઘટાડવું મુશ્કેલ કામ બની જાય જો તમે મહેનત અને સારી આદતોને પોતાના રૂટિનમાં સામેલ ન કરો. પરંતુ જો તમે ખાવા પીવામાં થોડા ફેરફાર કરીને કેટલીક આદતોને રૂટિનમાં અપનાવી લેશો તો વજન ઘટાડવાનું મુશ્કેલ લાગતું કામ સરળતાથી થઈ જશે. વજન ઝડપથી ઓછું કરવા માટે ઘણા લોકો અચાનક જીમમાં કલાકોની મહેનત કરવા લાગે અને ખાવા પીવાનું પણ છોડી દેતા હોય છે. સાત થી આઠ દિવસ સુધી દિવસ રાત પ્રયત્નો કર્યા છતાં પણ જો વજનમાં ઘટાડો તુરંત ન દેખાય તો લોકોને નિરાશ થઈને મહેનત કરવાનું છોડી દેતા હોય છે. આ રીતે કરેલી મહેનતથી કોઈ રીઝલ્ટ મળતું નથી. વજન ઘટાડવા માટે તમારે સતત પ્રયત્ન કરવા જોઈએ. વજનમાં તમારે નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવો હોય તો નાના નાના ફેરફારને લાંબા સમય સુધી અપનાવો. સાત- આઠ દિવસ મહેનત કરો અને પછી લાંબો બ્રેક લઈ લેવાથી વજનમાં ઘટાડો થતો નથી. તેનાથી વિરુદ્ધ રોજિંદા જીવનમાં જ કેટલાક નાના નાના ફેરફારોને અપનાવો તેનાથી વિઝીબલ રીઝલ્ટ ઝડપથી મળે છે.
આપણું શરીર કોઈ મશીન નથી કે સ્વીચ ઓન કે ઓફ કરી દેવાથી વજનમાં ઘટાડો કે વધારો થઈ જાય. જે રીતે ધીરે ધીરે શરીરમાં ચરબી જામતી જાય છે તે રીતે ચરબી ઓછી કરવાની પ્રોસેસ પણ ધીરે ધીરે અસર કરે છે. તેનો અર્થ એવો પણ નથી કે તમારે વર્ષો સુધી વજન ઘટવાની રાહ જોવી પડશે. તમે કેટલીક આદતોને રોજિંદા જીવનમાં અપનાવી લેશો તો 30 થી 45 દિવસમાં પણ વજનમાં ઘટાડો દેખાવા લાગશે. જીવનશૈલી સંબંધિત આ આદતો કઈ છે ચાલો જાણીએ વિસ્તારથી.
વજન ઘટાડવામાં મદદ કરતી આદતો
સવારે જલ્દી જાગી જવું
વજન ઘટાડવા માટે સૌથી પહેલા સવારે જલ્દી જાગી જવાની આદત પાડો. જો સવારે જલ્દી જાગી જવાય તો દિવસ દરમિયાન બધા જ કામ પૂરા કરવાનો પૂરતો સમય મળે છે અને સ્ટ્રેસ થતો નથી. સ્ટ્રેસ વજન વધવા પાછળ જવાબદાર સૌથી મોટું કારણ હોય છે. સવારે જાગીને પણ મોબાઈલમાં સમય પસાર કરવાને બદલે શાંતિથી બેસી અને આખા દિવસમાં કયા કામ કરવાના છે તેનું લીસ્ટ તૈયાર કરો અને પોતાની જાતને તે કામ પૂરા કરવા માટે રેડી રાખો.
ઘઉં અને ખાંડ ખાવાનું છોડો
વજનમાં ઝડપથી ઘટાડો કરવો હોય તો આહારમાંથી રિફાઇન્ડ કાર્બ્સ જેમ કે ખાંડ, ઘઉં જેવી વસ્તુને સંપૂર્ણ રીતે બંધ કરી દો. રિફાઇન્ડ કાર્બ્સથી ભરપૂર વસ્તુઓ ખાવાનું બંધ કરવાથી વધારે પડતું ખાવાની ઈચ્છા ઓછી થઈ જશે ઇન્સ્યુલિન પર સુધરશે અને વજનમાં ઝડપથી ઘટાડો થશે.
7 દિવસનું ફૂડ મેનુ નક્કી રાખો
સપ્તાહનો એક દિવસ એવો રાખવો જ્યારે તમે સપ્તાહના દરેક દિવસનું ફૂડનું પ્લાનિંગ કરી શકો. સપ્તાહ દરમિયાન તમે કઈ વસ્તુઓ ક્યારે ખાશો તેનું લીસ્ટ તૈયાર રાખો. સાથે જ જરૂરી પ્રિપેરેશન પણ કરી રાખો. જો તમારા ફ્રીજમાં પહેલાથી જ થોડી ઘણી તૈયાર કરેલી વસ્તુઓ હશે તો તમને ભૂખ લાગે ત્યારે અનહેલ્ધી વસ્તુ ખાવાની જરૂર નહીં પડે. ફૂડનું મેનુ નક્કી રાખવાનો બીજો ફાયદો એ થાય છે કે તમારા મગજમાં એક ક્લિયારિટી હશે કે તમારે શું ખાવાનું છે અને શું નહીં.
વિચાર અને કંપની બદલો
વજન ઘટાડવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરો ત્યારે સૌથી પહેલા મેન્ટલી અને ઈમોશનલી તૈયાર રહો. મહેનત કરવા માટે મેન્ટલી પ્રિપેર રહો અને ફાસ્ટફુડ, મિઠાઈ, કોલ્ડડ્રિક્સ સહિતની વસ્તુઓને ખાવાનું છોડવા માટે ઈમોશનલી રેડી રહો. સાથે જો તમે એવા લોકોની સંગતમાં રહો છો જે આળસુ પ્રકૃતિના છે અને જેમના માટે ફિઝિકલ હેલ્થ મહત્વની નથી તો તેમની કંપની પણ બદલો.
એક્સરસાઇઝ
વજન ઘટાડવા માટે આહાર પછી એક્સરસાઇઝ સૌથી મહત્વની હોય છે. હેલ્થ કોચની મદદ લઈને વર્કઆઉટ પણ પ્લાન કરી લો.. દિવસ દરમિયાન તમે ક્યારે અને કેટલી કસરત કરશો તેનો પણ ચાર્ટ બનાવી લો. એક્સરસાઇઝ કરવાનું શરૂ કરો એટલે રોજ અલગ અલગ એક્સરસાઇઝ કરવી. જેથી રૂટિન એકસરખું ન થઈ જાય અને તમને કંટાળો ન આવે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
