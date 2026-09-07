/Storage Tips: ફ્રીજમાં આ રીતે રાખજો નાળિયેર, દિવસો સુધી ખરાબ નહીં થાય સમારેલું ફ્રેશ નાળિયેર

Food Storage Tips: નાળિયેરનો ઉપયોગ ઘરમાં અલગ અલગ વસ્તુઓ માટે કરવામાં આવે છે. સૌથી વધારે નાળિયેર ચટણી બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. જોકે ચટણી બનાવવા માટે જરૂરી હોય એટલું નાળિયેર ઉપયોગમાં લીધા પછી પણ થોડું નાળિયેર બચે છે. આ નાળિયેરને ફ્રિજમાં રાખવામાં આવે તો એક કે બે દિવસ જ સારું રહે છે ત્યાર પછી તે ચીકણું થવા લાગે છે અને ખરાબ થઈ જાય છે. આવું એટલા માટે થાય છે કે નાળિયેરને ફ્રીજમાં બરાબર રીતે સ્ટોર કરવામાં ન આવ્યું હોય.
ફ્રેશ નાળિયેરનો ઉપયોગ કર્યા પછી તેના ટુકડા કરીને યોગ્ય રીતે ફ્રિજમાં રાખવામાં આવે તો દિવસો સુધી તે ઉપયોગ કરવાની લાયક રહી શકે છે. નાળિયેરના ટુકડાને જો તમે ફ્રીજમાં ખુલ્લા મૂકી દો તો તે સુકાઈ જાય છે અથવા તો પીળા પડી જાય છે. આવું તેનો ઉપયોગ કરવાની લાયક રહેતું નથી. નાળિયેરના ટુકડાને ફ્રીજમાં સ્ટોર કેવી રીતે કરવાના હોય ચાલો આજે જાણીએ.
નાળિયેર સ્ટોર કરવાની રીત
- નાળિયેર આખું હોય અને તેને એવી જગ્યાએ રાખો જ્યાં તડકો ન આવતો હોય અને વધારે ગરમી ન લાગતી હોય. આવી જગ્યાએ રાખવાથી આખું નાળિયેર દિવસો સુધી ફ્રેશ રહી શકે છે. જો ગરમ જગ્યાએ રાખશો તો નાળિયેર તોડ્યા પહેલા જ સડી જશે.
- નાળિયેર તોડ્યું હોય તો પછી તેને ફ્રિજમાં સ્ટોર કરવું હિતાવવા રહે છે. તેના માટે નાળિયેરને કાચલીથી અલગ કરી દેવું અને પછી ફ્રિજમાં સ્ટોર કરવું જોઈએ.
- નાળિયેરના ટુકડાને રૂમ ટેમ્પરેચર પર રાખવાને બદલે ફ્રિજમાં એર ટાઈટ કન્ટેનરમાં પેક કરીને સ્ટોર કરવા જોઈએ.
- નાળિયેરને કાચલીમાંથી અલગ કરીને પાણીથી સારી રીતે ધોઈ અને સુકાવી લેવું. ત્યાર પછી તેના ટુકડા કરીને કાચના એર ટાઈટ ડબ્બામાં ભરીને ફ્રીજમાં રાખવું.
- નાળિયેરના ટુકડાને ખુલ્લા રાખવાથી તે સુકાઈ જાય છે એટલા માટે જ તેને બંધ એર ટાઈટ ડબ્બામાં રાખવું જરૂરી છે.
- નાળિયેરના ટુકડાને દિવસો સુધી ફ્રેશ રાખવા હોય તો નાળિયેરને નોર્મલ પાણીથી સાફ કરીને જ ફ્રીજમાં રાખો.
- જો તમે નાળિયેરને વધારે સમય માટે સ્ટોર કરવા માંગો છો તો તેને ખમણીને અથવા તો તેના ઝીણા ટુકડા કરીને ઝીપ લોગ બેગમાં ભરી ફ્રીઝરમાં રાખી દો. ફ્રીઝરમાં રાખવાથી નાળિયેરની સેલ્ફ લાઈફ વધી જાય છે.
આ રીતે ફ્રીજમાં નાળિયર સ્ટોર કર્યા પછી પણ જ્યારે તેનો ઉપયોગ કરવાનો હોય ત્યારે એક વખત નાળિયેર ચકાસી લેવું. જો નાળિયેરનો સ્વાદ બદલી ગયો હોય કે તેના પર પીડા ડાઘ દેખાતા હોય તો તેનો ઉપયોગ કરવાનો ટાળો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)