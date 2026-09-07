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Storage Tips: ફ્રીજમાં આ રીતે રાખજો નાળિયેર, દિવસો સુધી ખરાબ નહીં થાય સમારેલું ફ્રેશ નાળિયેર

Food Storage Tips: નાળિયેરના ટુકડા ફ્રીજમાં બરાબર સ્ટોર કરવામાં ન આવે તો નાળિયેર 2 કે 3 દિવસમાં જ ચીકણું થવા લાગે છે અને ખરાબ થઈ જાય છે. લીલા નાળિયેરને ફ્રીજમાં દિવસો સુધી ફ્રેશ રાખવું હોય તો તેને કેવી રીતે સ્ટોર કરવું ચાલો જાણીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 07, 2026, 08:53 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 08:53 AM IST
Storage Tips: ફ્રીજમાં આ રીતે રાખજો નાળિયેર, દિવસો સુધી ખરાબ નહીં થાય સમારેલું ફ્રેશ નાળિયેર

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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