/ક્રીમ, ફેસ વોશથી લઈને સિરપ સુધી, જાણો કોકરોચમાંથી કઈ-કઈ પ્રોડક્ટ્સ થાય છે તૈયાર?

Cockroaches Used in Cosmetic Products: જ્યારે પણ ઘરના કોઈ ખૂણામાં કોકરોચ જોવા મળે છે, ત્યારે મોટાભાગના લોકો ડરીને અથવા ચીતરી ચડી જવાથી દૂર ભાગી જાય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે, જે જીવને તમે જોવાનું પણ પસંદ નથી કરતા, તે તમારી મોંઘી એન્ટી-એજિંગ ક્રીમ, ફેસ વોશ અને મોઇશ્ચરાઇઝરનો એક મુખ્ય ભાગ હોઈ શકે છે? જી હા... આ બિલકુલ સાચું છે. આજની તારીખમાં બ્યુટી અને હેલ્થ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કોકરોચમાંથી નીકળતા તત્વોનો મોટા પાયે ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. કોસ્મેટિક પ્રોડક્ટ્સથી લઈને ઘા રૂઝાવતી મેડિકલ સિરપ અને બાયોટેક રિસર્ચ સુધી, અમેરિકન કોકરોચને વિજ્ઞાનની દુનિયામાં એક જૈવિક ખજાનો માનવામાં આવે છે. ચાલો જાણીએ કે રોજિંદા જીવનની કઈ-કઈ પ્રોડક્ટ્સમાં આ જીવ છુપાયેલો છે.
સ્કિનકેર પ્રોડક્ટ્સમાં કોકરોચની કમાલ
કોકરોચના અર્કનો સૌથી વધુ ઉપયોગ ત્વચાને લગતી પ્રોડક્ટ્સમાં થાય છે. એક પેટન્ટ અનુસાર, ભારતમાં જોવા મળતી અમેરિકન કોકરોચની પ્રજાતિમાંથી એવું ફેસ વોશ તૈયાર થાય છે જે ત્વચાને ઊંડાણપૂર્વક મોઇશ્ચરાઇઝ અને રિપેર કરે છે. આ ઉપરાંત ફેશિયલ માસ્ક અને ટોનરમાં પણ તેના અર્કનો ઉપયોગ થાય છે, જે ત્વચાનો રંગ નિખારવામાં, ખુલ્લા રોમછિદ્રો ઘટાડવામાં અને સ્કીન ટેક્સચર સુધારવામાં મદદ કરે છે. તેમાં રહેલા તત્વો ત્વચાના ઉપરના સ્તરને ફાટવાથી બચાવે છે.
એન્ટી એજિંગ ક્રીમ અને સીરમ
ઉંમરની અસરને રોકતી એન્ટી-એજિંગ ક્રીમ અને સીરમ બનાવવામાં પણ આ જીવનું મોટું યોગદાન છે. કોકરોચમાં ખાસ પ્રકારના પેપ્ટાઇડ્સ અને એમિનો એસિડ જોવા મળે છે, જે માનવ ત્વચામાં જઈને કોલેજનનું ઉત્પાદન ઝડપથી વધારે છે. કોલેજન વધવાને કારણે ચહેરા પર કરચલીઓ ઓછી થાય છે અને ત્વચા લાંબા સમય સુધી જવાન રહે છે. કેટલાક નવા સંશોધનોમાં તો એવું પણ સામે આવ્યું છે કે કોકરોચના અર્કમાં સન-સ્ક્રીન જેવા ગુણો પણ હોય છે, જે સૂર્યના તડકાથી ત્વચાનું રક્ષણ કરે છે.
ચિટિન અને ચિટોસનની ચમત્કારિક અસર
વૈજ્ઞાનિકો અનુસાર, કોકરોચના શરીરમાં 'ચિટિન' અને 'ચિટોસન' નામના બે ખૂબ જ ફાયદાકારક તત્વો હોય છે. આ બન્ને તત્વો ડેમેજ થયેલી સ્કીનને ઝડપથી સાજી કરવાની અને કોઈપણ પ્રકારના ઘાને ખૂબ જ જલ્દી રૂઝાવવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. આ સાથે જ આ અર્ક એક ઉત્તમ એન્ટીઓક્સીડેન્ટ અને એન્ટી-ઇન્ફ્લેમેટરી એજન્ટ તરીકે કામ કરે છે. તે ત્વચાને હાનિકારક ફ્રી રેડિકલ્સથી બચાવે છે અને ચહેરાનો સોજો તેમજ લાલાશ ઘટાડવામાં પણ ખૂબ જ અસરકારક સાબિત થાય છે.
મેકઅપ અને હેર કેરમાં પણ હાજરી
માત્ર સ્કીનકેર જ નહીં, પરંતુ તમારી મનપસંદ મેકઅપ અને હેર કેર પ્રોડક્ટ્સમાં પણ કોકરોચના તત્વો છુપાયેલા હોઈ શકે છે. ઘણી મોટી ઇન્ટરનેશનલ બ્રાન્ડ્સ પોતાના લિક્વિડ ફાઉન્ડેશન અને લિપસ્ટિકમાં તેને કન્ડિશનર અને હ્યુમેક્ટન્ટ તરીકે મિક્સ કરવામાં આવે છે, જેથી મેકઅપ ત્વચા પર લાંબો સમય ટકી રહે. વાળની વાત કરીએ તો, તેના અર્કનો ઉપયોગ શેમ્પૂ, હેર ટોનિક અને કન્ડિશનરમાં ખૂબ કરવામાં આવે છે. તેનું મુખ્ય કામ સ્કેલ્પની તંદુરસ્તી સુધારવાનું અને વાળનો ગ્રોથ વધારવાનું છે.
ગંદકીવાળા નહીં પરંતુ ખાસ કોકરોચમાંથી બને છે આ વસ્તુઓ
હવે તમારા મનમાં એ પ્રશ્ન ચોક્કસ થતો હશે કે, શું ગટર અને ગંદકીમાં રખડતા કોકરોચને પ્રોડક્ટ્સમાં નાખવામાં આવે છે? તો જવાબ છે, બિલકુલ નહીં. કોસ્મેટિક્સ અને દવાઓમાં જે કોકરોચનો ઉપયોગ થાય છે, તેમને ખૂબ જ સાફ-સુથરા, સ્ટેરાઇલ અને સંપૂર્ણ નિયંત્રિત વાતાવરણવાળા આધુનિક ફાર્મમાં ઉછેરવામાં આવે છે. આ કોકરોચને રોગ પેદા કરતા બેક્ટેરિયા, કીટનાશકો અને બહારની ગંદકીથી દૂર રાખવામાં આવે છે, જેથી તેમના શરીરમાંથી મળતા કેમિકલ્સ સંપૂર્ણપણે શુદ્ધ અને સુરક્ષિત હોય.
સીધા કોકરોચ પીસીને દવાઓ નથી બનતી
આ ફાર્મમાં તૈયાર કરાયેલા કોકરોચને સીધા પીસીને કોઈ ક્રીમ કે સિરપમાં મિક્સ કરવામાં આવતા નથી. આ માટે ખૂબ જ જટિલ વૈજ્ઞાનિક અને કેમિકલ પ્રક્રિયાઓનો સહારો લેવામાં આવે છે. આ ટેકનિકો દ્વારા કોકરોચના શરીરમાંથી માત્ર જરૂરી અને શુદ્ધ તત્વો જેમ કે 'ચિટોસન'ને અલગ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ લેબમાં ઘણા કડક પરીક્ષણો કરવામાં આવે છે. ચીન જેવા દેશોમાં તો આ પ્રોડક્ટ્સ પ્રોપર FDA અને અન્ય મોટી સુરક્ષા એજન્સીઓ પાસેથી સેફ્ટી પરમિશન અને સર્ટિફિકેશન મળ્યા પછી જ બજારમાં આવે છે.
દવાઓ અને પરંપરાગત ચિકિત્સામાં ઉપયોગ
કોકરોચના શરીરમાં કુદરતી રીતે બેક્ટેરિયા સામે લડવાના અદ્ભુત એન્ટીબાયોટીક ગુણો હોય છે. આ જ કારણે પરંપરાગત ચીની ચિકિત્સા (Traditional Chinese Medicine)માં તેના અર્કનો ઉપયોગ સદીઓથી થઈ રહ્યો છે. ઘાને તાત્કાલિક રૂઝાવતી મેડિકલ જેલ અને પેટની બીમારીઓને લગતી સિરપમાં તેનો ઉપયોગ આધુનિક ચિકિત્સામાં પણ વધી ગયો છે. જો તમે તમારી કોઈ બ્યુટી પ્રોડક્ટની ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ લિસ્ટમાં Chitin, Chitosan કે Deacetylated Chitin લખેલું જુઓ, તો પૂરેપૂરી શક્યતા છે કે તે તત્વ કોકરોચમાંથી જ મેળવવામાં આવ્યું હોય.
બાયોટેકનોલોજી અને પ્રોટીનનો નવો સ્ત્રોત
સ્કીનકેર અને મેડિકલ લાઇનથી હટીને બાયોટેકનોલોજી અને રોબોટિક્સના ક્ષેત્રમાં પણ કોકરોચ પર ખૂબ જ ઝડપથી કામ ચાલી રહ્યું છે. વૈજ્ઞાનિકો આ જીવના ખૂબ જ મજબૂત શારીરિક માળખા અને નર્વસ સિસ્ટમનો ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ કરી રહ્યા છે, જેથી તેની મદદથી આધુનિક 'માઇક્રો-રોબોટ' અને બાયો-એન્જિનિયરિંગ પ્રોડક્ટ્સ બનાવી શકાય. આ ઉપરાંત કોકરોચની એક ખાસ પ્રજાતિ (પેસિફિક બીટલ)માંથી દૂધ જેવા પોષક તત્વો એટલે કે મિલ્ક ક્રિસ્ટલ્સ મળે છે, જેનો ઉપયોગ ભવિષ્યમાં હાઈ-પોટીન સપ્લીમેન્ટ્સ બનાવવા માટે થઈ શકે છે.