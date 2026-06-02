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ક્રીમ, ફેસ વોશથી લઈને સિરપ સુધી, જાણો કોકરોચમાંથી કઈ-કઈ પ્રોડક્ટ્સ થાય છે તૈયાર?

Cockroaches Used in Cosmetic Products: કોકરોચનો અર્ક (Extract) આજે મોંઘી બ્યુટી બ્રાન્ડ્સની પહેલી પસંદ બની ગયો છે. તેના ખાસ કેમિકલ્સ ત્વચાને જવાન રાખવાની સાથે-સાથે કેટલીય ગંભીર બીમારીઓની દવાઓમાં પણ ચૂપચાપ વપરાઈ રહ્યા છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 02, 2026, 11:39 PM IST|Updated: Jun 02, 2026, 11:39 PM IST
ક્રીમ, ફેસ વોશથી લઈને સિરપ સુધી, જાણો કોકરોચમાંથી કઈ-કઈ પ્રોડક્ટ્સ થાય છે તૈયાર?

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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ક્રીમ, ફેસ વોશથી લઈને સિરપ સુધી, જાણો કોકરોચમાંથી કઈ-કઈ પ્રોડક્ટ્સ થાય છે તૈયાર?
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