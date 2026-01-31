Storage Tips: ફળ લાવો પછી સાફ કરીને આ રીતે સ્ટોર કરજો, 15 દિવસ સુધી ખરાબ નહીં થાય એક પણ ફળ
Storage Tips: શિયાળામાં પણ ઘણીવાર ઘરમાં રાખેલા ફળ સુકાવા લાગે છે કે પછી તેમાં ફુગ થવા લાગે છે. ફળ મોંઘા પણ હોય છે તેથી જો તે સડી જાય તો તેને ફેંકવામાં જીવ પણ બળે છે. આવું ન થાય તે માટેની સરળ ટીપ્સ આજે તમને જણાવીએ. જો તમે ફળ લાવીને આ રીતે રાખશો તો ફળ દિવસો સુધી ખરાબ નહીં થાય.
Storage Tips: શિયાળામાં અલગ અલગ પ્રકારના ફળ માર્કેટમાં મળતા હોય છે. ફળ ખાવાથી શરીરને ફાયદો પણ થાય છે તેથી ગૃહિણીઓ એક સાથે ઘણા બધા ફળ લાવીને ઘરમાં રાખે છે. જોકે ઘણી વખત સંતરા, મોસંબી, દાડમ, કેળા, સફરજન બે કે ત્રણ દિવસ થાય ત્યાં જ સુકાવા લાગે અથવા તો તેમાં ફૂગ થવા લાગે છે. ફળનો ઉપયોગ થાય તે પહેલા જ જો તે સડી જાય તો તેને ફેંકવા સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો બચતો નથી. આવું ન થાય તે માટે ફળ લાવીને તેને યોગ્ય રીતે સ્ટોર કરવા જોઈએ.
ફળ લાવીને જો તમે તેને રાખવામાં ભૂલ કરો તો થોડા જ દિવસમાં ફળ ખરાબ થઈ જાય છે. કેળા, ચીકુ, પપૈયું જેવા ફળમાં ઉપર ફૂગ થવા લાગે છે. જ્યારે દાડમ, સંતરા વગેરે ફળ પણ સુકાઈને કડક થઈ જાય છે. આવા ફળ ઉપયોગમાં લઈ શકાતા નથી અને તેનો સ્વાદ પણ ખરાબ થઈ જાય છે. જો તમારી સાથે પણ આવું થતું હોય કે તમે ફળ ખરીદીને લાવો પછી બે કે ત્રણ દિવસમાં જ ફળ સડવા લાગે છે તો તમારી સમસ્યાનું સમાધાન આજે તમને જણાવીએ.
ફળ ખરીદીને લાવો પછી તે સડી જાય તો તેનાથી પૈસાની બરબાદી થાય છે. આવું ન થાય તે માટે પહેલા એ જાણવું જરૂરી છે કે ફળ કઈ સ્થિતિમાં ઝડપથી સડી જાય છે. કારણ કે ઘર કરતાં પણ વધારે ફળની દુકાનમાં હોય છે પરંતુ ત્યાં રાખેલા ફળ દિવસો સુધી તાજા રહે છે. તો પછી ઘરમાં લઈ આવેલા થોડા ફળ સડવા કેમ લાગે છે ? તેનું કારણ છે કે ઘરમાં ફળને યોગ્ય રીતે રાખવામાં ન આવ્યા હોય. ઘણી વખત લોકો ફળ રાખવામાં ભૂલ કરતા હોય છે તેના કારણે પણ ફળ સડી જાય છે. તો ચાલો સૌથી પહેલાં જાણીએ કે ફળને કઈ રીતે રાખવાથી તે ઝડપથી સડી જાય છે.
કેવી ફળ રાખો તો ઝડપથી સડી જાય ?
- શિયાળામાં ઘરમાં ગરમી રહે તે માટે લોકો હીટર ચલાવતા હોય છે. હીટરના કારણે ઘરની હવા એકદમ ડ્રાય થઈ ગઈ હોય છે. આવી હવામાં રાખેલા ફળ ઝડપથી શકે છે.
- ઘણી વખત ફળને ગરમી લાગતી હોય તેવી જગ્યાએ રાખી દેવામાં આવે છે. જેમકે ગેસની પાસે, ફ્રીજની નજીક.. આવી જગ્યાએ રાખેલા ફળ પણ ઝડપથી સડવા લાગે છે.
- કેટલાક લોકો ફળને પ્લાસ્ટિકના ડબ્બામાં પેક કરી દેતા હોય છે તો કેટલાક લોકો પ્લાસ્ટિક બેગમાં ભરીને રાખે છે. આ બંને સ્થિતિમાં ફળ પાસે હવાની અવરજવર થતી નથી અને ફળ સડવા લાગે છે.
- ઘરમાં ફળ ઝડપથી સડે તેનું સૌથી મોટું કારણ એવું પણ છે કે અલગ અલગ પ્રકારના ફળને એક સાથે, એક બાસ્કેટમાં રાખી દેવા. જેમકે કેળા, સફરજન, નાશપતિ જેવા ફળમાંથી ખાસ પ્રકારનો ગેસ નીકળતો હોય છે આ ફળની પાસે અન્ય ફળ રાખો તો તે ફળ ઝડપથી પાકી જાય છે.
ફળને દિવસો સુધી ફ્રેશ રાખવા શું કરવું?
ફળને અલગ અલગ રાખો
જેમ ઉપર જણાવ્યું તેમ દરેક પ્રકારના ફળની પ્રકૃતિ પણ અલગ હોય છે. તેથી જો તમે બજારમાંથી અલગ અલગ પ્રકારના ફળ લાવ્યા છો તો તેને અલગ અલગ જ રાખો. બધા જ પ્રકારના ફળને એક જ બાસ્કેટમાં રાખશો તો ફળ ઝડપથી ખરાબ થઈ જશે. જો તમે ફળને અલગ અલગ બાસ્કેટમાં રાખશો તો ફળ ઝડપથી બગડે નહીં.
ખુલ્લી ટોકરીમાં રાખો
ફળને પ્લાસ્ટિકની કોથળીમાં કે પછી એર ટાઈટ ડબ્બામાં પેક કરીને ક્યારેય રાખવા નહીં. ફળને હંમેશા ખુલ્લા બાસ્કેટમાં અથવા તો નેટવાળા બાસ્કેટમાં રાખવા જોઈએ. જેથી ફ્રેશ હવા ફળની આસપાસ ફરતી રહે આ રીતે ફળ લાંબા દિવસો સુધી તાજા રહે છે.
અખબાર અથવા ટીશ્યૂ પેપર નો ઉપયોગ
ફળ રાખવા માટે અખબાર કે ટીશ્યૂ પેપર પણ ઉપયોગી છે. ફળ લઈ આવો પછી તેને બાસ્કેટમાં અખબાર અથવા તો ટીશ્યૂ પેપર પાથરી તેના ઉપર રાખો. અખબાર કે ટીશ્યૂ પેપર ફળમાં જે એક્સ્ટ્રા ભેજ હશે તે શોષી લેશે, જેના કારણે ફળમાં ફૂગ લાગશે નહીં.
એકની ઉપર એક ફળ ન રાખો
જો તમે એક સાથે વધારે સફરજન, દાડમ કે સંતરા લાવ્યા છો તો ફળને એવી રીતે રાખો કે બધા ફળ એક સમાન રહે. એકની ઉપર એક ફળ રહે તે રીતે રાખશો તો નીચેના ફળ વજનના કારણે સડી જશે. તેથી ફળને અલગ અલગ રાખવાનો પ્રયત્ન કરો.
ફળ પર તેલ લગાડો
સંતરા, લીંબુ, મોસંબી જેવા ફળ થોડા જ દિવસમાં કડક થવા લાગે છે. અથવા તો તેની છાલ પર ફૂગ બનવા લાગે છે. આવું ન થાય તે માટે સંતરા, દાડમ, લીંબુ અને મોસંબી જેવા ફળની છાલ ઉપર થોડું તેલ લગાવી દો. હાથને તેલવાળો કરી ફળ પર ફેરવી દો. તેનાથી ફળ લાંબા સમય સુધી ફ્રેશ રહેશે.
ફળને ધોવાનું ટાળો
ફળને જો દિવસો સુધી ફ્રેશ રાખવા હોય તો તેને બજારમાંથી લાવીને ધોવાનું ટાળો. ધોયેલા ફળમાં થોડો ભેજ રહી જાય છે જેના કારણે ફળ ઝડપથી સડી શકે છે. ફળને દિવસો સુધી ફ્રેશ રાખવા હોય તો ધોયા વિના જ સ્ટોર કરો. જ્યારે ફળનો ઉપયોગ કરવાનો હોય તે પહેલા જ તેને ધોઈને ઉપયોગમાં લેવા.
