Betel Leaf: નાગરવેલની માટીમાં ઉમેરી દો આ સફેદ પાવડર, ગરમીમાં વેલ ઝડપથી વધશે, પાન પણ આવશે મોટાં
Betel Leaf: નાગરવેલના પાન ઔષધીય ગુણ ધરાવે છે અને આ પાનનું ધાર્મિક મહત્વ પણ છે. આ પાનની વેલ ઘરમાં ઘણા લોકો ઉગાડતા હોય છે. જો તમે પણ ઘરમાં આ વેલ ઉગાડી હોય તો તેમાં શું ઉમેરવું કે જેનાથી વેલનો ગ્રોથ વધે ચાલો તમને જણાવીએ.
- ઉનાળામાં વેલની સંભાળ લેવાની રીત.
- નાગરવેલનીમાં ઉનાળામાં શું ઉમેરવું જાણીએ.
- નાગરવેલ માટે બેસ્ટ ફર્ટીલાઈઝર વિશે જાણો.
Betel Leaf: નાગરવેલના પાનની વેલ ઘરમાં વાવી હોય અને ઉનાળામાં તેનો ગ્રોથ અટકી જતો હોય તો તેના માટે શું કરવું ચાલો જણાવીએ. ઉનાળામાં આમ પણ ઘરમાં વાવેલા ઘણા છોડનો ગ્રોથ અટકી જતો હોય છે. જો ધ્યાન રાખવામાં ન આવે તો છોડ સુકાઈ જતા હોય છે. તેથી ઉનાળામાં ખાસ તકેદારી રાખવી પડે છે. નાગરવેલની વાત કરીએ તો ઉનાળા દરમિયાન તેમાં શું ઉમેરવું આજે જાણીએ.
નાગરવેલના પાનનો ઉપયોગ અલગ અલગ રીતે થતો હોય છે. આ પાન ધાર્મિક કાર્યોમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે, દવાના ઉપયોગમાં લેવાય છે, ઔષધી તરીકે આ પાનનો ઉપયોગ થાય છે. તેથી ઘણા ઘરોમાં આ વેલ વાવેલી હોય છે. આ વેલ વાવેલી હોય તો તેનો ગ્રોથ વધારવા માટે અને વેલમાં મોટા પાન આવે તે માટે શું કરવું આજે તમને જણાવીએ.
ઉનાળામાં વેલની સંભાળ લેવાની રીત
1. ઉનાળામાં પાનની વેલ સુકાઈ ન જાય તે માટે જગ્યાનું ખાસ ધ્યાન રાખો. વેલ પર ડાયરેક્ટ તડકો ન આવે તેવી વ્યવસ્થા કરવી. વેલ પર તીવ્ર તાપ આવે તો તેના પાન સુકાવા લાગે છે.
2. વેલને હંમેશા માટીના કુંડામાં વાવવી. માટીનું કુંડુ પ્રાકૃતિક રીતે ઠંડક આપે છે. જે વેલના મૂળ માટે અનુકૂળ વાતાવરણ રાખે છે. તેથી વેલને ક્યારેય પ્લાસ્ટિકના કુંડામાં ન વાવો. તેનાથી માટી વધારે ગરમ થશે અને વેલના મૂળને નુકસાન થશે.
3. વેલનો ગ્રોથ થાય અને તે ઉપની તરફ વધે તે માટે તેના સપોર્ટમાં લાકડી કે અન્ય છોડ રાખો. જેથી વેલ તેના સપોર્ટથી ઉપર વધી શકે. તમે વેલ માટે નેટ રાખી શકો છો, કુંડામાં સ્ટીક રાખી શકો છો.
4. વેલનો ગ્રોથ ત્યારે થશે જ્યારે તેના મૂળ સુધી ઓક્સીજન પહોંચશે. ઉનાળામાં તડકાના કારણે ઉપરની માટી કઠોર થઈ જતી હોય છે. આ સ્થિતિમાં માટીને 10 દિવસે થોડી ખોદી ઉપર-નીચે કરવી જેથી મૂળ સુધી ઓક્સીજન પહોંચે.
5. વેલમાં નિયમિત પાણી આપવું જોઈએ પણ એટલું નહીં કે કુંડું ભરેલું રહે. કુંડાની માટી ભીની રહે તે રીતે પાણી રેડવું. વધારે પાણી રેડવાથી મૂળ સડી જશે.
નાગરવેલ માટે નેચરલ ફર્ટીલાઈઝર
ઉનાળામાં પણ વેલ ઝડપથી વધે અને તેમાં મોટા પાન આવે તે માટે નાગરવેલમાં તમે ઝિંક સલ્ફેટ કે ઝિંક સપ્લીમેન્ટની ટેબલેટનો પાવડર કરી છાંટી શકો છો. ઝિંક સલ્ફેટ પાનની સાઈઝ વધારવામાં મદદ કરશે. છોડના મૂળ પાસે માટી ખોદી તેમાં ટેબલેટ મુકી દેવી અથવા તો ટેબલેટનો પાવડર કરી માટીમાં મિક્સ કરી દેવો.
