Nail Care: તમારા નખ બટકણાં છે ? તો અજમાવી જુઓ લસણની 2 કળીનો આ નુસખો, નખ લાંબા થશે અને તુટશે પણ નહીં
Nail Care: ઘણી યુવતીઓના નખ બટકણાં હોય છે. એટલે કે નખ લાંબો થાય કે તુટી જાય. આવા નખને મજબૂત કરવા માટે શું કરવું આજે તમને જણાવીએ. અહીં જણાવેલો નુસખો જાદુની જેમ અસર કરશે.
Nail Care: દરેક યુવતીની ઈચ્છા હોય કે તેના નખ લાંબા થાય અને તેના પર તે સુંદર નેઈલ પેઈન્ટ કરે. લાંબા નખથી હાથની સુંદરતા વધી જાય છે. પરંતુ કેટલીક યુવતીની આ ઈચ્છા પુરી થતી નથી. કારણ કે તેમના નખ બટકણા હોય છે. આવી ફરિયાદ ઘણી યુવતીઓની હશે. જ્યારે નખ થોડો લાંબો થાય કે તુરંત સાઈડમાંથી તુટવા લાગે. એક પણ નખ તુટી જાય તો પછી બધા નખ ફરજિયાત કાપવા પડે છે.
જો તમારા નખ પણ બટકણાં હોય અને વારંવાર તુટી જતા હોય તો આજે તમને કામ લાગે એવો નસખો જણાવીએ. આ ઉપાય કરવાથી નખ મજબૂત થશે અને લાંબા પણ થશે. આ ઉપાય કરવાથી નબળા અને તુટી જતા નખની ફરિયાદ દુર થઈ જશે. નખ લાંબા થાય અને તેને અલગ અલગ એક્સેસરીઝથી સજાવવામાં આવે તો તેનાથી લુક સ્ટાઈલિશ લાગે છે.
નખ સોફ્ટ અને નબળા હોય તો વારંવાર તુટી જાય છે. ઘણી યુવતીઓના નખ એટલા પાતળા હોય કે કામ કરતી વખતે પણ તુટી જાય. વારંવાર નખ તુટવાની સમસ્યાથી પરેશાન યુવતીઓ માટે આ નુસખો જાદુની જેમ અસર કરશે. આ નુસખો વાયરલ પણ થયો છે. જેમાં લસણનો ઉપયોગ કરવાની વાત કરવામાં આવી છે.
આ નુસખો સતત 10 દિવસ સુધી ટ્રાય કરવાનો છે. કહેવામાં આવે છે કે જો સતત 10 દિવસ સુધી તમે આ કામ કરો તો પછી તમને નખમાં ફેરફાર દેખાવા લાગશે. આ નુસખા માટે 2 વસ્તુની જરૂર પડશે. જેમાં એક છે લસણ અને બીજું છે કેસ્ટર ઓઈલ. આ બંને વસ્તુની મદદથી નખ મજબૂત અને સુંદર થાય છે.
સૌથી પહેલા કેસ્ટર ઓઈલને ગરમ કરી તેમાં લસણ સાંતળો. લસણ રોસ્ટ થઈ જાય એટલે ગેસ બંધ કરી દો અને લસણને ઠંડુ થવા દો. ત્યારબાદ તેની પેસ્ટ બનાવી લો. આ પેસ્ટને રોજ નખ પર લગાડો અને 15 મિનિટ માટે રાખો. ત્યારબાદ હાથ સાફ કરી લેવા. થોડા દિવસ રોજ આ નુસખો ટ્રાય કરવાથી ફાયદો થાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
