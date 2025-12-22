Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyle

Lifehacks: લસણ ફોલવાની સૌથી સરળ રીત, આ ટ્રિકથી એક કિલો લસણ ફોલતા પણ વાર નહીં લાગે

Garlic Peeling Hacks: લસણ ફોલવાનું કામ તમને પણ કંટાળાજનક અને વધારે સમય લેનાર લાગતું હોય તો આજે તમને એક એવી ટ્રિક જણાવીએ જેની મદદથી તમે ફટાફટ લસણ ફોલી શકશો. આ કામ કરવામાં તમારો સમય પણ નહીં જાય અને તમને કંટાળો પણ નહીં આવે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Dec 22, 2025, 07:03 PM IST

Garlic Peeling Hacks: લસણ જે વસ્તુમાં ઉમેરો તેનો સ્વાદ વધી જાય છે. લસણનો હેલ્થ માટે પણ લાભકારી છે. પરંતુ જ્યારે રસોઈ કરવાની ઉતાવળ હોય ત્યારે લસણ ફોલવું પડે છે ત્યારે કંટાળો આવી જાય છે. લસણ ફોલવામાં સમય પણ લાગે છે. આ સમયે દરેક વ્યક્તિને વિચાર આવે કે લસણ એકસાથે ફોલી રાખી લેવું જોઈએ. જો તમે એક સાથે વધારે લસણ ફોલી સ્ટોર કરવા માંગો છો તો આજે તમને લસણ ફોલવાની સૌથી સરળ અને ઝડપી રીત જણાવી દઈએ. આ રીતે તમે ફટાફટ લસણ ફોલી શકશો. 

લસણ ફોલવાની સૌથી ઈઝી રીત

લસણ ફોલવામાં સમય લાગે છે અને લસણ ફોલતી વખતે નખ પણ ખરાબ થઈ જતા હોય છે. આ સમસ્યાથી બચવા માટે જો તમે બજારમાંથી છાલ કાઢેલું લસણ ખરીદો તો તે મોંઘું પડે છે. જો આ પ્રકારની ઝંઝટમાં ન પડવું હોય તો આ રીત અપનાવી એક સાથે વધારે લસણ ફોલી સ્ટોર કરી લો. 

લસણ ફોલવામાં સમય લાગે એવું તમે પણ માનતા હોય તો આ ટ્રીક અપનાવો તો તમારી માન્યતા બદલી જશે. કેટલીક રીતો છે જેને અપનાવો તો લસણ ફટાફટા સાફ થઈ જાય છે. તો ચાલો આજે તમને પણ આ ટ્રિક્સ વિશે જણાવીએ. તમે આમાંથી કોઈપણ રીતે લસણ ફોલી સ્ટોર કરી શકો છો. આ રીતે તમારું કામ ગણતરીની સેકન્ડમાં થઈ જશે. 

લસણ ફોલવાની સૌથી સરળ રીત એવી છે કે સૌથી પહેલા તમારે એવી બેગ લેવી જે માઈક્રોવેવ સેફ હોય. હવે લસણના ઉપરના ગુચ્છાવાળા ભાગને થોડો કટ કરી લો. પછી લસણને બેગમાં રાખી અને 30 સેકન્ડ માટે માઈક્રોવેવમાં મુકો. ત્યારબાદ બેગને માઈક્રોવેવમાંથી કાઢો અને પ્લેટફોર્મ પર હળવા હાથે રગડો. જેટલું પણ લસણ બેગમાં હશે તેના ફોતરા ફટાફટ નીકળી જશે. પછી બેગમાંથી લસણ કાઢી લો. 

આ સિવાય તમે લસણ ફોલવા માટે આ ટ્રિક્સ પણ અજમાવી શકો છો. તેના માટે લસણની કળીને ચોપિંગ બોર્ડ પર રાખી તેના પર ચાકુ આડી કરીને દબાવો. લસણ થોડું ક્રશ થશે એટલે ફોતરાથી આરામથી અલગ થઈ જશે. 

લસણને 5 મિનિટ તડકામાં રાખી એક જારમાં ભરી જોરથી હલાવશો તો પણ લસણના ફોતરા છુટ્ટા પડી જશે. 

લસણની કળીને છુટ્ટી કરી 10 મિનિટ ગરમ પાણીમાં પલાળી દો. ત્યારબાદ તેની છાલ કાઢશો તો તે સરળતાથી નીકળી જશે. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

LifehacksgarlicKitchen Hackscooking tipsલસણ ફોલવાની રીત

