/મૃત વ્યક્તિના કપડાં અને દાગીના કેમ ન પહેરવા જોઈએ? જાણો તેની પાછળનું મોટું કારણ

ગરુડ પુરાણમાં આપણા જીવન અને મૃત્યુ સંલગ્ન અનેક જરૂરી નિયમો જણાવવામાં આવ્યા છે. જેમાંથી એક નિયમ એ પણ છે કે આપણે કોઈ મૃત વ્યક્તિના કપડાં અને ઘરેણાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહીં. આપણે મોટાભાગે આપણા સ્વજનોની યાદમાં કે પછી તે કિમતી હોવાના કારમે તેમની ચીજોને સંભાળીને રાખીએ છીએ અને પહેરતા પણ હોઈએ છીએ. પરંતુ શાસ્ત્રો મુજબ આવું કરવું બિલકુલ યોગ્ય ગણાતું નથી.
મૃત સ્વજનોની વસ્તુઓ કેમ ન વાપરવી જોઈએ તેની પાછળ ધાર્મિક અને વ્યવહારિક બંને કારણ છૂપાયેલા છે. આપણે કેમ તે વસ્તુઓથી અંતર જાળવવું જોઈએ તે ખાસ જાણો.
આત્માનો મોહ અને ઉર્જા
નેગેટિવિટીની અસર
ઘરેણા પાછળનું શું કારણ
યાદોનું ભારેપણું
જ્યારે આપણે કોઈ મૃત સ્વજનની વસ્તુને વારંવાર જોઈએ કે પહેરીએ છીએ ત્યારે આપણું મન ઉદાસ થવા લાગે છે. આપણે જૂની યાદોના વમળમાં ફસાઈ જઈએ છીએ. આ સ્થિતિ આપણને જીવનમાં આગળ વધતા રોકે છે.
માણસ હંમેશા શોકમાં ડૂબેલો રહે છે. ગરુણ પુરાણ આપણને શીખવાડે છે કે જે ગયા તેમને સન્માનપૂર્વક વિદાય કરવા જોઈએ. તેમની વસ્તુઓને સંગ્રહ કરીને રાખવાથી દુખી થવાની જગ્યાએ તેને બીજાની ભલાઈમાં લગાવવી જોઈએ. તેમાં જ જીવિત અને મૃત બંનેનું કલ્યાણ છે.
હવે સવાલ એ ઉઠે કે આ કપડાં અને વાસણો કે દાગીનાનું શું કરવું જોઈએ. ગરુણ પુરાણ મુજબ મૃત વ્યક્તિના કપડાંને કોઈ જરૂરિયાતવાળાને દાન કરવા જોઈએ. દાન કરવાથી તે આત્માને શાંતિ મળે છે અને પુણ્ય મળે છે.
એ ધ્યાન રાખવું કે દાન હંમેશા નિસ્વાર્થ ભાવથી કરવું જોઈએ. જો કપડાં ખુબ જૂના કે ખરાબ સ્થિતિમાં હોય તો તેને પવિત્ર નદીમાં પધરાવી દેવા જોઈએ અથવા તો જમીનમાં દાટી દેવા જોઈએ. આ રીતે યોગ્ય નિકાલ થઈ શકે અને ઘરમાં સુખ શાંતિ જળવાઈ શકે છે.
(Disclaimer- આ માહિતી ધાર્મિક ગ્રંથો અને પ્રચલિત માન્યતાઓ પર આધારિત છે. વિવિધ ગ્રંથો, ક્ષેત્રો, પરંપરાઓ અને વિદ્વાનોના મત મુજબ કથાઓ અને તેના વિવરણમાં અંતર શક્ય છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય ધાર્મિક, સાંસ્કૃતિક અને શૈક્ષિક જાણકારી પ્રદાન કરવાનો છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)