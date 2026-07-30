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મૃત વ્યક્તિના કપડાં અને દાગીના કેમ ન પહેરવા જોઈએ? જાણો તેની પાછળનું મોટું કારણ

Garud Puran: મૃત વ્યક્તિના કપડાં અને ઘરેણા કેમ પહેરવા ન જોઈએ તેના વિશા ગરુડ પુરાણમાં જણાવ્યું છે કે મૃત વ્યક્તિના કપડાં અને ઘરેણામાં તેમની ઉર્જા અને મોહ વસેલો હોય છે. જેને પહેરવાતી જીવિત વ્યક્તિના જીવનમાં નકારાત્મકતા અને માનસિક તણાવ આવી શકે છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 30, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 04:05 PM IST
મૃત વ્યક્તિના કપડાં અને દાગીના કેમ ન પહેરવા જોઈએ? જાણો તેની પાછળનું મોટું કારણ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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