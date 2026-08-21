/Gas Burner Cleaning: ગેસની ફ્લેમ પીળી દેખાતી હોય તો તુરંત કરજો આ કામ, નહીં તો જીવનું જોખમ ઊભું થતા વાર નહીં લાગે

Gas Burner Cleaning: ગેસની ફ્લેમ પરથી તમે એ વાત જાણી શકો છો કે તમારા ગેસનો ચૂલો બરાબર છે કે નહીં. ગેસની ફ્લેમ પરથી ગેસ સંબંધિત દુર્ઘટના થતા પહેલા તેનું જોખમ ઓછું કરી શકાય છે. સામાન્ય રીતે ઘરના ચૂલામાં ફ્લેમ બ્લુ જેવી દેખાતી હોય છે. પરંતુ જ્યારે ગેસની ફ્લેમ પીળી કે નારંગી થઈ જાય તો તુરંત ધ્યાન આપવાની જરૂર હોય છે. ગેસની ફ્લેમ પીળી કે નારંગી રંગની શા માટે દેખાય છે અને આવું થાય ત્યારે શું કરવું? ચાલો જાણીએ.
ગેસ ઓન કરો ત્યારે તેની ફ્લેમ વાદળી કે બ્લુ રંગની દેખાતી હોય તો તે નોર્મલ છે પરંતુ ગેસ ઓન કરો કે ગેસની ફ્લેમ પીળી કે ઓરેન્જ જેવી દેખાતી હોય તો સમજી લેવું કે ગેસના બર્નરની અંદર ગંદકી વધી ગઈ છે કે પછી હવાની અવરજવર નથી. આ સ્થિતિમાં ગેસની ફ્લેમથી કાર્બન મોનોક્સાઈડ બનવાનું જોખમ વધી જાય છે. એટલા માટે જ ગેસની ફ્લેમ જો પીળી દેખાતી હોય તો ગેસના બર્નર ની સફાઈ કરાવવી જોઈએ. આ કામ તમે ઘરે પણ કરી શકો છો.
ગેસની ફ્લેમનો રંગ બદલવો
ગેસ ઓન કરો ત્યારે ગેસનું દહન બરાબર ન થતું હોય તો કાર્બન મોનોક્સાઈડ જેવો ખતરનાક ગેસ બનવા લાગે છે. કાર્બન મોનોક્સાઈડ ની ખરાબ બાબત એ છે કે તેમાંથી ગંધ આવતી નથી. પણ આ ગેસ શ્વાસ સાથે શરીરની અંદર જઈ શકે છે અને તેના કારણે માથામાં દુખાવો, ચક્કર આવવા, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ જેવી સમસ્યા થઈ શકે છે. એટલા માટે જ જો ગેસની ફ્લેમ વાદળીમાંથી નારંગી રંગની થઈ જાય તો આ બાબતને સામાન્ય સમજી ઇગ્નોર ન કરો.
ગેસના બર્નરની સફાઈ કેવી રીતે કરવી?
ગેસની ફ્લેમનો રંગ બદલી જાય એટલે સૌથી પહેલા ગેસના બર્નરની સફાઈ કરી લેવી જોઈએ. તેના માટે ગેસનું બર્નર ઠંડું થઈ જાય પછી તેને સાવધાનીપૂર્વક કાઢો અને તેને ધોવા માટેની તૈયારી શરૂ કરો.
ગેસનું બર્નર ધોવા માટે સૌથી પહેલા પાણી ગરમ કરવું અને તેમાં ડિશવોશ લિક્વિડ ઉમેરવું. ત્યાર પછી ગરમ પાણીમાં ગેસના બર્નર પલાળી દેવા. પાણી ગરમ માથી ઠંડુ થાય પછી બર્નર તેમાંથી કાઢી અને બ્રશ વડે અથવા તો વાસણ સાફ કરવાના લોખંડના સ્ક્રબર વડે બર્નરને ઘસીને સાફ કરો.
જો બર્નરના ઝીણા હોલમાં કોઈ વસ્તુ ફસાઈ ગઈ હોય તો સોય કે અન્ય ઝીણી વસ્તુ વડે તેને સાફ કરો. જો બર્નરના હોલ બ્લોક હોય તો ગેસ સપ્લાય પ્રભાવિત થઈ શકે છે. ગેસના બર્નરને બરાબર સાફ કર્યા પછી પાણીથી ધોઈ અને તડકામાં સૂકવી દો. બર્નર સાફ થાય તેની સાથે બરાબર સુકાય તે પણ જરૂરી છે. બરાબર સુકાઈ જાય પછી ફરીથી તેને ગેસ પર લગાવો.
ગેસનું બર્નર સાફ કર્યા પછી ગેસ ઓન કરો ત્યારે પણ ગેસની ફ્લેમ જો ઓરેન્જ કે પીળા રંગની દેખાતી હોય તો ચુલાના એર શટર, ગેસ જેટ અને અન્ય સેટિંગ ચેક કરાવવા જરૂરી છે. તેના માટે ગેસ ટેકનિશિયનની મદદ લેવી. એક્સપોર્ટને ઘરે બોલાવી ગેસની લાઈન અને ગેસના ચૂલા ની તપાસ કરાવો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)