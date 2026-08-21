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  • /Gas Burner Cleaning: ગેસની ફ્લેમ પીળી દેખાતી હોય તો તુરંત કરજો આ કામ, નહીં તો જીવનું જોખમ ઊભું થતા વાર નહીં લાગે

Gas Burner Cleaning: ગેસની ફ્લેમ પીળી દેખાતી હોય તો તુરંત કરજો આ કામ, નહીં તો જીવનું જોખમ ઊભું થતા વાર નહીં લાગે

Gas Burner Cleaning: ગેસ બરાબર ચાલતો હોય પણ ગેસની ફ્લેમ પીળી કે ઓરેન્જ દેખાતી હોય તો ચેતી જાઓ. ગેસની ફ્લેમનો રંગ શા માટે બદલે અને આવું થાય ત્યારે સૌથી પહેલા શું કરવું ચાલો તમને જણાવીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 21, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 01:47 PM IST
Gas Burner Cleaning: ગેસની ફ્લેમ પીળી દેખાતી હોય તો તુરંત કરજો આ કામ, નહીં તો જીવનું જોખમ ઊભું થતા વાર નહીં લાગે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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