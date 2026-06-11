/General Knowledge: ટીશર્ટમાં T શબ્દનો અર્થ શું થાય ખબર છે? ટીશર્ટ અંગેની આ વાત 99 ટકા લોકો નથી જાણતાં

General Knowledge: યુવક-યુવતી બંને માટે અલગ અલગ પ્રકારના ટીશર્ટ માર્કેટમાં મળે છે. કોઈપણ વ્યક્તિનો કબાટ ખોલો તેમાં સૌથી વધુ ટીશર્ટ જોવા મળશે. અલગ અલગ કલરના, અલગ અલગ સાઈઝના અને અલગ અલગ પેટર્નના ટીશર્ટ દરેક વ્યક્તિ પોતાની પાસે રાખે છે. આજના સમયમાં ટીશર્ટ કમ્ફર્ટ અને ફેશન બંને માટે પહેલી પસંદ હોય છે. અમુક લોકો રોજ ટી-શર્ટ પહેરવાનું જ પસંદ કરે છે. ફેશન ટ્રેન્ડમાં નંબર વન ટીશર્ટ વિશે અમુક વાતો એવી છે જે લોકો જાણતા જ નથી.. આજે આવી જ રસપ્રદ માહિતી તમને જણાવીએ.
શું તમારા મનમાં ક્યારેય એવો વિચાર આવ્યો છે કે ટી-શર્ટની આગળ T જ શા માટે લાગે છે ? શર્ટ ની આગળ A થી Z માંથી કોઈ પણ અન્ય અક્ષર શા માટે નથી અને ફક્ત T જ છે. આ સિવાય ટી-શર્ટ પહેરવાની શરૂઆત કેવી રીતે થઈ અને ખરેખર ટી-શર્ટ શા માટે બનાવવામાં આવ્યા હતા. ચાલો તમને જણાવીએ.
ટીશર્ટ નામ કેવી રીતે આવ્યું ?
સૌથી પહેલા તો એ વાત જાણીએ કે ટી-શર્ટમાં આગળ જે T છે તે શા માટે છે? ટીશર્ટમાં આગળ જે ટી છે તે કપડાના આકારને ધ્યાનમાં રાખીને લગાડવામાં આવ્યો છે.. જ્યારે તમે ટીશર્ટને કોઈપણ જગ્યાએ ફેલાવશો અને દૂરથી જોશો તો તે અંગ્રેજીના ટી જેવો દેખાશે. આ આકારને ધ્યાનમાં રાખીને જ શર્ટ આગળ શબ્દ ટી લગાડવામાં આવ્યો અને ટીશર્ટ નામ આપવામાં આવ્યું.
ટીશર્ટની શરૂઆત
તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે આજે ફેશન ટ્રેન્ડ બનેલું ટીશર્ટ હકીકતમાં તો અંડરગાર્મેન્ટ તરીકે ઉપયોગમાં લેવા માટે બનાવવામાં આવ્યું હતું. અન્ડર ગાર્મેન્ટ એટલે કે કપડાની અંદર પહેરવાનું વસ્ત્ર. 19 મી સદીના અંતમાં અમેરિકામાં ખાણમાં કામ કરતાં મજૂરો ભારે ગરમ કપડાં પહેરતા હતા. આવી સ્થિતિમાં ગરમીથી બચવા માટે તેમણે તેમના વન પીસને વચ્ચેથી કાપી નાખ્યું. જેના કારણે નીચેનો ભાગ અલગ થઈ ગયો અને ઉપરનો ભાગ અલગ. આ અલગ ભાગ એટલે કે ટીશર્ટમાં કામ કરવું કમ્ફર્ટેબલ થઈ ગયું. આ રીતે ટીશર્ટના ઉદ્ભવ થયો હતો.
નૌસેનાનો યુનિફોર્મ
અજાણતામાં ટીશર્ટનો જન્મ થયો 19 મી સદીના અંતમાં થયો અને ત્યાર પછી 1913 માં અમેરિકી નૌસેનાએ પોતાના સૈનિકોના યુનિફોર્મ માટે ટીશર્ટની પસંદગી કરી. તે સમયે પણ નૌ સૈનિકો ટીશર્ટને પોતાના યુનિફોર્મની નીચે પહેરતા હતા. ટીશર્ટનું કાપડ કોટનનું હોવાથી પરસેવો જલ્દી સુકાઈ જતો તેથી યુનિફોર્મની નીચે સૈનિકો ટીશર્ટ પહેરતા હતા. તે સમયે ટીશર્ટ ફક્ત સફેદ રંગનું રહેતું.
હોલીવુડ સ્ટાર્સે ટીશર્ટની ફેશન શરૂ કરી
ટીશર્ટને શર્ટની નીચે પહેરવાના કપડામાંથી ફેશન બનાવવાનો શ્રેય હોલીવુડ એક્ટરને જાય છે. 1951માં હોલિવૂડના પ્રખ્યાત એક્ટર માર્લન બ્રેડોએ સૌથી પહેલી વખત કેમેરાની સામે સફેદ રંગનું ટાઇટ ટીશર્ટ પહેર્યું હતું. તેનો ફોટો જોઈને લોકો તેની પાછળ પાગલ થઈ ગયા. ત્યાર પછી 1955 માં એક્ટર જેમ્સ ડીને પણ એક ફિલ્મ દરમિયાન ટીશર્ટ પહેર્યું હતું. આ બે એક્ટરે ટીશર્ટ પહેર્યું પણ ત્યાર પછી યુવાનોમાં ટીશર્ટ સ્ટાઈલ સ્ટેટમેન્ટ બની ગયું.
ટીશર્ટ સંબંધિત રસપ્રદ માહિતી
- દુનિયામાં સૌથી વધુ ટીશર્ટ એક સાથે પહેરવાનો રેકોર્ડ સનત બંદારા નામના વ્યક્તિના નામે નોંધાયેલો છે. તેણે એક પછી એક 257 ટીશર્ટ પહેરી આ રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો.
- દુનિયાની સૌથી મોંઘી ટીશર્ટ ₹4,00,000 ડોલરની છે. આ ટીશર્ટ ઉપર સાચા હીરા જડેલા છે.
- અમેરિકાના ડેવિડ અને જેનિફર રશ નામના વ્યક્તિએ 1 મિનિટમાં 35 ટીશર્ટ પહેરવાનો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.
- અંગ્રેજી ડિકશનરીમાં ટીશર્ટ શબ્દનો સમાવેશ 1920 માં કરવામાં આવ્યો હતો.
- દુનિયાભરમાં દર વર્ષે અંદાજે 2 અરબ જેટલા ટીશર્ટ વેંચાય છે.
- ટીશર્ટની ખોજ પુરુષોના અંડરગાર્મેન્ટ તરીકે થઈ હતી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)