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General Knowledge: ટીશર્ટમાં T શબ્દનો અર્થ શું થાય ખબર છે? ટીશર્ટ અંગેની આ વાત 99 ટકા લોકો નથી જાણતાં

General Knowledge: યુવક-યુવતી માટે ટીશર્ટ ફેશન ટ્રેંડ છે. જે ટીશર્ટ કંફર્ટ વેર બની ગયું છે તેના વિશેની કેટલીક વાતો 99 ટકા લોકો જાણતાં જ નથી. જે ટીશર્ટ લગભગ રોજ પહેરાતું હોય છે તેના વિશેની રસપ્રદ જાણકારી આજે તમને આપીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 11, 2026, 09:09 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:22 PM IST
General Knowledge: ટીશર્ટમાં T શબ્દનો અર્થ શું થાય ખબર છે? ટીશર્ટ અંગેની આ વાત 99 ટકા લોકો નથી જાણતાં

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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