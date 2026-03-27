Jaiphal Face Pack: જાયફળમાં આ સફેદ વસ્તુ મિક્સ કરી ચહેરા પર લગાડો, ડાર્ક સ્કિન નીકળી જશે અને સ્કિન કરશે ગ્લો
Jaiphal Face Pack: ડેડ સ્કિનના કારણે ચહેરો બેજાન અને ડલ દેખાતો હોય તો જાયફળ પાવડરનો ફેસપેક લગાડી શકો છો. આ ફેસપેક સ્કિન પર ઈંસ્ટંટ ગ્લો લાવવામાં મદદ કરશે. જાયફળના આ ફેસપેકથી સ્કિન પર ફેશિયલ કરાવ્યું હોય તેવો ગ્લો 10 જ મિનિટમાં આવી જશે.
- જાયફળથી ત્વચાને થતા ફાયદા.
- જાયફળનું ફેસપેક બનાવવાની રીત
- જાયફળથી ચહેરા પર સ્ક્રબ કરવાના ફાયદા
Jaiphal Face Pack: ઉનાળામાં સ્કિન કેર પર ધ્યાન આપવામાં ન આવે તો ડેડ સ્કિન અને ટેનિંગના કારણે ચહેરો ડાર્ક અને બેજાન દેખાવા લાગે છે. ચહેરાની ડાર્કનેસ અને ડેડ સ્કીનને દૂર કરવા માટે જાયફળ ઉપયોગી સાબિત થાય છે. જાયફળનો ઉપયોગ એક વખત સ્કીન કેરમાં કરી જુઓ. જાયફળના ફેસપેકથી તમને જે રીઝલ્ટ જોવા મળશે તે જોયા પછી તમે વારંવાર સ્ક્રીન કેરમાં જાયફળનો ઉપયોગ કરશો.
આયુર્વેદ અનુસાર જાયફળના પાવડરમાં કાચું દૂધ મિક્સ કરી ચહેરા પર લગાડવાથી સ્કીન સંબંધિત સમસ્યાથી રાહત મળી શકે છે અને સ્કીનની સુંદરતા પણ વધે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ જાયફળ ત્વચા માટે કેવી રીતે ફાયદાકારક છે અને તેનો ફેસપેક લગાડવાથી કેવા ફાયદા થાય છે
જાયફળથી ત્વચાને થતા ફાયદા
જાયફળને ત્વચાની સમસ્યા દૂર કરનાર મસાલો ગણવામાં આવે છે. જાયફળનો પાવડર શરીરને જેટલા ફાયદા કરે છે એટલા જ ફાયદા તેમને પણ કરે છે. જાયફળમાં એન્ટી ફંગલ અને એન્ટી બેકટેરિયલ તત્વો હોય છે જે ત્વચા સંબંધિત સમસ્યા દૂર કરી ત્વચા પર ગ્લો વધારવામાં મદદ કરે છે. જાયફળનો ઉપયોગ કરવાથી ખીલ સંબંધિત સમસ્યા પણ થતી નથી.
જાયફળના ફેસપેકનો ઉપયોગ કરવાથી ચહેરા પરના ડાઘ ઓછા થઈ શકે છે, કરચલીઓ ઓછી કરવામાં મદદ મળે છે અને ચહેરાની ડેડ સ્કિન તો તુરંત જ દૂર થઈ જાય છે. જાયફળનું ફેસપેક અપ્લાય કર્યા પછી તમને ચહેરા પર તુરંત જ ફરક દેખાશે.
જાયફળનું ફેસપેક બનાવવાની રીત
જાયફળનો ઉપયોગ સ્કિન કેરમાં તમે બે રીતે કરી શકો છો. પહેલી રીત છે જાયફળનો પાવડર કરી તેમાં કાચું દૂધ ઉમેરી પેસ્ટ બનાવો. આ પેસ્ટનો ઉપયોગ સ્ક્રબ તરીકે ચહેરા પર કરો. આ સ્ક્રબથી ચેહરા પરથી ડેડ સ્કિન નીકળી જશે અને સ્કીન સોફ્ટ અને ગ્લોઇંગ દેખાવા લાગશે. જાયફળથી 5 મિનિટ ચહેરા પર મસાજ કરવી અને પછી દસ મિનિટ તેને ફેસ પર રહેવા દો.
જાયફળનો ઉપયોગ કરવાની બીજી રીત છે કે જાયફળના ટુકડા કરી રાત્રે તેને દૂધમાં પલાળી દો. દૂધ અને જાયફળને ફ્રિજમાં રાખી દો અને બીજા દિવસે દૂધમાં પલળેલા જાયફળની પેસ્ટ બનાવી ચહેરા પર ફેસપેકની જેમ લગાવો. આ ફેસપેક ને 10 થી 15 મિનિટ સ્કિન પર રાખો. આ ફેસપેક ચહેરા પરના ડાર્ક સ્પોટ, ફાઇન લાઇન્સ દૂર કરવામાં મદદ કરશે.
આયુર્વેદ અનુસાર જાયફળ સ્કીન માટે ફાયદાકારક છે જો તમે દૂધ સાથે મિક્સ કરીને જાયફળ ચહેરા પર લગાવો છો તો સ્કિન નેચરલી એક્સફોલીએટ થાય છે. જાયફળ ડેડ સ્કિનને તુરંત સાફ કરે છે જેના કારણે ત્વચા સુંદર દેખાવા લાગે છે. જાયફળ અને દૂધ સ્કિનને અંદરથી સાફ કરે છે અને પોર્સમાં છુપાયેલી ગંદકીને પણ દૂર કરે છે જેના કારણે ખીલ થવાની સમસ્યા પણ ઓછી થઈ જાય છે. જાયફળ અને દૂધ એન્ટી એજીંગ ગુણોથી ભરપૂર હોય છે આ બંને વસ્તુ લગાડવાથી સ્કિન વધતી ઉંમરે પણ યંગ દેખાશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
