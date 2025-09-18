Prev
Fitkari Face Pack: સુંદર અને ગ્લોઈંગ સ્કિન મેળવવા માટે ફટકડીના ફેસપેકનો યુઝ કરી શકાય છે. તેનાથી ત્વચા પરના ડાઘ, ધબ્બા, ડેડ સ્કિન દુર થશે. આ ફેસપેક લગાડવાથી 10 મિનિટમાં ચહેરા પર ગ્લો જોવા મળશે. 
 

Fitkari: ફટકડીના ફેસપેકથી મેળવો ઇંસ્ટંટ ગ્લોઈંગ સ્કિન, જાણો કેવી રીતે તૈયાર કરવો ફેસપેક

Fitkari Face Pack: દરેક વ્યક્તિ પોતાના ચહેરાની સુંદરતા વધારવા માંગે છે. ત્વચાની સુંદરતા વધારવા માટે લોકો અલગ અલગ બ્યુટી પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ પણ કરતા હોય છે. જોકે આવા પ્રોડક્ટની અસર લાંબા સમય સુધી રહેતી નથી અને ઘણી વખત તેની સાઇડ ઇફેક્ટ પણ થાય છે. જો કોઈ પ્રોડક્ટ  ત્વચાને સુટ ન કરે તો તેનાથી ત્વચા ડેમેજ થવાનું જોખમ પણ વધી જાય છે. 

ગણતરીના દિવસોમાં નવરાત્રિનો તહેવાર શરૂ થવાનો છે તેવામાં જો તમારે રોજ ગ્લોઇંગ સ્કીન સાથે ગરબા રમવા જવું હોય તો ફટકડીના ફેસપેક નો ઉપયોગ કરી શકો છો. ફટકડી ના ફેસપેક થી ચહેરા પરના ડાઘ-ધબ્બા લાઈટ થઈ જાય છે અને સાથે જ ખીલ ઓઇલ સ્કિન અને ડલનેસ જેવી સમસ્યા પણ દૂર થશે. આ ફેસપેકની ખાસ વાત એ છે કે તેને લગાડ્યા પછી થોડી જ મિનિટોમાં ગ્લોઇંગ સ્કીન મેળવી શકાય છે. 

ફટકડીનો ફેસપેક કેવી રીતે બનાવવો ?

ફટકડીનો ફેસપેક બનાવવો સરળ છે. તેને બનાવવા માટે એક વાટકીમાં અડધી ચમચી ફટકડીનો પાવડર લઈ તેમાં ગુલાબજળ અને મુલતાની માટે મિક્સ કરો. આ મિશ્રણની પેસ્ટ બનાવીને ચહેરા તેમજ ગરદન પર સારી રીતે અપ્લાય કરો. ફટકડીનો ફેસપેક ચહેરા પર લગાડતા પહેલા ચહેરાને સાફ કરી લેવો. ફટકડીનો ફેસપેક ચહેરા અને ગરદન પર લગાડ્યા પછી 20 મિનિટ સુધી તેને રહેવા દો અને ત્યાર પછી સાફ પાણીથી ચહેરો સાફ કરો. સપ્તાહમાં બે થી ત્રણ વખત આ ફેસપેક નો ઉપયોગ કરી શકાય છે. 

ફટકડીનો ફેસપેક લગાડવાથી થતા લાભ 

- ફટકડીમાં એન્ટી સેપ્ટિક ગુણ હોય છે જે ડાઘ-ધબ્બા અને ખીલના નિશાનને લાઇટ કરવામાં મદદ કરે છે. 

- ફટકડીનો ફેસપેક લગાડવાથી ત્વચા પર દેખાતું વધારાનું તેલ શોષાઈ જાય છે અને ચહેરો ફ્રેશ દેખાય છે. 

- ફટકડી પ્રાકૃતિક ટોનરનું કામ કરે છે તેનાથી ત્વચા ટાઈટ થાય છે અને કરચલીઓની સમસ્યા ઓછી થઈ જાય છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

