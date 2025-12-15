Get Rid Of A Dark Neck: મિનિટોમાં ગાયબ થઈ જશે ગરદન પરનો મેલ, અપનાવી લો આ સરળ ઉપાય
Get Rid Of A Dark Neck: ગરદનની ત્વચા ચહેરાની સ્કિન કરતાં કાળી હોય અથવા તો ગરદન પર મેલના કારણે કાળી લાઈનો બની ગઈ હોય તો તેને દુર કરવાની સૌથી સરળ અને અસરકારક રીત આજે જણાવીએ. આ રીતે તમે ગરદનનો મેલ ફટાફટ સાફ કરી શકશો.
Get Rid Of A Dark Neck: તમે જોયું હશે કે ઘણા લોકોની ગરદનની પાસેની સ્કિન ચહેરા કરતાં વધારે કાળી હોય. ચેહરા કરતાં કાળી ગરદન દેખાવમાં પણ ખરાબ લાગે છે. હકીકતમાં ધૂળ, માટી, મેલ અને પરસેવાના કારણે ગરદનની ત્વચાનો રંગ ડાર્ક થવા લાગે છે. તો ઘણા લોકો યોગ્ય રીતે સફાઈ કરતા ન હોય તેથી ગરદન પર મેલ જામી જાય છે અને ધીરે ધીરે ગરદન પણ કાળી લાઈનો દેખાવા લાગે છે. ગરદન પર જામેલો મેલ અને ગંદકી એટલા જીદ્દી હોય છે કે રોજ સાબુથી સાફ કરવાથી પણ દૂર થતા નથી.
ગરદન પર જામેલા મેલને દૂર કરવા માટે કેટલા ઘરેલુ ઉપાય અપનાવવા પડે છે. ઘરમાં રહેલી કેટલીક વસ્તુઓ એવી હોય છે જેને નિયમિત ગરદન પર થોડા દિવસ લગાડવામાં આવે તો તેનાથી ગરદનની કાળી સિકેન ચહેરા જેવી જ રૂપાળી દેખાવા લાગે છે. ચેહરા કરતાં ગરદનની ત્વચા કાળી હોય તો તેના માટે અહીં દર્શાવેલી વસ્તુઓનો ઉપયોગ આ રીતે થોડા દિવસ નિયમિત કરો. આ નુસખા અજમાવવાથી ગરદનની રંગત થોડા દિવસમાં નીખરી જશે.
ગરદનની કાળી સ્કિનને સાફ કરવાના ઉપાય
1. ગરદનની સ્કિન પર જામેલો મેલ અને કાળાશ દૂર કરવા માટે ચણાના લોટનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ચણાના લોટથી ગરદનનો મેલ ઝડપથી દૂર થાય છે. તેના માટે ચણાના લોટમાં હળદર અને લીંબુનો રસ મિક્સ કરી પેસ્ટ બનાવો. આ પેસ્ટને થોડી પાતળી રાખવી. હવે આ પેસ્ટને ગરદન પર સારી રીતે લગાવો અને 15 મિનિટ માટે રાખો. ત્યાર પછી હાથ ભીના કરી ગરદન પર હળવા હાથે મસાજ કરો અને પછી પાણીથી પેસ્ટને સાફ કરી લો. અઠવાડિયામાં બે વખત ચણાના લોટનો આ રીતે ઉપયોગ કરવાથી ફાયદો થઈ શકે છે.
2. બટેટાના રસથી પણ ગરદનની કાળી ત્વચાને નોર્મલ કરી શકાય છે. તેના માટે બટેટાને ખમણી અને તેનો રસ કાઢી લો. બટેટાના રસને રૂની મદદથી ગરદન પર સારી રીતે લગાવો અને 10 થી 15 મિનિટ માટે સુકાવા દો. ત્યાર પછી ગરદનને પાણીથી સાફ કરી લો. ગરદનની ત્વચા વધારે કાળી હોય તો અઠવાડિયામાં ત્રણથી ચાર વખત ગરદન પર બટેટાનો રસ લગાડો. તેનાથી ઝડપથી ટૈનિંગ દૂર થઈ જાય છે.
3. બેકિંગ સોડાની મદદથી પણ ગળાની ગરદન પર જામેલો મેલ દૂર કરી શકો છો. તડકાના કારણે ટૈનિંગ પણ થઈ ગયું હોય તો બેકિંગ સોડા નો ઉપયોગ કરવો. બેકિંગ સોડામાં થોડું પાણી મિક્સ કરી ઘટ્ટ પેસ્ટ બનાવો. આ પેસ્ટને ગરદન પર લગાવો અને સુકાવા દો. ત્યાર પછી બેકિંગ સોડાની પેસ્ટને પાણીથી ધોઈ લો તેનાથી થોડા જ દિવસોમાં ગરદન પરનો મેલ સંપૂર્ણ રીતે નીકળી જશે.
4. દહીં અને લીંબુમાં એવા તત્વ હોય છે જે ત્વચાને ફાયદો કરે છે. એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ અને વિટામિન સી થી ભરપુર દહીં અને લીંબુ સ્કીનનું ટૈનિંગ હટાવવામાં ઉપયોગી છે. તેનાથી મેલી ગરદન ઝડપથી સાફ થાય છે. દહીમાં લીંબુ ઉમેરીને આ મિશ્રણને ગરદન પર લગાવો અને 25 મિનિટ માટે રાખો. ત્યાર પછી પાણીથી ગરદન સાફ કરી લો. અઠવાડિયામાં બે થી ત્રણ વખત દહીં અને લીંબુનો ઉપયોગ કરવાથી ગરદનની કાળી સ્કિન નોર્મલ થઇ જશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
