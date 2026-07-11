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ઘરમાંથી વંદાને ભગાડવા છે ? ઘરની અલગ અલગ જગ્યાએ રાખી દો આ છોડ, ઘરમાંથી ભાગવા લાગશે વંદા

Cockroach Repellent Plants: શું તમારા ઘરમાં પણ રાત પડે એટલે વંદા ફરવા લાગે છે ? તમે કોઈપણ પ્રકારના કેમિકલનો ઉપયોગ કર્યા વિના વંદાને ભગાડવા માંગો છો ? તો આ જાણકારી તમારા માટે ઉપયોગી છે. અહીં કેટલાક એવા છોડ વિશે જણાવેલું છે જેનાથી વંદા દુર ભાગે છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 11, 2026, 08:24 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 08:24 AM IST
ઘરમાંથી વંદાને ભગાડવા છે ? ઘરની અલગ અલગ જગ્યાએ રાખી દો આ છોડ, ઘરમાંથી ભાગવા લાગશે વંદા
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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