/ઘરમાંથી વંદાને ભગાડવા છે ? ઘરની અલગ અલગ જગ્યાએ રાખી દો આ છોડ, ઘરમાંથી ભાગવા લાગશે વંદા

Cockroach Repellent Plants: ઘણા લોકોના ઘરમાં વંદાનો ઉપદ્રવ વધારે હોય છે. તેમાં પણ વરસાદ પડ્યા પછી વંદા વધી જતા હોય છે. મોટાભાગે વંદા રાતના સમયે વધારે નીકળે છે. રસોડામાં સફાઈ કરી લીધા પછી પણ રાત્રે લાઇટ ઓફ થાય કે વંદા નીકળવા લાગે છે. વંદાને મારવા માટે સામાન્ય રીતે કેમિકલ યુક્ત સ્પ્રે કે દવાઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે પરંતુ જો તમારે ઝેરી દવાઓનો ઉપયોગ કર્યા વિના વંદાને દૂર ભગાડવા હોય તો કેટલાક ઈન્ડોર પ્લાન્ટ તમને મદદ કરી શકે છે. અહીં કેટલાક એવા છોડ વિશે જણાવેલું છે જેમાંથી તીવ્ર સુગંધ આવે છે અને આ સુગંધ વંદાને બિલકુલ પસંદ નથી એટલે જે જગ્યાએ આ છોડ હોય ત્યાં વંદા ફરકતા નથી.
તમારા ઘરમાં પણ વંદા વધી ગયા હોય અને તમે તેનાથી છુટકારો મેળવવા માંગતા હોય તો ઘરમાં આ છોડ રાખી શકો છો. આ છોડની સુગંધ માણસોને ગમે તેવી હોય છે પરંતુ વંદા માટે આ સુગંધ ઝેર સમાન હોય છે. ઘરમાં આ સુગંધ ફેલાશે એટલે ઘરના ખૂણાઓમાં છુપાયેલા વંદા પણ બહાર નીકળી ઘરમાંથી ભાગી જશે.
વંદા ભગાડતા છોડ
ફુદીનો
તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે ફુદીનાની સુગંધથી વંદા દૂર ભાગે છે. ફુદીનાના છોડમાં મેન્થોલ વાળી સુગંધ આવે છે જે કોક્રોચ માટે ઝેર સમાન છે. ફુદીનાનો છોડ રસોડાની બારી પાસે ઝીંક પાસે રાખી શકાય છે.
કૈટનિપ
કૈટનિપમાં ખાસ પ્રકારનું કમ્પાઉન્ડ હોય છે જે વંદાને કુદરતી રીતે દૂર ભગાડે છે. આ છોડની દેખરેખ કરવી પણ સરળ છે. ઇન્ડોર ગાર્ડનિંગ માટે કેટનેપ પ્લાન્ટ બેસ્ટ વિકલ્પ છે તેનાથી ઘર વધારે ગંદુ પણ થતું નથી.
તમાલપત્ર
રસોઈમાં ઉપયોગમાં લેવાતા તમાલપત્રનો છોડ પણ ઘરમાં વાવવો સરળ છે. તમાલ પત્રની સુગંધથી વંદા દૂર ભાગે છે. એટલા માટે જ ખાવા પીવાની વસ્તુઓમાં પણ તમાલપત્ર રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે કારણ કે તેનાથી જીવજંતુ દૂર ભાગી જાય છે. જો તમે ઘરમાં તમાલપત્રનો છોડ વાવશો તો તેની તીવ્ર સુગંધથી વંદા ઘરથી દૂર રહેશે.
રોજમેરી
રોજમેરી પણ એક સુગંધિત છોડ છે. આ છોડ ઘરમાં હશે તો વંદા સહિતના જીવજંતુ ઘરથી દૂર રહેશે. રોઝમેરીનો છોડ એવી જગ્યાએ પણ ઝડપથી વધે છે જ્યાં તડકો આવતો હોય.
લેવેન્ડર
લેવેન્ડરની સુગંધ માણસોને શાંતિ અને રાહતનો અનુભવ કરાવે છે પરંતુ વંદા માટે આ સુગંધ હાનિકારક હોય છે. લેવેન્ડરમાં રહેલા પ્રાકૃતિક તત્વો વંદાને દૂર રાખવામાં મદદ કરે છે.
લેમન બામ
લેવન બામ છોડમાંથી લીંબુ જેવી સુગંધ આવે છે અને તેનાથી વંદા 100 ફૂટ દૂર રહે છે. લેમન બામનો છોડ પણ નાનકડા કુંડામાં સરળતાથી ઉડી જાય છે. ફુદીના જેવો આ છોડ ઘરમાં રૂમ ફ્રેશનરનું કામ પણ કરશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)