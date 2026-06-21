Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /LifeStyle
  • /Cockroaches: ખાંડમાં આ પાવડર મિક્સ કરી રસોડામાં રાખી દો, એક રાતમાં નાના-મોટા બધા જ વંદાનો સફાયો થઈ જશે

Cockroaches: ખાંડમાં આ પાવડર મિક્સ કરી રસોડામાં રાખી દો, એક રાતમાં નાના-મોટા બધા જ વંદાનો સફાયો થઈ જશે

Get Rid Of Cockroaches: તમારા ઘરના રસોડામાં પણ વંદાનો ઉપદ્રવ વધી ગયો છે ? વંદાની સંખ્યા વધી જાય અને ઘરમાં બીમારીઓ ફેલાવા લાગે તે પહેલા ખાંડનો આ નુસખો અજમાવી વંદાનો સફાયો કરો. આ ઉપાય એવો છે જે ક્યારેય ફેલ નથી થતો. તમે પણ ટ્રાય કરીને ખાતરી કરી લો.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 21, 2026, 08:33 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 08:33 AM IST
Cockroaches: ખાંડમાં આ પાવડર મિક્સ કરી રસોડામાં રાખી દો, એક રાતમાં નાના-મોટા બધા જ વંદાનો સફાયો થઈ જશે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
55 વર્ષોમાં ક્યારેય નથી બન્યું આવું, રોહિત-યશસ્વીનો પહેલી જ ઓવરમાં મોટો રેકોર્ડ
Rohit Sharma2 min ago
2
12th International Yoga Day3 min ago
3
cockroaches9 min ago
4
Yoga37 min ago
5
indian navy1 hr ago