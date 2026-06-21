/Cockroaches: ખાંડમાં આ પાવડર મિક્સ કરી રસોડામાં રાખી દો, એક રાતમાં નાના-મોટા બધા જ વંદાનો સફાયો થઈ જશે

Get Rid Of Cockroaches: ઘરના રસોડામાં અને સ્ટોર રૂમમાં ફરતા નાના-મોટા વંદા ગૃહિણીઓ માટે સૌથી મોટી સમસ્યા હોય છે. એક વખત ઘરમાં વંદાનો ઉપદ્રવ વધી જાય તો ઝડપથી તે ખતમ થતા નથી. કોક્રોચની સંખ્યા ધીરે ધીરે વધતી જ જાય છે. વંદા ભગાડવા માટે માર્કેટમાં અલગ અલગ સ્પ્રે અને દવાઓ પણ મળે છે પરંતુ આ વસ્તુઓ એવી છે જેનો ઉપયોગ કરો ત્યાં સુધી જ તેની અસર રહે જ્યારે ઉપયોગ બંધ કરી દો ત્યારે ફરીથી વંદા દેખાવા લાગે. તેમાં પણ હવે તો વરસાદ શરૂ થવાનો છે જેમાં વંદાની સંખ્યા ઝડપથી વધી જશે. આવું તમારી સાથે થાય તે પહેલા અહીં જણાવેલો ખાંડનો નુસખો અજમાવીને વંદાથી કાયમી મુક્તિ મેળવી લો.
ઘરમાં વધતા વંદા
ઘરમાં વંદા સૌથી વધારે રસોડામાં ફરતા જોવા મળે છે. ખાસ કરીને રાત થાય એટલે વંદા સિંક અને અન્ય જગ્યાઓમાંથી નીકળી રસોડામાં ફરવા લાગે છે. આવા વંદાના કારણે ઘરમાં રોગ પણ ફેલાઈ શકે છે. રસોડામાં ફરતા નાના મોટા તમામ પ્રકારના વંદાથી છુટકારો મેળવવા માટે ખાંડનો આ ઉપાય અજમાવી શકો છો.
વંદાનો સફાયો કરવાનો અચૂક ઉપાય
ઘરમાં ફરતા વંદાનો નાશ કરવા માટે ખાંડ અને બોરિક પાઉડર ઉપયોગી સાબિત થાય છે. જો ઘરના રસોડામાં રાત પડે કે વંદા ફરવા લાગતા હોય તો થોડા દિવસ આ પ્રયોગ કરવો. એક પ્લેટમાં બોરિક પાવડર અને ખાંડ મિક્સ કરી પ્લેટને રસોડાના પ્લેટફોર્મ પર મૂકી દો. ખાંડ અને બોરિક પાવડરનું પ્રમાણ સમાન માત્રામાં લેવું. આ મિશ્રણને તમે અલગ અલગ જગ્યાએ છાંટી પણ શકો છો.
ખાંડની મીઠાશથી આકર્ષિત થઈને વંદા ખાંડ ખાવા આવશે અને તેમાં રહેલો બોરિક પાવડર વંદાનો ખાતમો કરી નાખશે. થોડા દિવસ ખાંડ અને બોરિક પાવડરનું મિશ્રણ રસોડામાં રાખશો એટલે ઘરમાં રહેલા બધા જ વંદાનો સફાયો થઈ જશે.
બોરિક પાવડરનો વિકલ્પ
જો તમને બોરિક પાવડર ન મળે તો તમે બોરિક પાવડરને બદલે બેકિંગ સોડા પણ યુઝ કરી શકો છો. બેકિંગ સોડા યુઝ કરવો હોય તો ખાંડને પીસી તેનો પાવડર યુઝ કરો. ખાંડનો પાવડર અને બેકિંગ સોડાને સમાન માત્રામાં મિક્સ કરી રસોડામાં રાખી દો. આ ઉપાય પણ વંદાનો સફાયો કરવામાં ઉપયોગી છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)