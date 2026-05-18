/Skin Care: લૂના કારણે સ્કિન પર દેખાતી ડલનેસ 10 મિનિટમાં દુર કરો, હળદરમાં આ વસ્તુ મિક્સ કરી ચહેરા અને ગરદન પર લગાડો

Summer Skin Care: ઉનાળામાં તડકા અને લૂના કારણે સ્કીન વધારે ડલ દેખાવા લાગે છે. ચહેરા પર કાળી ઝાંય અને ઘણી વખત લાલ દાણા ઉપસી આવે છે. જો તમને પણ સ્કીન સંબંધિત આવી સમસ્યાઓ થતી હોય તો તેનો ઈલાજ રસોડામાં રહેલી બે વસ્તુથી થઈ શકે છે. ગરમીમાં સ્કીન સંબંધિત સમસ્યાઓ વધી જતી હોય છે. આ સમસ્યાથી અનેક લોકો પરેશાન હોય છે. ત્વચા સંબંધિત આ સમસ્યાને દૂર કરવા માટે હળદર અને મધ ઉપયોગી સાબિત થાય છે.
ઉનાળામાં સ્કીન કેર કરવા માટે અને સ્કિનની ડેલનેસ દૂર કરવા માટે હળદર અને મધનો ઉપયોગ અઠવાડિયામાં 3 વખત કરવો જોઈએ. અઠવાડિયામાં ત્રણ વખત ચહેરા પર મધ અને હળદર લગાડી લેવાથી મોંઘી સ્કીન કેર પ્રોડક્ટ પર ખર્ચ કરવો પડતો નથી. હળદર અને મધ સ્કિનની ડેલનેસ દુર કરે છે અને સ્કીનને બ્રાઇટ રાખે છે.
હળદર અને મધ એક અઠવાડિયું ચહેરા પર લગાડવાનું રાખશો એટલે બીજા અઠવાડિયાથી જ તમને સ્કીન પર ફરક દેખાવા લાગશે. તડકામાં તમારી સ્કિન પણ ડલ અને બેજાન થઈ ગઈ હોય તો એક વખત હળદર અને મધનું મિશ્રણ લગાડી જુઓ. હળદર અને મધ ત્વચાની અંદરની બધી જ ગંદકી સાફ કરી દેશે અને સ્કિન પર ગ્લો આવી જશે.
હળદર અને મધનું ફેસપેક
સ્કિનની ડેલનેસ દૂર કરે અને સ્કીનને બ્રાઇટ બનાવે તેવું ફેસપેક બનાવવા માટે એક વાટકીમાં ચપટી હળદર લેવી હળદર વધારે લેવાની જરૂર નથી એક ચપટી હળદરથી પણ કામ થઈ જશે. હળદરમાં એક થી દોઢ ચમચી મધ મિક્સ કરો. મધ અને હળદરને સારી રીતે મિક્સ કરી સાફ ચહેરા પર અને ગરદન પર સારી રીતે લગાડો. આ પેસ્ટને 10 મિનિટ ચહેરા પર રાખો. ત્યાર પછી એક મિનિટ ચેહરા પર હળવા હાથે મસાજ કરો અને પછી ઠંડા પાણીથી ચહેરો સાફ કરી લો.
હળદર અને મધની પેસ્ટને અઠવાડિયામાં 3 દિવસ ચહેરા અને ગરદન પર લગાવો. આ પેસ્ટ અઠવાડિયામાં ત્રણ દિવસ ચહેરા પર લગાડવાથી ટેનિંગ, ડલનેસ અને ચહેરા પર દેખાતા લાલ દાણાથી છુટકારો મળી જશે.
હળદરના એન્ટી બેક્ટેરિયલ અને એન્ટી ઈન્ફ્લેમેટરી ગુણ ચહેરાના ખીલ મટાડવામાં મદદ કરશે અને સ્કીનની અંદરથી સફાઈ કરશે. જ્યારે મધ ચહેરાને જરૂરી મોઈશ્ચર પૂરું પાડશે. ઉનાળામાં બજારમાં મળતી મોંઘી ક્રીમ લગાડવાને બદલે મધ અને હળદર કેમ માટે બેસ્ટ સાબિત થશે.
