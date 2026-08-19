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Facial Hair: બટેટાના સ્ટાર્ચથી દુર કરો ચહેરાની રૂંવાટી, જાણો બટેટામાંથી સ્ટાર્ચ કઈ રીતે કાઢવો અને કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો

Facial Hair Removal Remedy: ચહેરા પર હોઠ ઉપર અને ગાલ પર દેખાતી રૂંવાટીને સાફ કરવામાં બટેટાનો સ્ટાર્ચ ઉપયોગી સાબિત થશે. બટેટાનો સ્ટાર્ચ ચહેરાના વાળને દુર કરવામાં મદદ કરી શકે છે. આ ફેસપેક ચહેરાની રૂંવાટી દુર કરી ચહેરાની સુંદરતા વધારવામાં પણ મદદ કરી શકે છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 19, 2026, 08:40 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 08:40 AM IST
Facial Hair: બટેટાના સ્ટાર્ચથી દુર કરો ચહેરાની રૂંવાટી, જાણો બટેટામાંથી સ્ટાર્ચ કઈ રીતે કાઢવો અને કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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