/Facial Hair: બટેટાના સ્ટાર્ચથી દુર કરો ચહેરાની રૂંવાટી, જાણો બટેટામાંથી સ્ટાર્ચ કઈ રીતે કાઢવો અને કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો

Facial Hair Removal Remedy: ચહેરા પર ઉગતી ઝીણી રૂંવાટી ફેસના લુક ને ખરાબ કરે છે. આ રૂંવાટીના કારણે મેકઅપ પણ બરાબર થઈ શકતો નથી. ચહેરાની રૂંવાટીને દૂર કરવા માટે યુવતીઓ થ્રેડિંગ, વેક્સિંગ કે રેઝરની મદદ લેતી હોય છે. ચેહરા પરના આવા વાળને દૂર કરવા માટે નેચરલ રીત પણ અપનાવી શકાય છે.
અલગ અલગ ઘરેલુ વસ્તુઓ રૂંવાટી સાફ કરમાં મદદ કરી શકે છે. જેમાંથી એક બટેટાનો સ્ટાર્ચ પણ છે. બટેટાના સ્ટાર્ચનો ઉપયોગ કરવાથી રૂંવાટીના મૂળ ધીરે ધીરે નબળા પડવા લાગે છે અને વાળ ફરીથી ઉગવાની પ્રોસેસ પણ સ્લો થઈ જાય છે. તો ચાલો જાણીએ બટેટાના સ્ટાર્ચનો ફેસપેક કેવી રીતે બનાવવાનો હોય છે
બટેટાનો સ્ટાર્ચ કાઢવાની રીત
રૂંવાટી દૂર કરવા માટેનો ફેસપેક બનાવવા માટે સૌથી પહેલા બટેટાનો સ્ટાર્ચ કાઢવો પડશે. તેના માટે બટેટાને પાણીથી સારી રીતે ધોઈ લો અને છાલ સહિત બટેટાને ખમણી લો. બટેટાને ખમણી લીધા પછી સુતરાઉ કપડાની મદદથી બટેટાનો રસ કાચની વાટકીમાં કાઢી લો. બટેટાના રસને પાંચ મિનિટ સ્થિર રહેવા દો. તમે જોશો કે વાટકીમાં નીચે સફેદ પદાર્થ એકઠો થયો છે. આ સફેદ પદાર્થ સ્ટાર્ચ હોય છે. સ્ટાર્ચ વાટકીમાં નીચે બેસી જાય પછી ઉપરનો રસ કાઢી નાખો.
બટેટાના સ્ટાર્ચનો ઉપયોગ કરવાની રીત
બટેટાનો જે સ્ટાર્ચ અલગ કાઢ્યો હોય તેમાં થોડો ઘઉંનો અથવા ચણાનો લોટ મિક્સ કરો. ત્યાર પછી આ ફેસપેકને ચહેરા પર લગાવો. ફેસપેક પાંચથી દસ મિનિટ ચહેરા પર રહેવા દો અને ત્યાર પછી વાળના મૂળની વિપરિત દિશામાં મસાજ કરીને ફેસપેક રીમુવ કરો. સપ્તાહમાં 2 વખત બટેટાના સ્ટાર્સનો ફેસ પેક ચહેરા પર લગાવો. તેનાથી ધીરે ધીરે રૂંવાટી ઓછી પણ થવા લાગશે અને ફેશિયલ હેરનો ગ્રોથ પણ સ્લો થઈ જશે તેવો દાવો કરવામાં આવે છે. બટેટાનો સ્ટાર્ચ ચહેરા પર લગાડતા પહેલા પેચ ટેસ્ટ કરી લેવો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)