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  • /Beauty Tips: સ્કિન પરથી ફાઈન લાઈન્સ દુર કરવી છે તો બીજું બધું છોડો, સવારે આ રીતે ફેસ વોશ કરો, તમારું કામ થઈ જશે

Beauty Tips: સ્કિન પરથી ફાઈન લાઈન્સ દુર કરવી છે તો બીજું બધું છોડો, સવારે આ રીતે ફેસ વોશ કરો, તમારું કામ થઈ જશે

Skin Tightening Beauty Tips: જો તમારી ઉંમરથી 30 થી વધારે છે અને ચહેરા પર વધતી ફાઈન લાઈન્સ રોકવા માટે તમે અલગ અલગ ઉપાયો અપનાવી રહ્યા છો તો એ બધું કરવાનું છોડો અને સવારે આ રીતે ફેસ વોશ કરવાનું શરુ કરો. સવારે જાગીને આ રીતે ફેસ વોશ કરી લેવાથી તમારી સમસ્યાનું સમાધાન તમને મળી જશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 26, 2026, 08:14 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:14 AM IST
Beauty Tips: સ્કિન પરથી ફાઈન લાઈન્સ દુર કરવી છે તો બીજું બધું છોડો, સવારે આ રીતે ફેસ વોશ કરો, તમારું કામ થઈ જશે
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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