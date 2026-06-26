/Beauty Tips: સ્કિન પરથી ફાઈન લાઈન્સ દુર કરવી છે તો બીજું બધું છોડો, સવારે આ રીતે ફેસ વોશ કરો, તમારું કામ થઈ જશે

Skin Tightening Beauty Tips: 30 વર્ષની ઉંમર પછી યુવતીઓને એક વિચિત્ર ચિંતા સતાવવા લાગે છે. આ ચિંતા હોય છે ચેહરા પર દેખાતી કરચલીઓ અને ફાઈનલાઇન્સને દૂર કેવી રીતે કરવી ? 30 વર્ષની ઉંમર પછી ચહેરા પર એજિંગની અસરો દેખાવા લાગે છે. જેમાં આંખોની નીચે કરચલીઓ દેખાવા લાગે અને ચહેરાની ત્વચા ઢીલી પડતી હોય તેવું દેખાય છે. આ સમસ્યાને શરૂઆતમાં જ દૂર કરી દેવી હોય તો તેના માટે બરફનું પાણી સૌથી બેસ્ટ છે.
ચહેરાની ઢીલી સ્કિનને ટાઈટ કરવા શું કરવું ?
ચહેરા પર પડતી કરચલીઓને દૂર કરવા અને સ્કીનને ટાઈટ રાખવા માટે શું કરવું આજે તમને જણાવીએ. આ ઉપાય એટલો સરળ છે કે તેના માટે તમારે એક પણ રુપિયો ખર્ચ કરવાની પણ જરૂર નથી અને ચહેરા પર કેમિકલ યુક્ત પ્રોડક્ટ લગાડવાની પણ જરૂર નથી. આ ઉપાય કરવા માટે તમને બસ પાણી અને બરફની જરૂર પડશે. આ ઉપાય તમારી સ્કીન માટે ગેમ ચેન્જર સાબિત થશે. તો ચાલો તમને જણાવીએ આ ઉપાય કયો છે અને તેને કેવી રીતે અપનાવો.
બરફના પાણીથી ચહેરો સાફ કરવો
ચહેરા પરથી કરચલીઓ અને ફાઈનલાઇન્સ દૂર કરવી હોય અને સ્કીનને ટાઈટ રાખવી હોય તો સવારે બરફના પાણીથી ચહેરો સાફ કરવાનું શરૂ કરો. તેના માટે એક એક એવું બાઉલ લેવું જેમાં તમારો ફેસ જઈ શકે. આ બાઉલમાં પાણી ભરો અને તેમાં થોડા ટુકડા બરફના એડ કરો. હવે આ પાણીમાં ચહેરો ડુબાડો. બેથી ત્રણ સેકન્ડ માટે પાણીમાં ચહેરાને ડૂબાડો. આ રીતે 10 થી 15 વખત ચહેરાને બરફના પાણીમાં ડુબાડો.
બરફના પાણીથી ચહેરો ધોવાના ફાયદા
જો તમે ઉપર જણાવેલી રીત અનુસાર સવારના સમયે ચહેરાને બરફના પાણીથી સાફ કરો છો તો તેનાથી સ્કીનના પોર્સ નાના થવા લાગે છે. જેના કારણે સ્કીન કસાયેલી અને ટાઈટ દેખાય છે. ઠંડા પાણીના સંપર્કમાં આવવાથી ચહેરા પરનો સોજો દૂર થાય છે અને ફાઈનલાઇન્સ ઓછી થઈ જાય છે. આઈસ વોટર થેરાપીથી ચહેરાનું એક્સ્ટ્રા ઓઇલ કંટ્રોલમાં રહે છે અને ઇન્સ્ટન્ટ ગ્લો ચહેરા પર દેખાવા લાગે છે.
આઈસ વોટર થેરાપી કર્યા પછી શું કરવું ?
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)