/Get rid of Frizzy and Dry Hair: હેર સ્પા વિના ડ્રાય અને ફ્રીઝી વાળ સોફ્ટ થઈ જશે, સાત દિવસે એકવાર લગાડો કેળાની છાલનું માસ્ક

Get rid of Frizzy and Dry Hair: ચોમાસામાં તમારા વાળ પણ ડ્રાય અને ફ્રીઝી થઈ જતા હોય તો આ સમસ્યાનું સમાધાન કેળાની છાલ બની શકે છે. કેળાની છાલનો ઉપયોગ કરીને તમે વાળને સોફ્ટ અને શાઈની બનાવી શકો છો. ચોમાસામાં વાળની ડ્રાઇનેસ દૂર કરે અને વાળને ખરતા અટકાવે તેવું કેળાની છાલનું હેર માસ્ક કેવી રીતે બનાવવું અને તેનાથી કેટલા દિવસમાં ફાયદો થાય ચાલો તમને પણ જણાવીએ.
જે લોકોના વાળ ડ્રાય અને ફ્રીઝી હોય તે વાળની ડ્રાયનેસ દૂર કરવા માટે સ્પા કરાવતા હોય છે. હેર સ્પા કરાવ્યા પછી થોડા દિવસમાં વાળ ફરીથી ડ્રાય થવા લાગે છે. વરસાદી વાતાવરણમાં વાળની આ સમસ્યા વધી જતી હોય છે. ચોમાસામાં ધ્યાન રાખવામાં ન આવે તો વાળ ઝડપથી ખરવા લાગે છે. જો તમારા વાળમાં પણ ડ્રાયનેસ વધારે દેખાતી હોય તો તમે કેળાની છાલનું માસ્ક ટ્રાય કરી શકો છો.
કેળાની છાલને ન સમજો કચરો
મોટાભાગના લોકો કેળાનો ઉપયોગ કરીને તેની છાલને કચરામાં ફેંકી દેતા હોય છે. કેળાની છાલ ફેંકવાની વસ્તુ નથી. કેળાની છાલ વાળ માટે વરદાન સાબિત થઈ શકે છે. કેળાની છાલ પણ પોષકતત્વોથી ભરપુર હોય છે. કેળાની છાલને યોગ્ય વસ્તુઓ સાથે મિકસ કરી વાળમાં લગાડો છો તો વાળની ડ્રાયનેસ અને ફ્રીઝીનેસની સમસ્યા ઝડપથી દૂર થઈ જશે. કેળાની છાલ વાળની સમસ્યાનું સસ્તુ અને પ્રાકૃતિક સમાધાન છે.
કેળાની છાલનું હેર માસ્ક બનાવવાની રીત
કેળાની છાલના નાના ટુકડા કરીને બ્લેન્ડરમાં તેને પીસી પેસ્ટ બનાવી લો. હવે આ પેસ્ટને એક બાઉલમાં કાઢો અને તેમાં દહીં અને મધ ઉમેરી પેસ્ટ તૈયાર કરો. આ પેસ્ટને વાળના મૂળથી લઈને છેડા સુધી લગાવો. કેળાની છાલને વાળમાં 30 થી 45 મિનિટ સુધી રાખો અને ત્યાર પછી શેમ્પુ કરી લો. જો તમારા વાળ વધારે ડ્રાય હોય તો સપ્તાહમાં બે વખત આ માસ્ક વાળમાં લગાડો નહીં તો સપ્તાહમાં એક વખત પણ લગાડી શકો છો. ચારથી પાંચ વખત આ હેર માસ્ક લગાડશો એટલે વાળમાં ફરક દેખાવા લાગશે.
જો તમારે હેર માસ્ક બનાવવાની મહેનત ન કરવી હોય તો કેળાની છાલને ડાયરેક્ટ તો પણ વાળમાં લગાડી શકો છો. કેળાની છાલ નો અંદરનો જે સફેદ ભાગ હોય તેને ડાયરેક્ટ સ્કેલ્પ પર લગાવો. વાળમાં સારી રીતે કેળાની છાલ લગાવ્યા પછી 10 થી 15 મિનિટ પછી હેર વોશ કરી લો. આ 2 માંથી કોઈપણ એક રીતે 30 થી 45 દિવસ વાળમાં કેળાની છાલનો ઉપયોગ કરશો એટલે રીઝલ્ટ જોવા મળી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)