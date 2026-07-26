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Get rid of Frizzy and Dry Hair: હેર સ્પા વિના ડ્રાય અને ફ્રીઝી વાળ સોફ્ટ થઈ જશે, સાત દિવસે એકવાર લગાડો કેળાની છાલનું માસ્ક

Get rid of Frizzy and Dry Hair: સાત દિવસમાં એકવાર કેળાની છાલનું હેર માસ્ક વાળમાં લગાડવાથી ડ્રાય અને ફ્રીઝી હેર સોફ્ટ અને શાઈની થઈ શકે છે. વાળની ડ્રાયનેસ દુર કરવાનો આ ઉપાય કોઈપણ ટ્રાય કરી શકે છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 26, 2026, 08:24 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 08:24 AM IST
Get rid of Frizzy and Dry Hair: હેર સ્પા વિના ડ્રાય અને ફ્રીઝી વાળ સોફ્ટ થઈ જશે, સાત દિવસે એકવાર લગાડો કેળાની છાલનું માસ્ક

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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