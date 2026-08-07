/Cleaning Hacks: હાર્ડ વોટરના કારણે ખરાબ થયેલી બાથરુમ ટાઈલ્સને સાફ કરવાની રીત, એકવારમાં નીકળી જશે બધો ક્ષાર

Bathroom Tiles Cleaning Hacks: જે વિસ્તારમાં ક્ષારવાળું પાણી વધારે આવતું હોય ત્યાં ઘરોમાં સાફ-સફાઈનું કામ પણ વધી જાય છે. જ્યાં પણ ક્ષારવાળું પાણી ઉડતું હોય તે જગ્યાએ ધીરે ધીરે ક્ષારના ડાઘ પડવા લાગે છે. સૌથી વધારે ક્ષારવાળા પાણીના કારણે બાથરૂમની ટાઇલ્સ, નળ અને સીંક ખરાબ થાય છે. બાથરૂમની ટાઇલ્સ સહિતની જગ્યા પર ક્ષારના કારણે પડેલા ડાઘને જો દૂર કરવામાં ન આવે તો ધીરે ધીરે ટાઈલ્સ ખરાબ થઈ જાય છે. નોર્મલ સાફ-સફાઈ દરમિયાન પણ આ ડાઘ જતા નથી તેને સાફ કરવા માટે વિશેષ ઉપાયો અપનાવો પડે છે. આજે તમને બાથરૂમની ટાઇલ્સ, સીંક અને અરીસા પર પડેલા ક્ષારના ડાઘ દૂર કરવાની એક સરળ રીત જણાવીએ. આ રીત અપનાવશો તો એક વારમાં જ ટાઇલ્સ પર જામેલો બધો જ ક્ષાર નીકળી જશે.
બાથરૂમના અરીસા પર પડેલા ક્ષારના ડાઘ દૂર કરવાની રીત
ક્ષારવાળા પાણીના કારણે બાથરૂમનો અરીસો ખરાબ થઈ ગયો હોય અને તેના પર ઝીણા ઝીણા સફેદ ડાઘ દેખાતા હોય તો તેને સાફ કરવા માટે વ્હાઇટ વિનેગર અસરદાર સાબિત થશે. અરીસો સાફ કરવા માટે સ્પ્રે બોટલમાં પાણી અને સફેદ વિનેગર સમાન માત્રામાં ભરો અને આ સોલ્યુશનને અરીસા પર છાંટો. થોડી મિનિટ આ પાણીને અરીસા પર રહેવા દો અને પછી મુલાયમ કપડાં વડે અરીસાને સાફ કરો.
બાથરૂમની ટાઇલ્સ સાફ કરવાની રીત
બાથરૂમની ટાઇલ્સ પર જે ક્ષારના ડાઘ થઈ ગયા હોય તેને કાઢવા માટે બેકિંગ સોડાનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ. તેના માટે એક બાઉલમાં એક ભાગ પાણી અને બે ભાગ બેકિંગ સોડા મિક્સ કરી પેસ્ટ બનાવો. બેકિંગ સોડાની પેસ્ટને ક્ષારના ડાઘ હોય તેવી ટાઇલ્સ પર લગાવો અને 20 થી 25 મિનિટ સુધી રહેવા દો. ત્યાર પછી વાસણ સાફ કરવાનું જે તારનું સ્ક્રબર હોય તેના વડે ટાઇલ્સને ઘસીને સાફ કરો. છેલ્લે ટાઇલ્સને પાણીથી ધોઈ લો ક્ષારના બધા જ ડાઘ ટાઈલ્સ પરથી નીકળી ગયા હશે.
નળ પરથી ક્ષારના ડાઘ કાઢવાની રીત
પાણીના નળ પર ક્ષારના ડાઘ પડી ગયા હોય તો તેને કાઢવા માટે ટુથપેસ્ટ નો ઉપયોગ કરી શકાય છે. નળ ઉપર ટુથપેસ્ટ લગાડી 30 મિનિટ રહેવા દો અને ત્યાર પછી બ્રશ વડે નળને સાફ કરો. નળ પરથી બધા જ સફેદ ડાઘ નીકળી જશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)