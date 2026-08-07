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Cleaning Hacks: હાર્ડ વોટરના કારણે ખરાબ થયેલી બાથરુમ ટાઈલ્સને સાફ કરવાની રીત, એકવારમાં નીકળી જશે બધો ક્ષાર


Bathroom Tiles Cleaning Hacks: હાર્ડ વોટર એટલે કે ક્ષારવાળા પાણીના કારણે બાથરુમની ટાઈલ્સ સૌથી વધુ ખરાબ થાય છે. થોડા દિવસ થાય એટલે ટાઈલ્સ પર સફેદ ડાઘ દેખાવા લાગે છે. આ ક્ષાર સાફ ન થાય તો ટાઈલ્સ ખરાબ થઈ જાય છે.  
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 07, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 03:29 PM IST
Cleaning Hacks: હાર્ડ વોટરના કારણે ખરાબ થયેલી બાથરુમ ટાઈલ્સને સાફ કરવાની રીત, એકવારમાં નીકળી જશે બધો ક્ષાર
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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