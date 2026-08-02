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Get Rid of Home Shrews: ઘરમાં વારંવાર છછુંદર આવી જાય છે ? તો જાણી લો ઘરમાંથી છછુંદરને ભગાડવાનો સરળ ઉપાય

Get Rid of Home Shrews: જો તમારા ઘરમાં પણ વારંવાર છછુંદર આવી જતી હોય તો તમારા માટે આ જાણકારી કામની છે. ઘરમાંથી છછુંદરને કાયમ માટે દુર કરવાનો સૌથી સરળ અને સૌથી અસરકારક ઉપાય અહીં જણાવેલો છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 02, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 03:35 PM IST
Get Rid of Home Shrews: ઘરમાં વારંવાર છછુંદર આવી જાય છે ? તો જાણી લો ઘરમાંથી છછુંદરને ભગાડવાનો સરળ ઉપાય
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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