/Get Rid of Home Shrews: ઘરમાં વારંવાર છછુંદર આવી જાય છે ? તો જાણી લો ઘરમાંથી છછુંદરને ભગાડવાનો સરળ ઉપાય

Get Rid of Home Shrews: છછુંદર ઉંદર જેવું દેખાતું પ્રાણી હોય છે. પરંતુ છછુંદર અને ઉંદર વચ્ચે ઘણું અંતર હોય છે. મોટાભાગે છછુંદર ઘરમાં રાતના સમયે ઘૂસે છે. છછુંદર ઘરમાં ગંદી બદબૂ અને બીમારીઓ ફેલાવે છે. સૌથી મોટી ચિંતા એ વાતથી રહે છે કે છછુંદર કપડાં, વાયર, કાગળ જેવી વસ્તુઓને કોતરી નાખે છે. જો તમારા ઘરમાં પણ વારંવાર છછુંદર ઘુસી જતી હોય તો તેને ઘરથી દૂર કરવાનો સૌથી સરળ અને અસરકારક ઉપાય આજે જાણી લો. આ કામ કરી લેવાથી ઘર છછુંદર પ્રુફ બની જશે. આ નુસખાની ખાસ વાત એ છે કે તેનાથી છછુંદરની સાથે ઉંદર પણ ઘરમાંથી ભાગી જશે.
છછુંદર ભગાડવા ફુદીનાનો કરો ઉપયોગ
જો તમે ઝેરી દવાનો ઉપયોગ કર્યા વિના ઘરમાંથી છછુંદર અને ઉંદર ભગાડવા માંગતા હોય તો ફુદીનાનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ઉંદર અને છછુંદર જેવા પ્રાણીને ભગાડવામાં ફુદીનાની ડાળી કામ આવી શકે છે. ફુદીનાના પાન અને તેની ડાળીમાંથી જે સુગંધ આવતી હોય છે તેનાથી છછુંદર દૂર ભાગે છે. જે જગ્યાએ વારંવાર છછુંદર દેખાતી હોય તે જગ્યાએ પાન સહિત ફૂદીનાની ડાળખી રાખી દેવી જોઈએ. આ સિવાય ઘરના અલગ અલગ ખૂણામાં નાની નાની વાટકીમાં ફુદીનાના પાન ભરીને રાખી શકો છો.
ઉંદર અને છછુંદર ને ભગાડવા માટે ફુદીનાનું પાણી પણ બનાવી શકાય છે. તેના માટે બે ગ્લાસ પાણી ઉકાળવા મૂકો અને તેમાં ફુદીનાના પાન દાળ સહિત પલાળી દો. પાણી બરાબર ઉકળી જાય પછી તેને ઠંડુ કરીને સ્પ્રે બોટલમાં ભરી લો. આ પાણી ઘરમાં દર થોડા કલાકે છાંટી દો. ફુદીનાની સુગંધથી ઘરમાં છુપાયેલી છછુંદર પણ ઘરની બહાર નીકળી જશે.
ફુદીનાના આ નુસખાથી ઘરમાં છછુંદરને આવતા રોકી શકાય છે પરંતુ આ ઉપાય કરવાની સાથે ઘરમાં સાફ-સફાઈનું પણ વિશેષ ધ્યાન રાખો. ખાસ કરીને ચોમાસા દરમિયાન ઘરમાં પાણી કે કચરો એકઠો ન થાય તે વાતનું ધ્યાન રાખવું. જે જગ્યાએ ગંદકી હોય છે ત્યાં ઉંદર અને છછુંદર આકર્ષિત થાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)