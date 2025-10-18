Prev
Next

Beauty Tips: એલોવેરામાં આ 2 વસ્તુ મિક્સ કરી ખીલ પર રાત્રે લગાડો, સવારે સ્કિન હશે એકદમ ક્લીયર

Get Rid of Pimples: અચાનક ચહેરા ખીલ દેખાવા લાગે તો યુવતીઓ માટે આ સમસ્યા સૌથી ગંભીર સમસ્યા બની જાય છે. તહેવાર સમયે જો તમારી સાથે આવું થાય તો આ દેશી નુસખો ટ્રાય કરી શકો છો. શક્ય છે કે આ નુસખો ટ્રાય કરવાથી તમારી ચિંતા રાતોરાત દુર થઈ જાય.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Oct 18, 2025, 04:37 PM IST

Trending Photos

Beauty Tips: એલોવેરામાં આ 2 વસ્તુ મિક્સ કરી ખીલ પર રાત્રે લગાડો, સવારે સ્કિન હશે એકદમ ક્લીયર

Get Rid of Pimples: આજની દોડધામ ભરેલી લાઈફસ્ટાઇલમાં લોકો પોતાની હેલ્થ અને સ્કિનનું સારી રીતે ધ્યાન રાખી શકતા નથી. ખાસ કરીને સ્કિન પર થાક, સ્ટ્રેસ, પ્રદૂષણની અસર તુરંત દેખાય છે. જેના કારણે સૌથી વધારે ખીલની સમસ્યા થતી હોય છે. ચહેરા પર નીકળતા ખીલ સુંદરતા અને ખરાબ કરે છે અને સ્કિન પર ડાઘ પણ બનાવી દે છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

ખીલની સમસ્યા દૂર કરવા માટે એલોવેરા જેલનો ઉપયોગ કરવો સૌથી ફાયદાકારક હોય છે. પરંતુ મોટા ભાગના લોકોને એ વાતનો ખ્યાલ નથી હોતો કે ખીલ દૂર કરવા માટે એલોવેરાનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો? ખીલ મટાડવા માટે એલોવેરામાં કેટલીક વસ્તુઓ ઉમેરીને લગાડવાની હોય છે. આજે તમને એવો નુસખો જણાવીએ જેનાથી ખીલ મટી શકે છે. આ વસ્તુઓ કઈ છે ચાલો તમને જણાવીએ. 

એલોવેરા એન્ટી બેક્ટેરિયલ અને એન્ટી ઈન્ફ્લેમેટરી ગુણ ધરાવે છે. ચહેરા પરના ખીલ મટાડવા માટે એલોવેરા મદદરૂપ સાબિત થાય છે તેનાથી સ્કીન ઝડપથી રીપેર થઈ શકે છે. ખીલ મટાડવા માટે એલોવેરાનો પેક બનાવવો હોય તો તેના માટે મધ અને તજ પાવડરની જરૂર પડશે. ચહેરા પરથી ખીલ મટાડવા માટે એક ચમચી એલોવેરા જેલમાં બે ચમચી મધ અને ચપટી તજનો પાવડર મિક્સ કરો. આ મિશ્રણને ચહેરા પર લગાવો અને 10 થી 15 મિનિટ સુધી રાખો. ત્યાર પછી ઠંડા પાણીથી ચહેરો સાફ કરી લો. 

આ ફેસપેકને તમે રાત્રે લગાડીને ચહેરા પર રાખી પણ શકો છો. આ ફેસપેક લગાડવાથી ઘણા બધા ફાયદા થાય છે જેમાં સૌથી મોટો ફાયદો છે ખીલ મટી જવા. આ સિવાય આ ફેસ પેક લગાડવાથી ચહેરાને અંદરથી મોઈશ્ચર મળે છે જેના કારણે શિયાળામાં ત્વચા ફાટતી નથી. 

જોકે ખીલને જળમૂળથી દૂર કરવા હોય તો સ્કીનની અંદરની સફાઈ અને પોષણ પર પણ ધ્યાન આપવું જોઈએ. ચેહરાના પોર્સ જ્યારે બંધ થઈ જાય છે તો ખીલ થાય છે. જો ખીલ વારંવાર થતા હોય તો તેને દૂર કરવા માટે લાઈફસ્ટાઈલમાં પણ ફેરફાર કરો. અનહેલ્ધી, ઓઈલી ખોરાક ખાવાનું ટાળો અને શરીરને પોષણ મળે તેવા હેલ્ધી ફૂડનું સેવન કરો. સાથે જ પૂરતી ઊંઘ કરો અને સ્ટ્રેસ ઓછો લેવો. આ ફેરફાર કરવાથી પણ ત્વચાની ખીલ સહિતની ત્વચાની સમસ્યાઓ દૂર થઈ શકે છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

Trending news