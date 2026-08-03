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Get Rid of Pimples: ગાલ પર ખીલ વધી ગયા છે ? થોડા દિવસ આ પાણી પીવો, ખીલના નામોનિશાન મટી જશે

Get Rid of Pimples: ચહેરા પર વધેલા ખીટ મટાડવામાં આદુ અને લવિંગ મદદરુપ થઈ શકે છે. આદુ અને લવિંગનું પાણી બનાવીને પીવાથી ચહેરા પરથી ખીટ સાફ થઈ શકે છે અને સ્કિન પર નેચરલ ગ્લો આવે છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 03, 2026, 08:14 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 08:14 AM IST
Get Rid of Pimples: ગાલ પર ખીલ વધી ગયા છે ? થોડા દિવસ આ પાણી પીવો, ખીલના નામોનિશાન મટી જશે
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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