/Get Rid of Pimples: ગાલ પર ખીલ વધી ગયા છે ? થોડા દિવસ આ પાણી પીવો, ખીલના નામોનિશાન મટી જશે

Get Rid of Pimples: જો તમારા ચહેરા પર પણ ખીલ વધી ગયા હોય તો તેને મટાડવાનો સરળ અસરકારક ઉપર આજે જાણી લો. ખીલ મટાડવા માટે ઘરેલુ વસ્તુઓ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. આજે તમને લવિંગ અને આદુનું પાણી બનાવવાની રીત જણાવીએ. આ પાણીમાં એવા ગુણ હોય છે જે શરીરને અંદરથી સ્વસ્થ રાખે છે અને સ્કિનને ક્લિયર કરવામાં મદદ કરે છે. આ પાણીની મદદથી ચહેરા પરના ખીલ પણ મટી શકે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ ખીલ મટાડવાનું દેશી નુસખો કયો છે.
આદુ અને લવિંગ નું પાણી
આદુ અને લવિંગનું પાણી એન્ટિ ઓક્સિડન્ટથી ભરપૂર હોય છે. આ બંને વસ્તુના પોષક તત્વ ફ્રી રેડિકલ્સથી બચાવવામાં મદદ કરે છે. આદુ અને લવિંગ નું પાણી શરીરને હાઇડ્રેટ રાખવાની સાથે ઓવરઓલ હેલ્થને પણ સપોર્ટ કરે છે. આ પાણી પીવાથી ચહેરા પર પણ ગ્લો આવે છે અને ખીલથી રાહત મળી શકે છે.
આદુ અને લવિંગના પાણીના ફાયદા
આદુ અને લવિંગનું પાણી કેવી રીતે બનાવવું ?
એક ગ્લાસ પાણીમાં એક ઇંચ આદુનો ટુકડો વાટીને ઉમેરો અને ત્રણ લવિંગ ઉમેરો. પાણીને પાંચ મિનિટ સારી રીતે ઉકાળો. પાણી હુંફાળું ગરમ હોય ત્યારે ગાળીને પી લેવું. આ પાણી સવારે ખાલી પેટ જ પીવું એવું જરૂરી નથી. તમે દિવસમાં કોઈપણ સમયે આ પાણી પી શકો છો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)