/Skink: સાપની માસીથી ડરવાની જરૂર નથી, સાપબામણી ઘરમાં આવી જાય તો આ કામ કરો, 5 મિનિટમાં ઘરમાંથી નીકળી જશે

Get Rid Of Skink: સાપબામણી જેને સામાન્ય રીતે લોકો સાપની માસી કહે છે તે એવો જીવ છે જે ગરોળી અને સાપ બંને જેવો દેખાય છે. સાપબામણીનું શરીર સાપ જેવું પાતળું, લાંબુ અને ચમકતું હોય છે પણ તેને ગરોળી જેવા પગ હોય છે અને તે જમીન પર ચાલે છે. સાપની માસી ગરોળીની જેમ ઘરમાં આવી જાય તો તેને ઝેરી સમજી ડરવું નહીં. કારણ કે આ જીવ સાપની જેમ ઝેરી નથી.
સાપબામણી કે પછી સાપની માસી ગરોળીની જ એક પ્રજાતિ છે. આ જીવ નુકસાનકારક નથી હોતા. તે જમીન પર ફરી અને નાના જીવજંતુઓનો શિકાર કરે છે. ઘરમાં સાપની માસી આવી જાય તો તેને માર્યા વિના સુરક્ષિત રીતે ઘરની બહાર કાઢવી. જો તમને સાપબામણીને પકડીને બહાર કાઢવામાં ડર લાગતો હોય તો આ ઉપાય ટ્રાય કરી શકો છો. આ ઉપાયથી સાપબામણી જાતે જ ઘરમાંથી બહાર નીકળી જશે.
સાપબામણી ઘરમાં ક્યારે આવે ?
સાપબામણી કે સાપની માસી ઘરમાં શિકારની શોધમાં આવી શકે છે. જો ઘરની આસપાસ વધારે લીલોતરી હોય, લાડકા એકઠા કરેલા હોય તો આવી જગ્યામાં સાપબામણી ઘર બનાવી શકે છે. કારણ કે આવી જગ્યાએ તેને ખાવા માટે જીવજંતુ સરળતાથી મળે છે. સાપબામણી ઘરમાં પણ ખોરાક અને સુરક્ષિત સ્થાનની શોધમાં જ આવતી હોય છે.
સાપની માસીને ઘરમાંથી કાઢવાની રીત
સાપની માસી એટલે કે સાપબામણીને ઘરમાં બહાર કાઢવા માટે ઘરમાં ધુમાડો કરી શકો છો. છાણા લઈ તેને સળગાવો અને તેમાં કપૂર કે ગુગળ ઉમેરી ઘરમાં ધુમાડો કરો. તમે ડુંગળી કે લસણના ફોતરા પણ છાણા સાથે સળગાવી શકો છો. સાપબામણી ધુમાડાથી બચવા માટે ઘરની બહાર જાતે જ નીકળી જશે.
સાપબામણી ઝેરી હોય ?
સાપની માસીને સાપ સાથે કોઈ કનેકશન હોતું નથી. એટલે તે ઝેરી પણ હોતી નથી. સાપબામણી એક પ્રકારની ગરોળી જ હોય છે. આ જીવ માણસને નુકસાન કરતું નથી.
સાપબામણી નર વિના બચ્ચા પેદા કરી શકે ?
સાપની માસી નર વિના બચ્ચા પેદા કરી શકે તેવું કહેવાય છે. આ વાત સંપૂર્ણપણે સાચી નથી. રિસર્ચ અનુસાર માદા સાપબામણી જ્યારે નર સાથે પ્રજનન કરે છે ત્યારે તેના સ્પર્મને શરીરમાં જમા કરી લે છે. ત્યારબાદ જમા થયેલા સ્પર્મની મદદથી તે 1 વર્ષમાં કોઈપણ સમયે કે 1 વર્ષ કરતાં વધુ સમય પછી પણ નર વિના બચ્ચા પેદા કરી શકે છે.
સાપની માસી એટલે કે સાપબામણી ઝેરી નથી હોતી તેમ છતાં ઘરમાં કે ઘરની આસપાસ આ જીવ જોવા મળે તો તેને સ્પર્શ કરવાની ભુલ ન કરવી. પકડ્યા વિના તેને ઘરમાંથી બહાર કાઢવાનો પ્રયત્ન કરવો. જો તેમ છતાં સાપની માસી ઘરમાંથી ન નીકળે તો એક્સપર્ટનો સંપર્ક કરી તેની મદદ લેવી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)