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  • /Skink: સાપની માસીથી ડરવાની જરૂર નથી, સાપબામણી ઘરમાં આવી જાય તો આ કામ કરો, 5 મિનિટમાં ઘરમાંથી નીકળી જશે

Skink: સાપની માસીથી ડરવાની જરૂર નથી, સાપબામણી ઘરમાં આવી જાય તો આ કામ કરો, 5 મિનિટમાં ઘરમાંથી નીકળી જશે

Get Rid Of Skink: સાપબામણી જેને સામાન્ય રીતે લોકો સાપની માસી કહે છે તે એક પ્રકારની જમીન પર ફરતી ગરોળી હોય છે. સાપબામણી બિનઝેરી હોય છે. જો ઘરમાં સાપની માસી ઘુસી ગઈ હોય તો તેનાથી ડર્યા વિના આ કામ કરવું. આ ઉપાયની મદદથી સાપની માસી ઘરમાંથી 5 મિનિટમાં બહાર નીકળી જશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 23, 2026, 11:18 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 11:18 AM IST
Skink: સાપની માસીથી ડરવાની જરૂર નથી, સાપબામણી ઘરમાં આવી જાય તો આ કામ કરો, 5 મિનિટમાં ઘરમાંથી નીકળી જશે
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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