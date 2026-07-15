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  • /Keri Gotli: કેમિકલવાળા કલર વિના સફેદ વાળ થશે કાળા-ભમર, કેરીની ગોટલી કરશે આ કમાલ, જાણો કેવી રીતે

Keri Gotli: કેમિકલવાળા કલર વિના સફેદ વાળ થશે કાળા-ભમર, કેરીની ગોટલી કરશે આ કમાલ, જાણો કેવી રીતે

Keri Gutli Hair Mask: શું તમે પણ હેર કલર કરાવો પછી થોડા જ દિવસમાં ફરીથી સફેદ વાળ દેખાવા લાગે છે ? જો આવું થતું હોય તો સફેદ વાળને કાળા કરવા માટે એકવાર કેરીની ગોટલીનું માસ્ક યુઝ કરી જુઓ. આ માસ્કથી કાળા કરેલા વાળ ઝડપથી સફેદ થતા નથી.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 15, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:06 AM IST
Keri Gotli: કેમિકલવાળા કલર વિના સફેદ વાળ થશે કાળા-ભમર, કેરીની ગોટલી કરશે આ કમાલ, જાણો કેવી રીતે
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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