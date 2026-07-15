/Keri Gotli: કેમિકલવાળા કલર વિના સફેદ વાળ થશે કાળા-ભમર, કેરીની ગોટલી કરશે આ કમાલ, જાણો કેવી રીતે

Keri Gutli Hair Mask: મોડર્ન ગણાતા લોકોમાં આજે પણ સફેદ વાળ ટેબુ છે. માથામાં સફેદ વાળ હોવાની વાતને શરમજનક માનવામાં આવે છે. એટલા માટે માથાના સફેદ વાળને છુપાવવા માટે લોકો હેર કલરનો ઉપયોગ કરતાં હોય છે. જો કે આ કલર થોડા જ દિવસમાં ઉતરી જાય છે અને માથામાં સફેદ વાળ ચાંદીની જેમ ચમકવા લાગે છે. જો તમે લાંબા સમય સુધી સફેદ વાળને છુપાવવા માંગો છો તો તમે કેરીની ગોટલીનો ઉપયોગ કરી શકો છો. કેરીની ગોટલીથી બનેલું હેર માસ્ક સફેદવાળને લાંબા સમય સુધી કવર કરી રાખે છે.
માથામાં સફેદ વાળ વધી રહ્યા હોય અને તમે કેમિકલવાળા કલર વિના સફેદ વાળને કાળા કરવા માંગતા હોય તો તેના માટે તમે કેરીની ગોટલીનો ઉપયોગ કરી શકો છો. કેરીની સીઝનમાં ખૂબ કેરી ખાધી હશે. ઘણા ઘરોમાં કેરીની ગોટલીને સાચવી રાખવામાં આવે છે. કેરીની ગોટલી ઘણા કામોમાં ઉપયોગી છે. જો તમારા ઘરમાં પણ કેરની ગોટલી હોય તો તેનો ઉપયોગ તમે આ રીતે વાળ પર કરી શકો છો. કેરીની ગોટલીથી કરેલો રંગ લાંબા સમય સુધી વાળ પર રહે છે.
કેરીની ગોટલનું હેર માસ્ક કેવી રીતે બને ?
સફેદ વાળ માટે કેરીની ગોટલીનું માસ્ક બનાવવા માટે 2 કેરીની ગોટલી લેવી. કેરીની ગોટલી તડકામાં સુકાયેલી હોવી જોઈએ. જો ગોટલી સુકાયેલી ન હોય તો 2, 3 દિવસ તડકામાં સુકવી લેવી. ત્યારબાદ તેનો પાવડર કરી લેવો. આ પાવડરને તમે સ્ટોર પણ કરી શકો છો. તેના માટે કેરીની ગોટલની એક સાથે સુકવી તેનો પાવડર કરી લો. ત્યારબાદ જ્યારે જરુર પડે ત્યારે યુઝ કરી શકો છો.
સફેદ વાળને કાળા કરવાની ઘરેલુ રીત
જ્યારે પણ સફેદ વાળ પર માસ્ક લગાવવું હોય ત્યારે એક વાટલીમાં 2 થી 3 ચમચી કેરીની ગોટલીનો પાવડર લેવો. તેમાં જરૂર અનુસાર દહીં, ગરમ કરેલું નાળિયેર તેલ અને મધ મિક્સ કરો. પેસ્ટને બરાબર હલાવો અને 30 મિનિટ સેટ થવા દો. ત્યારબાદ આ પેસ્ટને વાળમાં સારી રીતે લગાવી લો. પેસ્ટને 1 કલાક વાળમાં રહેવા દો અને ત્યારબાદ માઈલ્ડ શેમ્પૂથી વાળ ધોઈ લો.
સપ્તાહમાં કેટલીવાર લગાડવું હેર માસ્ક?
જો તમારા માથામાં સફેદ વાળ વધારે હોય તો તમે આ હેર માસ્ક શરુઆતમાં સપ્તાહમાં 2 વાર લગાડી શકો છો. ત્યારબાદ સપ્તાહમાં એકવાર આ માસ્ક લગાડવું. 4-5 વખત આ હેર માસ્ક લગાડશો એટલે તમને સફેદ વાળ દેખાતા બંધ થઈ જશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)