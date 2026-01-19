Skin Care: રસોડામાં છુપાયેલું છે સુંદર ત્વચાનું સીક્રેટ, હળદર સિવાયના આ મસાલાથી ચહેરો દેખાશે બેદાગ
Skin Care With Spices: જો તમે ઘરે બેઠાં બેઠાં ગ્લોઈંગ, બેદાગ સ્કિન મેળવવા ઈચ્છો છો તો તેનું સીક્રેટ તમારા ઘરના રસોડામાં છુપાયેલું છે. હળદર સિવાયના રસોડાના કેટલાક મસાલા છે જે તમારી સ્કિન પ્રોબ્લેમને દુર કરી ત્વચાની સુંદરતા વધારશે.
Skin Care With Spices: જો તમે પાર્લર ગયા વિના કે મોંઘા બ્યુટી પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ કર્યા વિના ગ્લોઇંગ સ્કીન મેળવવા માંગો છો તો તુરંત પહોંચી જાઓ તમારા ઘરના રસોડામાં. ઘરના રસોડામાં નાની નાની ડબ્બીમાં કેટલાક મસાલા કેદ હશે તેની મદદથી તમે સ્કિનની સમસ્યા દૂર કરી સુંદર ત્વચા મેળવી શકો છો.
ઘરના રસોડામાં રોજ ઉપયોગમાં આવતા મસાલા ભોજનનો સ્વાદ તો વધારે જ છે પરંતુ તે ત્વચાની સુંદરતા પણ વધારી શકે છે. મોટાભાગના લોકો ફક્ત હળદરનો ઉપયોગ સ્કીન કેરમાં કરતા હોય છે. પરંતુ હળદર સિવાયના પણ કેટલાક એવા મસાલા છે જે એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ, એન્ટિ બેક્ટેરિયલ અને એન્ટી ઈન્ફ્લેમેટરી ગુણથી ભરપૂર છે. તેનો ઉપયોગ કરવાથી ખીલ, ચહેરા પરની ઝાંયી, ટેનિંગ, ડાર્ક સ્પોટની સમસ્યા દૂર કરવામાં મદદ મળે છે. આજે તમને આવા જ મસાલા વિશે જણાવીએ અને સાથે જ જણાવીએ તે મસાલાનો ઉપયોગ કરીને તમે કઈ સ્કીન પ્રોબ્લેમ દૂર કરી શકો છો.
હળદર
દરેક ભારતીય રસોડામાં હળદર હોય જ છે. કોઈપણ રસોઈ એવી નથી હોતી જેમાં હળદર ઉમેરવામાં ન આવે. હળદર એન્ટિ સેપ્ટિક અને એન્ટી બેકટેરિયલ ગુણ ધરાવે છે. તેનો ઉપયોગ કરવાથી ખીલ અને ડાઘ દૂર કરવામાં મદદ મળે છે. હળદરનો ઉપયોગ ચણાના લોટ અને દહીં સાથે કરવાથી બેસ્ટ રીઝલ્ટ મળે છે તેનાથી સ્કિનની સુંદરતા વધે છે.
તજ
તજનો ઉપયોગ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા દૂર કરવા માટે તમે પણ કર્યો હશે પરંતુ તજનો ઉપયોગ કરીને તમે ચહેરાનો ગ્લો વધારી શકો છો.. તજનો પાવડર કરી તેમાં મધ ઉમેરીને ફેશ માસ્ક તૈયાર કરો. આ માસ્કને ચહેરા પર લગાવો. તજનો ઉપયોગ કરવાથી બ્લડ સર્ક્યુલેશન સુધરે છે અને ચહેરા પર ગ્લો વધારવામાં મદદ મળે છે.
મેથી
સ્વાદમાં કડવી મેથી સ્કીન માટે ગુણકારી છે. મેથીનો ઉપયોગ ઘણા લોકો વાળમાં કરતા હોય છે પરંતુ તમે ચહેરા પર પણ મેથી અપ્લાય કરી શકો છો. ખાસ કરીને જે લોકોની સ્કિન ઓઈલી હોય તેમના માટે મેથી રામબાણ છે. મેથી દાણા કરચલી અને ફાઈન લાઇન્સને ઓછી કરવામાં મદદ કરે છે. થોડી મેથીને રાત્રે પાણીમાં પલાળી દો અને બીજા દિવસે પેસ્ટ બનાવી તેનો ઉપયોગ કરો.
કાળા મરી
કાળા મરીનો ઉપયોગ પણ ચહેરા પર કરી શકાય છે. 99 ટકા લોકો જાણતા નથી કે કાળા મરીથી બ્લેકહેડ્સ દૂર કરવામાં મદદ મળે છે. કાળા મરી ત્વચાને ડીપ ક્લીન કરે છે. તેનો ઉપયોગ સ્ક્રબ તરીકે કરી શકાય છે. તેનાથી ચહેરાની ડેડ સ્કીન ઝડપથી નીકળી જાય છે.
લવિંગ
જો તમે ચેહરા પરના ખીલ અને ઇન્ફેક્શનથી પરેશાન છો તો લવિંગનો ઉપયોગ કરો, લવિંગનું તેલ ખીલ માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. આ તેલનો ઉપયોગ ફેસપેકમાં પણ કરી શકાય છે તેનાથી ચહેરા પર ચમક આવે છે.
