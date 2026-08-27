/Beauty Tips: 40 વર્ષ પછી સ્કિન પર કરચલી પડતા અટકાવી શકે આ વસ્તુ, સુંદરતા વધારવાનો આયુર્વેદિક નુસખો

Beauty Tips: આયુર્વેદ અનુસાર ઘી એવી વસ્તુ છે જે સ્વાસ્થ્ય સુધારવાની સાથે સુંદરતા વધારવામાં પણ મદદરુપ થઈ શકે છે. એટલા માટે જ આયુર્વેદમાં ઘીને અમૃત કહેવામાં આવે છે. ઘી શરીરની તકલીફો દુર કરવાની સાથે સ્કિન પ્રોબ્લેમથી પણ છુટકારો અપાવી શકે છે. ઘીથી થતા ફાયદાનો અનુભવ કરવો હોય તો રોજ રાત્રે સુતા પહેલા ચહેરા પર ઘી લગાડવાનું શરુ કરી શકો છો.
રાત્રે સૂતા પહેલા ચહેરા પર એકથી 2 ટીપાં ઘી લગાડવાથી સ્કિન ટાઈટ, ગ્લોઈંગ અને સુંદર રહે છે તેવું કહેવામાં આવે છે. ખાસ કરીને 40 વર્ષની ઉંમર પછી ચહેરા પર દેખાતી કરચલીઓને દુર કરવી હોય તો તેના માટે ઘી ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે. ઘીનો ઉપયોગ કરવાથી કરચલીઓ સહિતની સમસ્યાથી છુટકારો મળી શકે છે.
સ્કિન પર ઘી લગાડવાના ફાયદા
ડ્રાયનેસ દુર થશે - જે લોકોની સ્કિન ડ્રાય હોય તેમના ચહેરા પર ઘી જાદુની જેમ અસર કરશે. ઘી લગાડવાથી ડ્રાય અને બેજાન સ્કિન સોફ્ટ, ગ્લોઈંગ દેખાશે. ઘીમાં રહેલા ફેટી એસિડ્સ ત્વચાને અંદરથી મોઈશ્ચુરાઈઝ કરે છે. જેનાથી સ્કિન પર સોફ્ટનેસ અને ગ્લો દેખાય છે.
કરચલીઓ ઓછી થઈ શકે - ઘીમાં વિટામિન એ, વિટામીન ઈ હોય છે જે સ્કિનની ઈલાસ્ટિસીટી સુધારે છે. ઘી સ્કિનમાં કોલેજન પ્રોડક્શન વધારે છે. ઘીના કારણે કરચલીઓ, ફાઈન લાઈન્સ ધીરે ધીરે ઓછી થવા લાગે છે તેવું માનવામાં આવે છે.
ડાઘ ઓછા થઈ શકે - જે લોકોના ચહેરા પર પિગમેંટેશન હોય છે તેમણે રાત્રે ઘી ચહેરા પર લગાડવું જોઈએ. તેનાથી ત્વચા ઈવન ટોન થઈ શકે છે. કારણ કે ઘી ડાઘ ઓછા કરે છે અને સ્કિનને ક્લીન અને બ્રાઈટ બનાવે છે.
હોઠ ફાટતા નથી - જો તમારા હોઠ ડ્રાય રહેતા હોય તો રોજ હોઠ પર ઘી લગાડો. ઘી લગાડવાથી હોઠની સ્કિન સોફ્ટ, ગુલાબી થાય છે.
નેચરલ ગ્લો વધશે - ઘીમાં વિટામિન્સ અને પોષકતત્વો ભરપુર માત્રામાં હોય છે. જે સ્કિનને અંદરથી હાઈડ્રેટ કરી નેચરલ ગ્લો વધારે છે. ઘી લગાડવાથી સ્કિન પર નેચરલ ગ્લો વધે છે તેવું પણ કહેવામાં આવે છે.
ઘીનો ઉપયોગ વર્ષોથી સ્કિન કેરમાં કરવામાં આવે છે. જો કે ઘીનો ઉપયોગ એવા લોકોએ ન કરવો જેમની સ્કિન ઓઈલી હોય. ટી ઝોન ઓઈલી રહેતો હોય તેમણે પણ ઘીનો ઉપયોગ કરતાં પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લેવી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)