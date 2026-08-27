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Beauty Tips: 40 વર્ષ પછી સ્કિન પર કરચલી પડતા અટકાવી શકે આ વસ્તુ, સુંદરતા વધારવાનો આયુર્વેદિક નુસખો

Beauty Tips: ચહેરાની સુંદરતા વધારવા માટેનો એક આયુર્વેદિક નુસખો આજે જણાવીએ. એક્સપર્ટ અનુસાર આ નુસખો 40 વર્ષની ઉંમર પછી સ્કિન પર દેખાતી કરચલીઓ ઓછી કરવામાં અને સ્કિનને ટાઈટ રાખવામાં મદદરુપ થઈ શકે છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 27, 2026, 09:11 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 09:11 AM IST
Beauty Tips: 40 વર્ષ પછી સ્કિન પર કરચલી પડતા અટકાવી શકે આ વસ્તુ, સુંદરતા વધારવાનો આયુર્વેદિક નુસખો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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