Ghee Benefits: શિયાળામાં સ્કિન કેરમાં યુઝ કરો ઘી, ડાર્ક સર્કલથી લઈ ડલ સ્કિનની સમસ્યા થશે દુર
Ghee Benefits: ઘી વિટામિન ઈ, એ, ડી થી ભરપુર હોય છે. ઘીમાં એવા તત્વ હોય છે જે ત્વચાને મોઈશ્ચુરાઈઝ કરે છે અને યુવાન બનાવે છે. આજે તમને જણાવીએ શિયાળામાં સ્કિન કેરમાં ઘીનો ઉપયોગ કરવાથી થતા લાભ વિશે
Trending Photos
Ghee Benefits: ઘીનો ઉપયોગ મોટાભાગના લોકો રસોઈમાં કરતા હોય છે. અથવા તો કેટલીક ઔષધી સાથે ઘીનો ઉપયોગ થતો હોય છે. પરંતુ ખૂબ ઓછા લોકો જાણે છે કે સ્કિન કેરમાં પણ ઘી ઉપયોગી ચે. ઘી સ્કિન પર લગાડવાથી ઘણા ફાયદા થઈ શકે છે. ઘીમાં રહેલું વિટામિન એ, વિટામિન ડી અને વિટામિન ઈ ત્વચાને મોઈશ્ચુરાઈઝ કરે છે અને ત્વચા યુવાન દેખાય છે. આજે તમને જણાવીએ સ્કિન પર ઘીનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવાનો હોય છે અને આંખ નીચે ઘી લગાડવાથી શું ફાયદો થાય.
નેચરલ નાઈટ ક્રીમ
મોંઘા મોઈશ્ચુરાઈઝરને બદલે તમે ચહેરા પર ઘી લગાડી શકો છો. તેના માટે આંગળીમાં થોડુ ઘી લગાડી ફેસ અને ગરદન પર અપ્લાય કરો. ઘી લગાડીને ત્વચા પર મસાજ કરો. ત્યારબાદ આખી રાત સ્કિન પર ઘી લગાડી રાખો અને સવારે હુંફાળા પાણીથી સ્કિન સાફ કરો.
ડાર્ક સર્કલ દુર કરશે
ઘીમાં એક ચમચી કોફી પાવડર અને ચપટી હળદર ઉમેરી પેસ્ટ બનાવો. આ પેસ્ટને આંખ નીચે લગાડો અને 20 મિનિટ માટે રાખો. રોજ આ પેસ્ટ લગાડવાથી ડાર્ક સર્કલ દુર થાય છે.
બેસ્ટ લીપ બામ
શિયાળામાં હોઠ ફાટવા સામાન્ય સમસ્યા છે. જે લોકોના હોઠ વધારે ફાટતા હોય તેમણે નિયમિત હોઠ પર ઘી લગાડવું જોઈએ. રોજ રાત્રે હોઠ પર ઘી લગાડવું. આમ કરવાથી હોઠની સ્કિન રીપેર થઈ જશે. અને ગોઠ ગુલાબી તેમજ સોફ્ટ દેખાશે.
બ્રાઈટ સ્કિન માટે ફેસપેક
સ્કિનને બ્રાઈટ અને ગ્લોઈંગ બનાવવા માટે 2 ચમચી ચણાના લોટમાં 1 ચમચી ઘી મિક્સ કરી પેસ્ટ બનાવો. આ પેસ્ટને ગરદન અને ફેસ પર લગાડી 20 મિનિટ રાખો. ત્યારબાદ ફેસ સાફ કરી લો. નિયમિત આ ફેસ પેક લગાડવાથી સ્કિન પર ગ્લો આવશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે