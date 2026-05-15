/Gold Plated Jewellery: ગોલ્ડ પ્લેટેડ જ્વેલરી ખરીદતાં પહેલા આ વાતો જાણી લો, નહીં તો છેતરાઈ જશો

Gold Plated Jewellery: સોનાના ભાવ જે રીતે વધી રહ્યા છે તેને જોતાં સોનાના દાગીના લેવા હવે સામાન્ય વ્યક્તિ માટે મુશ્કેલ બની ગયું છે. સોનાના વધેલા ભાવ અને વડાપ્રધાનની સોનું ન ખરીદવાની અપીલ પછી માર્કેટમાં ગોલ્ડ પ્લેટેડ જ્વેલરીની ડિમાન્ડ વધી ગઈ છે. આ ઘરેણા સોનાના નથી હોતા પરંતુ તેના પર સોનાનું પ્લેટીંગ કરેલું હોય છે તેની ડિઝાઇન અને લુક એકદમ ગોલ્ડ જ્વેલરી જેવો આવે છે. સોનાના વધેલા ભાવ પછી ગોલ્ડ પ્લેટેડ જ્વેલરી મહિલાઓની પહેલી પસંદ બનતી જાય છે. ગોલ્ડ પ્લેટેડ જ્વેલરી સોનાના ઘરેણા કરતા સસ્તી પણ હોય છે અને તેમાં અલગ અલગ પ્રકારની ડિઝાઇન પણ મળી જાય છે. પરંતુ ગોલ્ડ પ્લેટેડ જ્વેલરી ખરીદતા પહેલા પણ કેટલીક વાતોનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે.
ગોલ્ડ પ્લેટેડ જ્વેલરી સોનાના ઘરેણા કરતા સસ્તી હોય છે પરંતુ તે નોર્મલ ઇમિટેશન જ્વેલરી કરતા મોંઘી જ હોય છે. જ્વેલરી ખરીદી વખતે કેટલીક વાતોને ધ્યાનમાં રાખવી નહીં તો સસ્તુ સોનું લેવામાં છેતરાઈ જશો. એટલા માટે જ આજે તમને ગોલ્ડ પ્લેટેડ જ્વેલરી સંબંધિત કેટલીક મહત્વની વાતો જણાવી દઈએ જેને ધ્યાનમાં લઈને નક્કી કરજો કે ગોલ્ડ પ્લેટેડ જ્વેલરી ખરીદવી કે નહીં.
ગોલ્ડ પ્લેટેડ જ્વેલરી એટલે શું ?
ગોલ્ડ પ્લેટેડ જ્વેલરી એટલે કે એવી જ્વેલરી જે અન્ય ધાતુથી બનેલી હોય અને તેના ઉપર સોનાનું પાણી ચઢાવવામાં આવેલું હોય. એટલે કે ઘરેણાંની ઉપર ગોલ્ડ પ્લેટિંગ કરવામાં આવે. ઘરેણા ઉપર સોનાનું એકદમ પાતળું કોટિંગ કરવામાં આવે છે જેને ગોલ્ડ પ્લેટેડ જ્વેલરી કહેવામાં આવે છે.
ગોલ્ડ પ્લેટેડ જ્વેલરીમાં સાચું સોનું હોય ?
ગોલ્ડ પ્લેટેડ જ્વેલરીમાં જે સોનુ હોય તે સાચું તો હોય છે પરંતુ સોનાની એકદમ પાતળી લેયર હોય છે. સામાન્ય રીતે તાંબાના, પિત્તળના કે ચાંદીના ઘરેણા પર ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ પ્રક્રિયા કરીને સોનાની લેયર ચડાવવામાં આવે છે.
ગોલ્ડ પ્લેટેડ જ્વેલરીમાં કેટલું સોનું હોય ?
ગોલ્ડ પ્લેટેડ જ્વેલરીમાં ખૂબ જ ઓછી માત્રામાં સાચું સોનું વપરાતું હોય છે. સામાન્ય રીતે તાંબા કે પિત્તળ ઉપર ખાસ પ્રકારની પ્રક્રિયા કરીને સોનાની પાતળી લેયર ચડાવવામાં આવે છે. ગોલ્ડ પ્લેટેડ જ્વેલરીમાં 0.01 ગ્રામથી પણ ઓછું સોનું હોય છે.
ગોલ્ડ પ્લેટેડ જ્વેલરીની રીસેલ વેલ્યુ
સોના જેવા દેખાતા ગોલ્ડ પ્લેટેડ ઘરેણા ખરીદતી વખતે એ વાત હંમેશા ધ્યાનમાં રાખજો કે આવી જ્વેલરીની રીસેલ વેલ્યુ ના બરાબર હોય છે. જે રીતે સોનાના ઘરેણાની રીસેલ વેલ્યુ હોય છે તે રીતે ગોલ્ડ પ્લેટેડ જ્વેલરીની રિ સેલ વેલ્યુ હોતી નથી. કારણ કે આ ફક્ત ફેશન જ્વેલરી ગણાય છે.
ગોલ્ડ પ્લેટેડ જ્વેલરી કેટલો સમય સારી રહે ?
ઘરેણા ઉપર સોનાની એક પાતળી લેયર કરેલી હોય છે જો ગોલ્ડ પ્લેટેડ જ્વેલરીનો ઉપયોગમાં રોજ કરવામાં આવે તો થોડા દિવસમાં જ તેના ઉપરનું ગોલ્ડનું પાણી નીકળી જાય છે. જો ગોલ્ડ પ્લેટ જ્વેલરીને અમુક સમયે જ પહેરવામાં આવે અને પછી સાચવીને રાખવામાં આવે તો તેની સેલ્ફ લાઈફ એક થી બે વર્ષ રહે છે, ત્યાર પછી તેનો રંગ ઝાંખો પડવા લાગે છે. એટલે કે જો તમે ગોલ્ડ પ્લેટ જ્વેલરી ખરીદો છો તો તેની લાઈફ એક થી બે વર્ષની છે.
