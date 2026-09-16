/શ્રીલંકા ફરવાનો સુવર્ણ અવસર: IRCTC લાવ્યું 6 દિવસનું રામાયણ યાત્રા પેકેજ, જાણો કિંમત અને તમામ વિગતો

જો તમે પણ શ્રીલંકા ફરવા જવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યાં છો તો આ સમાચાર તમારા માટે જરૂરી છે. હકીકતમાં IRCTC ટૂરિઝ્મે શ્રીલંકા રામાયણ યાત્રા પેકેજ લોન્ચ કર્યું છે. 5 રાત અને 6 દિવસની આ ટૂરમાં રામાયણ સાથે જોડાયેલા મંદિરો અને મુખ્ય ધાર્મિક સ્થળોના દર્શન કરાવવામાં આવશે. આ પેકેજમાં બેંગલુરૂથી કોલંબો આવવા-જવાની ફ્લાઇટ, હોટલમાં રહેવાની સુવિધા, ભોજન, સ્થાનિક ટ્રાન્સફર અને દર્શનીય સ્થળોની મુલાકાત સામેલ છે. આ કડીમાં આવો જાણીએ પેકેજની કિંમત અને અન્ય માહિતી...
ક્યારે શરૂ થશે ટૂર?
IRCTC ની શ્રીલંકા રામાયણ યાત્રા ટૂરની શરૂઆત 10 ડિસેમ્બર 2026ના બેંગલુરૂથી કોલંબો માટે ફ્લાઇટની સાથે થશે, જ્યારે વાપસી 16 ડિસેમ્બર 2026ના થશે. તમને જણાવી દઈએ કે યાત્રા માટે શ્રીલંકા એરલાયન્સની ફ્લાઇટ UL-1174 10 ડિસેમ્બરે સવારે 9:55 કલાકે બેંગલુરૂથી રવાના થઈ 11.25 કલાકે કોલંબો પહોંચશે. તો વાપસી ફ્લાઇટ UL-173 કોલંબોથી રાત્રે 1.05 કલાકે ઉડાન ભરશે અને સવારે 2.30 કલાકે બેંગલુરૂ પહોંચશે.
શું છે શ્રીલંકા રામાયણ યાત્રા પેકેજની કિંમત?
આ ટૂર પેકેજની કિંમત યાત્રિકો દ્વારા પસંદ કરવામાં આવેલા એકોડોમોનેશન પ્રમાણે નક્કી કરવામાં આવી છે. સિંગલ ઓક્યૂપેન્સીમાં એક વ્યક્તિ માટે પેકેજની કિંમત 86200 રૂપિયા છે. તો ડબલમાં પ્રતિ વ્યક્તિ 65700 રૂપિયા અને ત્રિપલમાં 65250 રૂપિયા ખર્ચ કરવા પડશે. આ સાથે બાળકો માટે પણ અલગ ચાર્જ નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. 5થી 11 વર્ષની ઉંમરના બાળકો માટે બેડ સહિત પેકેજની કિંમત 51500 રૂપિયા છે, જ્યારે 2થી 11 વર્ષના બાળકો માટે કિંમત 47500 રૂપિયા છે.
પેકેજમાં કઈ-કઈ વસ્તુ સામેલ?
આ પેકેજમાં બેંગલુરૂથી કોલંબો અને કોલંબોથી બેંગલુરૂ સુધીની ઇકોનોમી ક્લાસ ફ્લાઇટ ટિકિટ સામેલ છે. આ સિવાય 5 રાત હોટલ સ્ટે, બ્રેકફાસ્ટ, લંચ અને ડિનર પણ યાત્રિકોને મળશે. સાથે લોકલ ટ્રાવેલ અને ફરવા માટે એસી વાહનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. પેકેજમાં પર્યટન સ્થળોની એન્ટ્રી ટિકિટ, શ્રીલંકામાં અંગ્રેજી બોલનાર ટૂર ગાઇડ અને 6 મહિનાથી 79 વર્ષના યાત્રિકો માટે યાત્રા વીમો પણ સામેલ છે.
પેકેજમાં શું સામેલ નથી?
કેટલાક ખર્ચ આ પેકેજમાં સામેલ નથી, જેમ કે ભાડામાં વધારો, એરપોર્ટ ટેક્સ, ફ્યૂલ સરચાર્જ, ફ્લાઇટમાં મળનાર મીલ, પર્સનલ ખર્ચ, ટિપ્સ, ફોન બિલ, પોર્ટર ચાર્જ, લોન્ડ્રી, મિનરલ વોટર, આલ્કોહોલિક ડ્રિંક્સ અને મેન્યુની બહાર ભોજન. આ સિવાય કેમેરા ફી, બોટિંગ ચાર્જ અને વધારાના ચાર્જની ચુકવણી યાત્રિકે ખુદ કરવી પડશે.