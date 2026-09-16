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Fairness Cream Alert: પાકિસ્તાની ફેરનેસ ક્રીમ પર હેલ્થ એલર્ટ જાહેર, ગોરા થવા માટે યુઝ કરતાં હોય તો ચેતી જજો

Pakistani Face Cream: પાકિસ્તાનમાં બનેલી 2 બ્યુટી ક્રીમને લઈને ભારતમાં એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આમ તો આ ક્રીમના વેચાણ પર પ્રતિબંધ છે તેમ છતાં આ ક્રીમ ભારતમાં વેંચાઈ રહી છે. હવે આ ક્રીમને લઈને હેલ્થ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 16, 2026, 08:17 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 08:17 AM IST
Fairness Cream Alert: પાકિસ્તાની ફેરનેસ ક્રીમ પર હેલ્થ એલર્ટ જાહેર, ગોરા થવા માટે યુઝ કરતાં હોય તો ચેતી જજો
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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