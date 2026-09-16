/Fairness Cream Alert: પાકિસ્તાની ફેરનેસ ક્રીમ પર હેલ્થ એલર્ટ જાહેર, ગોરા થવા માટે યુઝ કરતાં હોય તો ચેતી જજો

Pakistani Face Cream: જો તમે પણ ગોરા દેખાવા માટે ગોરી બ્યુટી ક્રીમ કે પછી ચાંદની વ્હાટનિંગ ક્રીમ નો ઉપયોગ કરતા હોય તો ચેતી જજો. આ બંને ક્રીમને લઈને કેન્દ્રીય ઔષધી માનક નિયંત્રણ સંગઠન એટલે કે સીડીએસસીઓ દ્વારા હેલ્થ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ બંને ક્રીમ સ્કિન અને કિડની માટે નુકસાનકારક છે. ગોરી બ્યુટી ક્રીમ અને ચાંદની વાઈટનિંગ ક્રીમ પાકિસ્તાનમાં બનતી કોસ્મેટિક પ્રોડક્ટ છે. આ પ્રોડક્ટમાં એવી વસ્તુઓનો ઉપયોગ થાય છે જે સ્વાસ્થ્ય માટે ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. જેને લઈને એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે અને દુકાનદારોને પણ આ ક્રીમ ન વેંચવા સલાહ આપવામાં આવી છે
ફેરનેસ ક્રીમમાં હેવી મેટલ
ત્વચાને ગોરી કરતી આ બંને ક્રીમમાં શરીરને નુકસાન કરતાં પારા જેવા હેવી મેટલ વધારે પ્રમાણમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે. હેવી મેટલ વધારે હોવાથી આ ક્રીમ સ્કીન પર લગાડવાથી તેની આડ અસર થવા લાગે છે. સંગઠનના જણાવ્યા અનુસાર કેટલાક કેસમાં આ ક્રીમના કારણે કિડનીને પણ નુકસાન થઈ શકે છે. અમેરિકી એફડીએ અનુસાર સ્કિન લાઈટનીંગ પ્રોડક્ટમાં જો પારાનું પ્રમાણ વધારે હોય તો તે સ્કિનથી લઈને કિડની સુધીના અંગોને નુકસાન કરી શકે છે. અને પાકિસ્તાનમાં બનતી આ બંને ક્રીમમાં પારાનું પ્રમાણ વધારે હોય છે તેવું સામે આવ્યું છે.
આ ક્રીમમાં મર્ક્યુરીનું પ્રમાણ વધારે
ભારતમાં આ બંને ક્રીમ પર પ્રતિબંધ છે તેમ છતાં તેનું વેચાણ થાય છે. આ ક્રીમ એવું કહીને વેચવામાં આવે છે કે તેને લગાડવાથી સ્કીન ગોરી થઈ જાય છે. જોકે આ ક્રીમમાં મર્ક્યુરી વધારે પ્રમાણમાં હોય છે જે ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે.જો તમે પણ ગોરી બ્યુટી ક્રીમ કે ચાંદની વ્હાઈટનિંગ ક્રીમ નો ઉપયોગ કરતા હોય તો તુરંત જ તેનો ઉપયોગ બંધ કરી દેવો.
ભારતમાં આ બંને ક્રીમ પર પ્રતિબંધ
મહત્વપૂર્ણ છે કે બે મહિના પહેલા જ આ બંને ક્રીમ પર પ્રતિબંધ લગાવી દેવામાં આવ્યો હતો.. આ પ્રતિબંધ ત્યારે લગાડવામાં આવ્યો જ્યારે એક રિપોર્ટમાં સામે આવ્યું કે બંને ક્રીમમાં હેવી મેટલની માત્રા નક્કી કરેલા માનક કરતા અનેક ગણી વધારે છે. આ સિવાય આ ક્રીમ ઉપર એક્સપાયરી ડેટ પણ નોંધવામાં આવતી નથી. વાત એવી પણ સામે આવી હતી કે મહારાષ્ટ્રમાં આ ક્રીમ યુઝ કરતી કેટલીક મહિલાઓને કિડની સંબંધિત સમસ્યા પણ થઈ હતી. આ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને ભારતમાં આ બંને ક્રીમ પર પ્રતિબંધ મૂકી દેવામાં આવ્યો હતો. તેમ છતાં આ ક્રીમનું વેચાણ થતું હોવાની વાત સામે આવ્યા પછી સંગઠન દ્વારા ક્રીમને લઈને હેલ્થ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)